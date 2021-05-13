Москва может похвастаться доступностью вакцины от коронавируса, но не их разнообразием. Средства профилактики COVID-19 в столице достаточно, но представлено оно преимущественно одним препаратом — «Спутник V». Расследование корреспондента ИА REGNUM показало, что заявление городских властей о широком распространении второго вида вакцины — «ЭпиВакКороны» едва ли соответствует реальному положению дел.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в ГУМе

«Во всех пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, расположенных в городских поликлиниках, москвичам доступна прививка как препаратом «Спутник V», так и вакциной «ЭпиВакКорона», — такая цитата заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой появилась 14 мая в ряде СМИ.

Заявление это было опубликовано аккурат после выхода статьиИА REGNUM, где говорилось о скудном ассортименте вакцин на территории Москвы и Подмосковья. Информация о наличии двух видов вакцин в поликлиниках, видимо, должна была убедить жителей города в обратном. Но так ли это на самом деле? Корреспондент ИА REGNUM решил самостоятельно проверить стал ли препарат «ЭпиВакКорона» более доступным для жителей.

Как и в предыдущий раз, для этого был использован официальный источник — специальный раздел на портале правительства и мэра Москвы. В нем даны контакты медучреждений, которые проводят вакцинацию в каждом административном округе города. Первым, в который позвонил корреспондент ИА REGNUM, стал Северо-Западный.

«У нас только «Спутник V», — сказала медработник.

«Но я читал, что теперь в каждой поликлинике есть «ЭпиВакКорона», — уточнил корреспондент ИА REGNUM.

«Пока у нас нет, у нас только «Спутник V», — резюмировали в медучреждении.

Это заявление шло вразрез с официальной позицией столичных властей. Быть может, Северо-Запад — исключение из правил? Следуя этой логике, корреспондент ИА REGNUM начал выяснять наличие «ЭпиВакКороны» в других медучреждениях по всему городу. Новым объектом проверки стал пункт вакцинации в поликлинике на территории Западного административного округа Москвы. Однако и там сообщили, что выбора нет.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

«Хотел бы записаться на вакцинацию «ЭпиВакКороной», — сказал корреспондент ИА REGNUM.

«У нас только «Спутник», — ответил работник поликлиники.

«Но я читал, что на прошлой неделе писали, что «ЭпиВакКорона» есть в каждой поликлинике», — напомнил «пациент».

"У нас нет, у нас только «Спутник».

"А где в западном округе есть «ЭпиВакКорона»?

«Не знаю, у нас информации нет. У нас только «Спутник», и будет поступление или нет — не могу ничего сказать», — подытожил медработник.

В Троицком и Новомосковском городском округе корреспондент ИА REGNUM также не смог найти поликлинику, чтобы привиться «ЭпиВакКороной». Однако в расположенном там медучреждении рассказали о реальном положении дел с ассортиментом вакцин. Эти сведения разительно отличались от официальных.

«Мы на вакцинацию «ЭпиВакКороной» или »КовиВаком» записываем данные, а потом, как только появится в достаточном количестве вакцина, мы перезвоним и пригласим на вакцинацию, только так могу», — сообщили в поликлинике.

«А что, сейчас ее нет?» — поинтересовался корреспондент ИА REGNUM.

«Нет».

«Но я читал на прошлой неделе: Ракова заявила, что «ЭпиВакКорона» есть в каждой московской поликлинике».

«Я понимаю, но вот мы ежедневно будем передавать наверх списки. А там уже будут заказывать вакцины, если что, и обзванивать».

«Понятно, но, если я сейчас запишусь, мне сколько ждать, пока «ЭпиВакКорона» появится?»

«Этого я не знаю, это наши старшие будут решать. Будут набирать определенное количество, наверное. Может быть, сразу будут говорить, кому прийти, может, через какое-то время»

«Но сколько это может занять — неделю, месяцы?»

«Вряд ли месяц, я думаю, быстрее. Мы поднимали сегодня этот вопрос, потому что многие звонят. Нам сказали собирать список, в конце дня этот список отправлять наверх, и потом там уже принимают решения — когда делать вакцинацию этих людей. Потому что по показаниям многие ждут эту вакцину», — сказали в медучреждении.

Получается, часть жителей столицы не прививается, дожидаясь «ЭпиВакКороны». Такой вывод можно сделать из разговора с работниками поликлиники в Новой Москве. Не с этим ли связаны недостаточно высокие темпы вакцинации от коронавируса?

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»

«У нас пока ее («ЭпиВакКороны». — Г.Б.) нет. У меня нет информации, где она может быть», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в поликлинике Центрального административного округа столицы.

Не лучше обстояли дела и в Северном, Восточном, Южном, Юго-Западном, Юго-Восточном административных округах Москвы, а также в Зеленограде. Разговоры с работниками местных пунктов вакцинации были идентичны. На вопрос, есть ли «ЭпиВакКорона», отвечали, что в наличии только «Спутник V». На уточнение, когда ожидать поставки других препаратов, говорили, что не располагают этой информацией.

Северо-Восточный округ Москвы не стал исключением. Местная поликлиника, в которую дозвонился корреспондент ИА REGNUM, располагала только «Спутником V». Однако из разговора с работником медучреждения удалось узнать любопытную особенность. Вероятно, после заявления Раковой, многие жители столицы стали просить привить их «ЭпиВакКороной». Надо полагать, что ажиотаж оказался мощным — медработник чуть не сорвался на крик, когда корреспондент ИА REGNUM попытался расспросить её о наличии этого препарата.

«У нас только «Спутник».

"Но я же на прошлой неделе читал, что теперь в каждой поликлинике можно «ЭпиВакКорона» привиться…» — договорить корреспонденту ИА REGNUM не дали. Оборвав его на полуслове, медработник резко сказала, что доступна только одна вакцина — «Спутник V».

«Значит так… Я не могу вас долго слушать, у нас только «Спутник». Больше никаких данных нет».

«А когда ожидать «ЭпиВакКорона»?

«Не знаю, у меня нет никаких сведений, пока только «Спутник», — резко ответили корреспонденту ИА REGNUM.

«Но почему вы на меня злитесь, ведь вице-мэр Ракова говорила…»

«Я вам еще раз говорю, можете не продолжать. Вы уже не первый задаете этот вопрос. Нет у нас больше никакой, только «Спутник», и сведений никаких нет. Я вам заранее говорю: нет у нас больше ничего».

«Я не один что ли по поводу «ЭпиВакКорона» звоню?»

«Не один, все же смотрят телевизор, читают газеты», — с нескрываемым раздражением закончила разговор сотрудница поликлиники.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Куда бы ни обращался корреспондент ИА REGNUM, «Спутник V» был безальтернативным средством вакцинации. Говорить о том, что это каким-то образом снижает возможности защиты населения от COVID-19 не приходится. Исследования доказали, что этот препарат является эффективным и способен обеспечить надежную защиту от коронавируса. Но речь в данном случае идет не об эффективности тех или иных вакцин, а об их наличии.

Как же объяснить заявление столичных властей о наличии «ЭпиВакКороны» и «Спутника V» в каждой поликлинике? Не могла же Ракова врать, осознано вводя москвичей в заблуждение. И все же информация, как показала проверка ИА REGNUM, оказалась недостоверной. Быть может, вице-мэру предоставили ошибочные сведения в департаменте здравоохранения Москвы или другом подотчетном ей подразделении столичного правительства? Или СМИ неправильно передали её слова?

Непростую загадку задали москвичам власти. И пока жители ищут на нее ответ, динамика заболеваемости COVID-19 идет вверх. Не потому ли, что кто-то из чиновников просчитался или слукавил? И если кто-то в мэрии мог ошибиться с числом вакцин, не могли там ошибиться и с числом вакцинированных?