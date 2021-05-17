Министры иностранных дел Грузии и Украины Давид Залкалиани и Дмитрий Кулеба, а также и. о. главы МИД Молдавии Аурелий Чокой 17 мая подписали меморандум о взаимопонимании между Тбилиси, Киевом и Кишинёвом. Сообщается, что стороны договорились о создании «Ассоциированного трио», которое объединит три страны, подписавшие соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сообщается, что в документе говорится, что Тбилиси, Киев и Кишинёв обязуются нарастить усилия по движению по курсу евроинтеграции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

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Документ, декларирующий устремление государств в Европейский союз, обсудили читатели телеграм-каналов Klymenko Time, «Шептун». Также в социальной сети Facebook новость обсудили зрители канала «Первый независимый» и читатели издания «Шарий.net» (в Facebook и «ВКонтакте»). Многие из комментирующих указали на то, что подписанный документ не имеет практического значения, ни на что не влияет.

«Молдаване и грузины с вином, а мы с президентом и роялем!» — пишет Сергей С.

«Три нищие страны-попрошайки, живущие за счёт агрессора Америки, ещё и пыжатся, создают что-то, да плевали на вас, недогосударства несчастные…» — написала Eva G.

«А Евросоюз вообще в курсе?!» — задается вопросом Konstantin.

«Зачем мы им нужны в ЕС, лакомые куски экономики они и так контролируют, осталось землю поменять на резаную бумагу (а это 25 процентов мирового плодородного чернозёма)», — отметил Александр.

«Это тиски, в которых раздавят «агрессора»!» — иронизирует Дмитрий Н, под «агрессором», вероятно, подразумевая Россию.

«Весь свет мировой политики…» — пишет RUSSIAN WORLD.

«Три великие державы, Антанта какая-то», — добавил Валерий Р.

«Ни втроем, ни порознь нас там никто не ждёт. Об этом их функционеры говорили не раз, а все эти «движняки» — это банальное враньё. По сути эти клоуны выдают нам желаемое за действительное, а что можно, они ещё могут придумать на фоне тотального грабежа страны…» — пишет Олег М.

«Сатирический сюжет для «Вечернего квартала», — отреагировал Leonid P.

Mfa.gov.ua Подписание меморандума о взаимопонимании между Тбилиси, Киевом и Кишинёвом

«Что же это за трио бандуристов. Грузия — нищая, мы — самые бедные в Европе, о Молдавии и речи нет. Короче, получилось: «голодранцы трёх краин (стран — М. Р.), объединяйтесь», — отметил Дмитрий С.

«Три недогосударства… И наше недоразумение (министр [иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба]) это комментирует. Как комментатор, так и новость — скрутите в трубочку и засуньте себе сами понимаете куда…» — пишет Юрий Т.

«Вот и встретились три одиночества, развели у дороги костер, а костру разгораться не хочется…» — отреагировал Вячеслав Ш.

«Когда этот шлях (путь — М. Р.) закончится, ЕС уже не будет. Он и сейчас уже трещит по швам», — отметила Инна Х.

«Будут друг другу бабки одолженные из МВФ переодалживать», — добавил Jurij O.

«Вместе танцевать гопак, лезгинку и жок», — написал Вадим П.

«В ЕС устали от своих попрошаек, а тут ещё трое нищих», — пишет Olaf K.

«Теперь будут собираться вместе и жаловаться друг другу, кто больше от России пострадал, кто её больше боится и кому больше США обещали. Короче, клуб терпил», — отметил Андрей А.

«Понасобираются и ассоциируют друг друга в Евросоюз», — отреагировал Роман М.

«Суть объединения: против кого дружим», — пишет Елена Д.

«Вот, чем угодно готовы заниматься, лишь бы не работать!» — подытожил Вадим К.

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Mfa.gov.ua После подписания меморандума о взаимопонимании между Тбилиси, Киевом и Кишинёвом

Напомним, в МИД Украины призвали прекратить шум вокруг предоставления стране плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на ближайшем саммите альянса, поскольку «союзники» не принимают никаких решений под внешним давлением. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

«У союзников ничего нельзя «выжать» или «выплакать», все происходит только по правилам, процедурам и заслугам… НАТО не принимает никаких решений в условиях истерии», — отметил дипломат.

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