Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что военные привлекают к учениям жителей тайги и других труднодоступных российских территорий, в числе которых значатся и старообрядцы, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 18 мая в социальной сети Facebook.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

«Зачем все секреты раскрывать? Хорошо хоть, что про белых медведей не рассказали, которые обучают наших подводников искусству ориентирования в глубинах Северного Ледовитого океана! Вы думаете, что просто так три наших российских субмарины всплыли во льдах, не зацепив друг друга? А их медведи проинструктировали! У американцев-то таких нет инструкторов!» — шутит Иван И.

Многие пользователи принялись тут же искромётно шутить на данную тему, фантазируя о том, какие ещё представители народов России и различных верований могли бы поделиться своим опытом выживания в труднодоступных участках нашей Родины.

Strelogos Тайга

«Теперь становится понятным, зачем Шойгу в тайгу вместе с Путиным так часто ездят», — отметил пользователь под псевдонимом «Министр Правды».

Некоторые комментаторы считают, что подобные люди не могут предоставить военным какой-либо существенной информации о способах выживания в тайге. Люди заявляют, что подобный подход не внушает большого доверия.

«А чему они могут обучить? Как плести лапти из бересты и собирать мох на пропитание? Как-то это несерьёзно, мне кажется», — считает Андрей С.

Часть людей отметила, что только лишь жителям тайги доподлинно известно, как выжить в суровых условиях нашей северной страны. Поэтому подходить к их опыту снисходительно — глупо и недальновидно.

«А что, классно! Ведь это одни из представителей коренных народов России. Старообрядцы привыкли жить в сложных для человека условиях. Спецназу там всё теперь будет в помощь, даже тайга — мама родная», — считает Кара Д.

Ряд пользователей предположил, что российские военные растеряли знания, которые добывались специалистами за советский период. Поэтому, уверены граждане, руководству российской армии приходится заниматься собиранием информации о способах выживания заново.

Старообрядцы. Дореволюционное фото

«Шойгу пора знать, что не только старообрядцы всё это умеют делать. Русские на порядок больше могут. И тут напрашивается главный вопрос: уже некому учить наших солдат?» — задаётся вопросом Тамара Б.

В большинстве своём комментаторы оказались заинтригованы заявлениями министра обороны и считают, что подобный подход, позволяет не только усилить обороноспособной нашей страны, но и сплотить её многонациональный многоконфессиональный народ.

«Спасибо Кожугетовичу за подготовку наших ребят и, соответственно, за включение в наш русский социум старообрядцев. Общение с ними даст нам много полезных знаний, а главное, как жить в этом мире, не разрушая его и не разграбляя природу», — заметил Владимир Я.

Напомним, 16 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал в беседе с телеканалом «Звезда», что военные привлекают к учениям жителей тайги и других труднодоступных российских территорий, в числе которых значатся и старообрядцы.