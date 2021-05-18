Папа Римский Франциск в минувший понедельник, 17 мая, обсудил израильско-палестинский конфликт с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. С первым по телефону, второго он принял на частной аудиенции в Ватикане.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

Миссию иранского дипломата при этом пытался дискредитировать посол Израиля в Италии Дрор Эйдар, который во время пребывания Зарифа в Риме обратился к нему с открытым письмом, в котором обвинил Тегеран в финансировании и поддержке ХАМАС, призвал Иран признать право Израиля на существование, а Запад наконец понять, что «за элегантными костюмами и улыбками кроется кровожадная идеология, которая стремится стереть с лица земли всю западную цивилизацию». Однако особого успеха эта пламенная речь израильского посла не снискала. По словам Зарифа, который после беседы с папой провел переговоры с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером, рассматривались международная ситуация, санкции, двухсторонние отношения между Ираном и Ватиканом, а также региональные проблемы. Министр, как передает иранское агентство IRNA, «отметил, что палестинцы находятся в плачевном положении, добавив, что введенные санкции оказали ужасное воздействие на ливанский народ, а Католическая церковь внимательно следит за ситуацией в Ливане».

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и папа Римский Франциск

Однако каких-либо способов решения нынешнего обострения между Израилем и Палестиной обозначено, по крайней мере публично, Зарифом не было. К тому же он уходящая натура и вскоре должен покинуть пост министра иностранных дел. Поэтому более информативным и интригующим можно назвать предшествующий визиту Зарифа телефонный звонок Франциска турецкому президенту. Зал печати Святого престола лишь подтвердил факт разговора, а вот Эрдоган посвятил ему пост в своем телеграм-канале. Он пожаловался понтифику на действия израильтян, которые нападают в Палестине не только на мусульман, но и на христиан. Подчеркнул, что «израильские оккупанты» блокируют доступ к мечети Аль-Акса и храму Гроба Господня, «ограничивают свободу вероисповедания». Выразил уверенность, что «Совет Безопасности ООН не может проявить необходимое чувство ответственности» за разрешение конфликта. И окончил, тем, что, по его мнению, послания Святого престола по этому вопросу «имеют большое значение с точки зрения мобилизации христианского мира и международного сообщества».

Последняя фраза говорит о том, что Эрдоган пытался позиционировать себя в роли султанов Османской империи, которые на протяжении веков контролировали Святую землю и руководили доступом Церквей к храму Гроба Господня в Иерусалиме. Любопытно и то, что он в разговоре с папой Франциском свел решение конфликта к участию региональных игроков, отказав таким членам СБ ООН, как США, Россия и Франция. Кстати, и сам Ватикан по израильско-палестинскому конфликту пока что общается с Анкарой и Тегераном, но не слышно о его выходах на Вашингтон, Москву или Брюссель. А что могут предложить региональных игроки Святому престолу и в чем они найдут с ним понимание? Посол Турции при Святом престоле Лютфуллах Гёкташ по итогам беседы Эрдогана с Франциском дал свою расшифровку. Он пояснил, что «Иерусалим должен быть городом мира для всех. Для этого нужно признать все права палестинцев и положить конец нападениям Израиля на палестинцев. Продолжение Израилем оккупационной политики является самым большим препятствием на пути к миру в регионе».

Постановка вопроса о статусе Иерусалима — это то, о чем говорят сейчас и католические эксперты, включая находящихся на месте. В интервью американскому католическому порталу National Catholic Register глава иезуитской миссии на Святой земле отец Давид Нейгауз, обращенный в католичество еврей, подчеркнул следующее: «Сейчас мы являемся свидетелями нового взрыва насилия, спровоцированного событиями в Иерусалиме в то время, когда мусульмане отмечали месяц Рамадан, а некоторые евреи праздновали израильскую оккупацию Восточного Иерусалима во время войны 1967 года. Иерусалим всегда был кипящим котлом, но на этот раз напряженность переросла в открытое насилие, когда израильские власти выступили на различных фронтах в попытках настоять на своем контроле над Восточным Иерусалимом. Это очень быстро обострило ситуацию, что привело к ракетным обстрелам из сектора Газа и столкновениям внутри самого Израиля, особенно в городах, где живут арабы и евреи». Однако можно ли решить эту проблему силами только Турции, Ирана и Ватикана?

Иерусалим

Не похоже. Ведь конфликт с Восточным Иерусалимом создал не один Израиль. Свою лепту внес Дональд Трамп, когда в бытность президентом США признал этот город израильской столицей и перенес туда американское посольство. Будет ли пересматривать решение своего предшественника Джо Байден, чтобы удовлетворить претензии палестинцев и заодно христианских Церквей, покажет время. Пока неизвестно, поднимался ли этот вопрос на встрече в субботу, 15 мая, папы Франциска со спецпосланником президента США Джоном Керри, хотя и исключать такого нельзя. Но в любом случае статус Иерусалима — слишком масштабное дело, чтобы окончательное урегулирование его обошлось без членов Совбеза ООН.