Пресс-релиз Федерального морского и гидрографического агентства Германии (BSH), согласно которому ведомство вынесло распоряжение о продолжении строительства газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Gazprom.ru Газопровод «Северный поток» соединяется с европейской газовой сетью двумя газопроводами OPAL и NEL

»Ещё бы она не разрешила. Столько своих денег туда успели вбухать! Это было бы безумием — выкинуть их на ветер», — считает Виктор У.

Многие пользователи были совершенно не удивлены, что здравый смысл всё-таки возобладал на территории Германии и строительство «Северного потока — 2» стремится к своему успешному завершению.

«Германии, судя по всему, не терпится самой поскорее завершить этот трудный вопрос, пока есть такая возможность. Неизвестно, чего ещё там «Евросша» надумала против Российской Федерации», — предположил Михаил М.

Некоторые комментаторы уверены, что помимо политических мотивов, на пути реализации проекта «Северный поток — 2» не существует никаких серьёзных и обоснованных препятствий. Выгода двух стран от такого газопровода безоговорочная.

«Само собой, они достроят газопровод. Если у нас есть газ, почему бы не продавать его в Германию? И почему бы им его, собственно, у нас не покупать?» — отметила вопросом Лидия Б.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция в районе г. Грайфсвальд (Германия)

Часть людей вынесла на обсуждение тему, согласно которой строительство газопровода никак положительно не скажется на простом населении Российской Федерации, которое во многих регионах до сих пор сидит без отечественного газа.

«Вообще-то ничего хорошего в том, что Россия снабжает Германию своими ресурсами, нет. В первую очередь надо о своём населении думать и газифицировать российские сёла, а не дома немецких бюргеров», — указал Валерий Ф.

Другие отметили, что наше руководство постоянно ждёт от моря погоды, выжидая положительных оценок своих действий со стороны стран Европы. Такой аспект кажется людям недостойным значения нашей великой Родины.

«Ура! Германия разрешила Российской Федерации трубопровод свой достроить. Победа! Вот и всё что надо знать о российской самостоятельности. Нам наконец-то разрешили!» — издевается Алексей В.

Нашлись и те, которые указали на то, что в пресс-релизе фигурирует формулировка о немедленном начале строительных работ, что указывает на усталость всех участников проекта от искусственных палок в колёса реализации «Северного потока — 2».

«Формулировка «немедленно продолжить» улыбнула. Можно себе представить, как их там задолбала вся эта политическая возня», — отметил Юрасик Ю.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Напомним, 17 мая Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии опубликовало пресс-релиз на своём сайте, в котором распорядилось о продолжении строительства газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии.