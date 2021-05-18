



Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

Белый дом сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел отдельные телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана. Указывается, что он «передал приверженность Соединенных Штатов делу мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе» и «выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном», а также подчеркнул, что «передвижение военных вблизи недемаркированной границы безответственно и провокационно». Кроме того, Салливан отметил «необходимость проведения двумя странами официальных переговоров по демаркации их международной границы».

Напомним, что утром 12 мая под предлогом «уточнения границ» большая группа азербайджанских военнослужащих попыталась провести фортификационные работы в одном из приграничных районов марза (области) Сюник Республики Армения и пересекла государственную границу. При этом, по версии армянской стороны, они предъявили географические карты неясного происхождения, хотя по советским картам большая часть этих двух озер находится на территории Армении. Потом начались переговоры по урегулированию сложившейся ситуации. Были проведены телефонные переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и исполняющим обязанности главы военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном, а также между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и исполняющим обязанности главы МИД Армении Ара Айвазяном. Состоялось также заседание Совета безопасности Армении, на котором было принято решение обратиться в ОДКБ и начать консультации, предусмотренные статьей 2-й Договора о коллективной безопасности, в частности, по координации позиций стран — членов ОДКБ для принятия мер по устранению угрозы.

То есть ситуация стала подаваться таким образом, будто инцидент на армяно-азербайджанской границе направлен на то, чтобы «спровоцировать масштабный военный конфликт». При этом складывается впечатление, что Ереван пытается переложить решение проблемы на Москву при нежелании или неспособности выходить на контакт с Баку. Более того, сам ход событий стал увязываться с визитами главы МИД России Сергея Лаврова в Ереван (5−6 мая) и Баку (10−11 мая), тем, что «действия Азербайджана могли быть следствием недовольства итогами визита российского министра, инспирированными совсем иными центрами силы». Действительно, Баку не объяснил причины предпринимаемых им действий и выбор момента для их начала, поставив Москве «вилку». Некоторые эксперты связывают это с заявлением Лаврова о том, что части трехстороннего мирного соглашения от 9 ноября 2020 года, касающейся разблокирования транспортных коммуникаций в регионе карабахского конфликта, могут исполняться не по «принуждению», как полагают в Баку, а «исключительно добровольно».

Сергей Лавров

Масло в огонь подбросил и Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из пограничного района Армении и выразил солидарность с Ереваном. Он также предложил, что в случае, если ситуация в Сюнике выйдет из-под контроля, конфликт нужно будет вынести на рассмотрение в Совбез ООН. Иначе говоря, ситуации в регионе стали придавать определенную критичность, за чем просматривалась попытка создать еще один параллельный механизм по нормализации отношений уже между Баку и Ереваном. Но дело не только в этом. Между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом состоялся телефонный разговор, в котором обсуждался вместе с палестино-израильским конфликтом и Нагорный Карабах. В распространенном письменном заявлении по итогам переговоров официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс указал, что стороны «говорили о сотрудничестве в качестве государств — сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркнули необходимость долгосрочного политического урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе».

Термин «долгосрочное политическое урегулирование» использовался Блинкеном и в состоявшемся ранее его телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в контексте «важности продолжения усилий сопредседателей Минской группы по продвижению переговорного процесса». Прошел также телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Ле Дрианом, в котором обсуждались вопросы, связанные с напряженностью на азербайджано-армянской границе. При этом Байрамов говорил о «недопустимости преувеличения и политизации пограничной напряженности и важности решения таких вопросов путем переговоров». В то же время Баку отказывается от обязательств по ведению переговоров по Нагорному Карабаху в рамках МГ ОБСЕ, полагая, что этот вопрос «уже решен», хотя решения о роспуске Минской группы не было. Сопредседатели (Россия, США и Франция) не отказываются от своих функций и обязанностей по урегулированию, несмотря на определенные между ними разногласия. Так мы фиксируем два процесса с элементами кризиса. Первый: имплементация трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которое сужается до соглашения о прекращении огня, и взаимоотношения между Азербайджаном и Арменией в поствоенный период. И второй, связанный с активизацией политико-дипломатической деятельности США и Франции как сопредседателей Минской группы.

Photolure.am Сопредседатели Минской группу ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта

Все понимают, что проведение Баку и Ереваном официальных переговоров по демаркации их международной границы в целом, а не эпизодично, будет осложняться фактором подвешенного статуса Нагорного Карабаха. Главная суть интриги сводится к тому, сохранят ли в дальнейшем страны — сопредседатели МГ ОБСЕ единство позиций, как это было прежде, или, как пишет американское издание The National Interest, «Запад начнет через механизм группы наверстывать упущенное», понимая, что «во всем регионе начался принципиально новый этап геополитических изменений, связанных с утерей там им контрольного пакета». Вернуть его планируется через возобновление так называемых субстантивных переговоров при «полноценном урегулировании конфликта исключительно в рамках МГ ОБСЕ». Одним словом, не только вокруг проблем границы между Азербайджаном и Арменией, но и вокруг Минской группы разворачивается сложная политическая драматургия, и никто не знает, как и при каких условиях она может возобновить свою посредническую миссию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Удастся ли развести риски, связанные с пограничными проблемами, с теми, которые имеют отношение к возобновлению переговорного процесса под эгидой МГ ОБСЕ, и не являемся ли мы свидетелями начала в регионе новой дипломатической игры?