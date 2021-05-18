Заявление представителей Минсельхоза России о том, что ситуация на рынке сахара является стабильной, которое появилось после слухов о скором подорожании сахара на территории страны, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

"Тоже мне новость. И так ясно, что всё только подорожает. Нет бы снизилась цена на сахар, гречневую крупу и макароны! Но нет, у нас только всё растёт!» — отметил Михаил А.

Многие пользователи не поверили в заверения со стороны Минсельхоза. Люди убеждены, что цены на сахар в России неминуемо будут расти и ничто этому, судя по всему, не может помешать, даже позитивное мышление российских министерств.

«Даёшь сахар по 500 рублей за кило! Граждане России богатые, могут себе позволить. Это вам не загнивающий Запад!» — издевается Илья А.

Некоторые комментаторы отметили, что многие граждане России до сих пор ждут, чтобы цены в продуктовых магазинах начали снижаться. Люди считают, что такие надежды никогда не сбудутся, ведь экономическая система Российской Федерации даже не подразумевает такой возможности.

«Спекуляция не предусматривает снижение цен в принципе. Только, если акционно, для заманухи. Неужели за 30 лет быдлорынка этого кто-то не понял?» — задаётся вопросом Алексей С.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Белый сахар

Ряд пользователей отметил, что и ранее цены на сахар росли вверх, но к этому не было никаких объективных предпосылок. Граждане указали на то, что если подходить к делу честно, то цены на сахар, наоборот, должны только лишь падать.

«Ещё год назад писали, что сахар девать некуда, так его много произвели, да и продавать невыгодно, ведь можно было по 25—29 рублей купить. Ну и почему дорожает сахар-то? Какие есть объективные причины?» — возмущается вопросом Сафия М.

Отдельные пользователи напомнили, что рост цен на сахар означает рост цен на всё, что производится с использованием сахара.

«А ведь подорожает не только сахар, но и производимые из него и с его добавлением товары. А это гигантский перечень товаров», — отметил Дмитрий К.

Нашлись и те, кто не ждут никаких позитивных новостей с экономических фронтов. Граждане уверены, что в России постепенно ухудшается обстановка и ничто не указывает на то, что эта тенденция может измениться.

«А что за последнее время хорошего произошло с российским народом? Да ничего. Рост цен не может ни защитить, ни обезопасить граждан России. Подъёма экономики не видно, лишь одни сплошные проблемы до горизонта. Власти очень сильно облажались», — считает Геннадий М.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

Напомним, после появления слухов о скором подорожании сахара на территории страны 17 мая представители Минсельхоза России заявили журналистам, что ситуация на рынке сахара является стабильной.