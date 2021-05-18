Заявление премьер-министр РФ Михаила Мишустина о том, что правительство утвердило новые требования к антитеррористической защищённости детских лагерей и баз отдыха, а по поручению президента Владимира Путина в стране разработают единый стандарт по обеспечению безопасности во всех российских школах, вызвало широкое обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 18 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Rosgvard.ru Сотрудник Росгвардии

"У нас в России, как всегда, пока жареный петух не клюнет, мужик не перекрестится», — написал Дмитрий Ч.

Некоторые пользователи оказались уверены, что руководству страны достаточно просто приставить к каждому детскому учреждению по паре-тройке сотрудников полиции или Росгвардии.

«У нас что, в стране сотрудников полиции и Росгвардии мало? По паре сотрудников на школу в полной экипировке, и этого хватит сполна. Лишний раз уже не сунутся», — считает Dmitriy M.

Другие парировали данное мнение тем, что тогда страна встретится с катастрофической нехваткой сотрудников правоохранительных органов, которые должны заниматься своими обыденными и непосредственными обязанностями.

«Если в стране порядка 40 тысяч школ, то нужно 170 тысяч росгвардейцев. По одному на каждую школу, сутки через трое. И далее начали проецировать это на детсады, дворцы пионеров и так далее. О профилактике преступлений они, видимо, не слышали. Государство само загнало себя в ловушку со своей палочной системой, когда полицейским выгодней провоцировать преступление, чтобы с доблестью его раскрыть, чем пресекать саму мысль о нём», — отметил Сергей М.

ИА REGNUM Летний лагерь

Часть людей отметила, что речь идёт только о детских лагерях и школах, но ничего не сказано и о других заведениях, куда родители отводят своих детей. Люди уверены, что российские власти пытаются наводить порядок только там, где ещё совсем недавно произошла вопиющая трагедия.

«А детские сады? Всем плевать, потому что там никто ещё не стрелял? Почему у нас так, а? Если сгорел дом престарелых — проверки и усиления мер безопасности во всех домах престарелых. Если сгорел ночной клуб — проверки ночных клубов. Погибли люди в ТРК — всё внимание на все ТРК. Если стреляли в школе — усиления мер безопасности в школах. А другие учреждения? Пусть ждут, когда у них что-то случится, тогда и подумают?» — задаётся вопросом Алексей Т.

Отдельные пользователи указали, что подобные ужесточения режимов на территории учебных заведений создают серьёзный барьер между родителем и ребёнком. Люди считают, что избранные руководством России меры не приведут к желаемому результату, потому что не решают вопрос источника возникновения проблемы.

«Теперь родителям будет ещё сложнее в школу попасть. Все эти законы, как и замки, от честных людей, а подонки найдут способ, как попасть на территорию. Тут проблема в другом: кто им мозги прошивает? Как это делается? Через интернет, соцсети? Почему они все работают по одному сценарию? Ведь они не идут в магазины, ТЦ и офисы, а именно в школы! И как-то это всё очень похоже на то, что происходит в США. В СССР такого не было. А значит, только одними патрулями и охраной эту проблему не решить», — поделился своим мнением Богдан Г.

Нашлись и те, которые поделились своими соображениями того, каким образом следует поступить российскому правительству с безопасностью в сфере образования.

«Детей нужно с малолетства исследовать на отклонения и бить тревогу заранее. Плюс нужно воспитанием заниматься тщательней, разносторонние секции для развития детей создавать и делать их полностью бесплатными. В образовании избавиться от американо-европейской нечисти, вернув самую лучшую в мире советскую систему образования», — предлагает Дмитрий К.

ИА REGNUM

Напомним, 17 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами, что правительство утвердило новые требования к антитеррористической защищённости детских лагерей и баз отдыха, а по поручению президента Владимира Путина в стране разработают единый стандарт по обеспечению безопасности во всех российских школах.