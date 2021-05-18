Есть шутливая киргизская национальная притча — когда Бог делил между народами земли, киргизы проспали и не успели к этому разделу. Когда они пришли к Богу, все земли были уже розданы, и Всевышнему ничего не оставалось, как отдать им свою дачу. Эксперт-экономист, заместитель председателя правления Российско-Киргизского Фонда развития Олег Кудяков в статье для ИА REGNUM рассказал о проблемах и перспективах развития туристической отрасли Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Туризм в Киргизии — где лучше отдыхать?

Для любителей экотуризма, горного туризма и первозданной природы здесь действительно райское место. Большую часть территории страны занимают горы. Еще с советских времен в Киргизии существовали крупные альплагеря, один из самых известных находился недалеко от Бишкека. Многие альпинисты со всего мира приезжали в страну для покорения горных вершин, в республике находятся три семитысячных вершины (пик Победы, пик Ленина и Хан-Тенгри).

В различных регионах страны существуют возможности для горнолыжного отдыха. Большинство из существующих горнолыжных курортов стали известны и были освоены еще с советских времен. В Караколе (около пяти часов езды из Бишкека) есть известная горнолыжная база, находящаяся в хвойном лесу, с трассами, идущими через лесной массив. В зимнее время посещение этих мест так же престижно для киргизов, как для европейцев отдых на Лазурном побережье. Около Бишкека есть несколько горнолыжных склонов, наиболее известный и посещаемый среди них Чункурчак.

По горным ландшафтам и озерам страну часто сравнивают со Швейцарией. Всего в Киргизии почти две тысячи озер, но самое знаменитое и крупное — горное озеро Иссык-Куль. В настоящее время ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры курортный сезон на Иссык-Куле ограничен двумя летними месяцами, когда вода в озере максимально прогревается и становится комфортной для купания. Отдых на Иссык-Куле является воистину культовым для киргизов, летом сюда стараются при возможности приехать на выходные дни, когда в городе становится жарко.

Dan Lundberg Иссык-Куль

На побережье Иссык-Куля проложено много различных маршрутов в сказочные по красоте ущелья, например, Григорьевское и Семеновское, где можно совершить длительные конные и пешие прогулки. Кроме того, в летние месяцы можно заняться кумысолечением (до середины июня, пока трава не выцветет) или отдыхом на термальных источниках. Для любителей соколиной охоты существуют специальные хозяйства, услуги которых пользуются популярностью у клиентов из арабских стран.

Отношение жителей страны к туристам дружелюбное и приветливое, традиции гостеприимства глубоко прошиты в культуре и обычаях киргизского народа. Сами киргизы, в силу своего патриотизма и восторженного восприятия красот своей страны, в совокупности с практически отсутствием опыта зарубежного отдыха у большинства населения, не могут представить себе какой-то другой отдых, сравнимый с отдыхом в республике. Местные жители убеждены, что их края уникальные и несравнимые с другими зарубежными курортами.

Упущенные возможности

Иностранные путешественники, приезжающие в страну, отмечают удивительные и разнообразные возможности для развития экотуризма, горного туризма и зимних видов отдыха. Развитие этих направлений безусловно дало бы стране большой приток туристов, сама отрасль могла бы стать ключевой по вкладу в национальную экономику. Однако, имея в своем распоряжении уникальные природно-климатические условия и красивейшие места, дарованные самой природой, Киргизия зарабатывает на туристах очень немного, примерная доля туристической отрасли в ВВП страны даже в годы перед пандемией не превышала 5%.

По доле вклада туризма в ВВП Киргизии занимает непозволительное предпоследнее седьмое место среди восьми стран СНГ и ЕАЭС, и 164-е место из 175 стран мира (данные за 2019 год). В туристическую отрасль поступают минимальные инвестиции. За 2019 год в отрасль было направлено более 27 млрд сомов (немногим более 300 млн долларов), при этом подавляющую часть этих инвестиций составляли затраты на строительство, реконструкцию и ремонт основных автомобильных дорог

По вопросу количества туристов, посещающих страну, официальные органы приводят различающиеся в несколько раз цифры. Так, согласно данным Национального статистического комитета, в 2018 году объекты туристической отрасли посетило 1,4 млн человек. В то же время, согласно заявлению вице-премьера правительства, в стране насчитывалось около 7 млн туристов. Путаница часто возникает в связи с тем, что четкая идентификация цели приезда не ведется ни на пограничном контроле, ни в гостиницах.

(сс) john panfilov Пляж озера Иссык-Куль

В целом туристический сектор страны остается нацеленным на внутренний спрос, массового наплыва туристов из других стран не наблюдается. По данным за 2018 год, три четверти от всех посетителей объектов туристической отрасли приходилось на граждан Киргизии. Среди гостей страны наибольшее количество туристов приезжают из Казахстана, в основном из Алм-Аты на машине для отдыха на Иссык-Куле. Большой потенциал ближайших к Киргизии российских регионов, главным образом Новосибирской и Томской области, а также Башкирии, практически не используется. Из европейских стран в страну приезжают в основном единицы, в большинстве своем бэкпэкеры, тратящие по минимуму, но оставляющие восторженные отзывы о погружении в природу без следов присутствия человека.

Ненавязчивый сервис

Уровень сервиса в региональных отелях, за единичным исключением, далек от международных стандартов и привычного для зарубежных гостей уровня обслуживания. Почти всегда при выезде из местных гостиниц необходимо сдавать номер горничным, которые проверят, все ли цело и не забрал ли чего-нибудь из номера гость. В случаях с дорогими по стоимости гостиницами это выглядит достаточно странно.

Оплата за проживание во многих объектах размещения берется не за номер, а за количество проживающих в нем человек, при этом далеко не везде для оплаты за проживание и услуги принимаются банковские карты, предпочтительной формой являются наличные. Вообще в гостиничном обслуживании можно проследить много не самых лучших черт из советского прошлого.

Помехи и сложности

Что же мешает появлению в Киргизии современных новых гостиничных комплексов в различных сегментах с международным уровнем сервиса?

Важнейшим фактором, сдерживающим развитие туристической отрасли и делающим высокорискованными инвестиции в курортный сектор, является отсутствие государственных гарантий по безопасности инвестиций (в том числе отсутствие страхования инвестиций на предмет политических рисков) и, собственно говоря, в некоторых случаях и физической безопасности.

Здесь надо иметь в виду возможные, а в некоторых случаях даже неизбежные сложности в отношениях между местным населением и иностранцами или даже жителями других регионов, задумавших бизнес-проект. В существующих традициях чужой бизнес, использующий местные ресурсы, в том числе земельные и водные, и не дающий прямого дохода окружающим жителям, не приветствуется.

Даже законность процедуры приобретения земельного участка не гарантирует предпринимателю успешного завершения строительства гостиницы или возможности ведения бизнеса после завершения строительства. В контексте задач по региональному развитию, о котором периодически говорит руководство страны, трайбализм представляет собой серьезное препятствие.

Мне приходилось общаться с крупными предпринимателями из Бишкека, которые рассказывали мне о своих желаниях/планах вложить в партнерстве с зарубежными инвесторами большие суммы в отельный бизнес на Иссык-Куле, но всех отпугивала непредсказуемость в отношениях с местным населением и отсутствие гарантий со стороны правительства.

Как показывает практика, в случае волнений местного населения и стычек с сотрудниками иностранных компаний, правительству сложно влиять на ситуацию в регионах на таком удалении от столицы, соответственно сложно гарантировать компенсацию ущерба для предпринимателей. Надо учитывать также, что такие стычки и пересмотр отношений обычно происходят при очередной силовой смене власти (2005, 2010, 2020 годы) и в короткие периоды фактического безвластия.

Одной из свежих иллюстраций к этому тезису является взаимоотношения между владельцами отелей и населением на Иссык-Куле летом пандемийного 2020 года. Жители местных сел предъявляли владельцам отелей множество требований, в том числе по беспрепятственному доступу на территорию отелей, свободному использованию инфраструктуры и прибрежной зоны, инвестициям в сельскую инфраструктуру. После проведенных переговоров владельцы отелей были вынуждены пойти на значительные уступки.

Если посмотреть на ситуацию глазами местного населения, то во многом проблема связана с тем, что люди не видят для себя практических выгод в функционировании на своей земле гостиничного бизнеса, не приносящего доходы местному населению ни в прямой форме, ни в форме, опосредованной через налоговые поступления. Как правило, гостиницы являются предприятиями малого и среднего бизнеса (на 90% в целом по стране), которые различными способами «оптимизируют» налогообложение своих доходов до минимальных значений. У населения окрестных сел, которые не всегда имеют даже трубопровод с чистой водой и в инфраструктуру которых не поступают инвестиции, с годами накапливаются претензии к бизнесу, не готовому выделить часть прибыли на их благоустройство.

(сс) Jasmine Halki Бишкек

Как следствие в туристическую отрасль в регионах практически не вкладывается средств в крупные проекты, отвечающие современному уровню развития сектора и способные дать импульс развитию отрасли. В основном инвестиции осуществляются в рамках существующей бизнес-модели — небольшие отели, нацеленные на короткий сезон и быструю отдачу с учетом небольших вложений.

Отсутствие долгосрочных инвестиций в отрасль влечет за собой неразвитость ее инфраструктуры, особенно региональной. На строительство современных региональных трасс, служащих основой для туризма по регионам, средств уже не хватает. Про местные дороги, ведущие к горнолыжным базам, говорить не приходится.

Сдерживающим массовый туризм фактором является также небольшое количество международных авиарейсов между Киргизией и другими странами, вследствие чего цены на авиабилеты высоки. Международные рейсы осуществляются с несколькими крупными аэропортами (Москва, Стамбул, Урумчи, Новосибирск), отсутствие разветвленной сети прямых рейсов с другими городами негативно сказывается на развитии туризма.

Внутренние региональные рейсы обычно перевозят только местных жителей, из-за длительного срока эксплуатации внутреннего авиапарка и его устаревания ряд зарубежных стран включил все местные авиакомпании в черный список для перевозки своих граждан.

Между тем организованный поток чартерных рейсов позволил бы существенно снизить стоимость пакетных туров, сделать их более конкурентными. Это становится актуальным в связи с открытием непосредственно в Иссык-Кульской области аэропорта «Тамчи», который имеет статус международного и может принимать рейсы из других стран. При прибытии в этот аэропорт экономятся значительное время и средства на перемещение туристов между озерными курортами и столицей.

Отсутствие заметной информационной маркетинговой кампании по продвижению туристических объектов Киргизии на международном рынке является отражением факта неготовности со стороны отрасли предложить зарубежным туристам комплексные пакетные туры по конкурентным стоимостным условиям и привычный для иностранных гостей уровень сервиса. Маркетинговая стратегия не финансируется из бюджетных источников, фактически эта задача полностью переложена на сами туристические объекты.

Как результат, в курортный сезон ценовое предложение киргизских пансионатов и отелей сильно проигрывает по соотношению цена/качество многим европейским локациям или той же Турции или Юго-Восточной Азии, где существуют национальные программы развития туристической отрасли, включающие приоритет безопасности для туристов, специальные пакетные цены на перелеты и отели, огромный выбор экскурсионных программ и эффективный адресный маркетинг. Зарубежные туристы, побывавшие в одном из указанных направлений, вряд ли предпочтут отдых в Киргизии. По международному индексу конкурентоспособности сектора путешествий и туризма за 2019 год страна занимает 110-е место из 140 стран мира и последнее место из стран СНГ и ЕАЭС.

Kremin.ru ЕАЭС

Безопасность инвестиций

Несмотря на наличие большого количества проблем и сложное состояние отрасли, необходимо учитывать большой потенциал для ее развития, обусловленный благоприятными природно-климатическими условиями и разнообразием экосистем. Для реализации этого потенциала в первую очередь на политическом уровне необходимо решить критически важный вопрос безопасности инвестиций в отрасль и безопасности самих туристов, а также предпринимать последовательные меры по развитию отрасли.

Пока в Киргизии на стратегическом уровне не будет проявлено осознание необходимости достижения и соблюдения договоренностей по модернизации отрасли, вряд ли что-то поменяется. Назрело принятие закона о гарантиях инвесторам, вкладывающим средства в туристическую отрасль, который предполагал бы компенсацию убытков в случае наступления гарантийного или страхового случая.

Данный закон должен явиться отражением коллективного договора сторон, их солидарной ответственности, заинтересованности и осознания необходимости выстраивания благоприятного климата для инвестиций на территории всей страны. Для подведения под этот закон прочной основы необходимо учитывать интересы местного населения, которое должно явиться прямым выгодоприобретателем развития туристической отрасли за счет пополнения региональных бюджетов налоговыми поступлениями, роста занятости и включения в инвестиционные программы некоторых затрат на региональную инфраструктуру.

Необходимо отказаться от намерений получить скорую выгоду от действий в краткосрочной перспективе. Процесс повышения узнаваемости страны в глазах международных туристов, роста популярности и выстраивания доверия займет не один год. Для этого целесообразно нанять международную команду маркетологов, имеющую опыт продвижения туристических проектов в других странах.

Далее следует разработать программу комплексного развития территорий с участием имеющих опыт иностранных операторов и привлечь средства на финансирование туристической инфраструктуры в различных сегментах отдыха. В частности, такие направления, как зимний туризм, экотуризм, медицинский туризм и отдых на Иссык-Куле, можно было бы развивать как отдельные крупные кластерные проекты.

В последнее время власти обсуждают тему запуска на Иссык-Куле игровой зоны, рассчитанной на иностранных туристов, идея также получила поддержку у президента Садыра Жапарова. Если идея найдет практическую реализацию, то это будет дополнительным важным направлением развития туризма в республике и повлечет за собой широкое развитие смежных услуг.

Gov.kg Садыр Жапаров

Для обеспечения правовой основы данного развития целесообразно утвердить программу развития туризма в стране в целом и отдельных кластеров туризма на уровне парламента страны. С учетом привлекательных и понятных условий для участников туристической отрасли в страну придут крупные международные операторы.

Местным властям в этом случае, придется взять на себя обязательства и создать прозрачные условия работы для них, а также поступиться региональным трайбализмом в интересах общей экономической выгоды.