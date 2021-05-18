О катастрофических последствиях для экономики развивающихся стран введения Евросоюзом заградительного углеродного налога заявляет член парламента ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств) — экономического союза, в который входят 15 африканских стран, и член Национального собрания Гамбии Мухаммед Магасси на страницах портала EURACTIV.COM 17 мая 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Мухаммеда Магасси, европейский пограничный углеродный сбор не только увеличит стоимость товаров с высоким углеродным следом, импортируемых в ЕС, но также может подтолкнуть Глобальный Юг к торговым сделкам с меньшими климатическими ограничениями, что в конечном итоге нанесет больший ущерб окружающей среде.

Он считает, что при наличии у ЕС морального авторитета, экономической мощи и научного опыта Евросоюз мог бы возглавить мировую борьбу с изменением климата, но для этого он должен прислушиваться к мнению развивающихся стран, понимать их заботы и учитывать их реалии и возможности.

Он уверен, введение европейского углеродного налога или механизма регулирования углеродных границ повлечет за собой «наказание» развивающихся стран и даже побудит их к экологически вредной практике, ведь требования Европейского зеленого курса были разработаны для богатых, развитых экономик, а не для стран, у которых мало возможностей для производства других продуктов, кроме тех, в которых заинтересован ЕС.

Он предрекает ситуацию, при которой Глобальный Юг, вытесненный с европейских рынков, перенаправит свое производство в страны и регионы, где экологические стандарты более гибкие. Страны с формирующейся рыночной экономикой тогда окажутся в ловушке экономических и экологических гетто.

tristantan Плоды пальмы

В качестве примера он приводит Малайзию — одного из ведущих производителей пальмового масла в мире; считается, что в этой стране на данный момент почти 90% производства пальмового масла является устойчивым. Но вместо того, чтобы заметить и поддержать этот прогресс и открыть свои рынки для экологически безопасного пальмового масла, ЕС решил полностью запретить этот опасный для лесов товар. На основании этого примера Мухаммед Магасси предполагает, что механизм регулирования углеродных границ будет действовать аналогично по отношению к Глобальному Югу.

Своей публикацией Мухаммед Магасси не только пытается привлечь внимание к тому, что Евросоюз делает неправильно, но и указать на то, как он может сделать правильно, ставя в пример британский закон об окружающей среде, который предусматривает обязательность подтверждения того, что импортируемые товары производятся в соответствии с законами стран, из которых они происходят. Это будет означать, например, что, если британская косметическая компания использовала малазийское пальмовое масло в своей продукции, ей пришлось бы доказать, что пальмовое масло соответствует малазийским стандартам пальмового масла.

Мухаммед Магасси призывает лидеров ЕС внимательно рассмотреть эти проблемы, внимательно изучить британский закон об окружающей среде, внимательно изучить последствия запрета на пальмовое масло и принять решение о борьбе с изменениями климата совместно с Глобальным Югом.