Ситуация на Украине давно вышла за рамки правового поля, в стране организована травля инакомыслящих. Об этом говорится в обращении украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), опубликованном 17 мая пресс-службой политической силы. В пресс-службе партии отметили, что обращение направлено лидерам стран-членов Евросоюза и Совета Европы, руководителям влиятельных международных организаций и послам «Большой семёрки».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

В заявлении говорится: «Одним из последствий преступной политики Киева стала эскалация конфликта в Донбассе, который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе и к которой определённые силы на Украине сознательно ведут дело».

Кроме того в ОПЗЖ не согласны с руководством Украины, трактующим события в Донбассе как «российскую агрессию»

«ОПЗЖ считает, что данный конфликт во многом обусловлен внутренней политикой украинской власти», — говорится в заявлении.

В обращении также говорится, что на Украине целенаправленно нагнетается истерия, звучат призывы расправляться со сторонниками мира в Донбассе и нормализации отношений с Россией. При этом многие представители украинской власти и приближенные к ним олигархи продолжают вести бизнес в России.

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Заявление ОПЗЖ вызвало оживленное комментирование в социальной сети Facebook под соответствующей записью на странице депутата оппозиционной украинской партии Рената Кузьмина. Многие отметили, что подобное обращение от партии ОПЗЖ появилось лишь тогда, когда дело коснулось их самих (арест Виктора Медведчука). Иные поддержали политиков. Были и те, кто критиковал ОПЗЖ, обвиняя оппозиционную партию во всем происходящем в Донбассе.

«Могу сказать лишь одно, конфликт разгорается с большей силой на Донбассе. Людей загнали в нищету. Можно ли выжить на пенсию 1900 гривен (я работала в медицине)? Люди в нашей стране не нужны никому, геноцид против собственного народа. А гонения на оппозиционеров, в том числе и Медведчука, это отвлекающий момент от насущных проблем», — пишет Валентина Д.

«Прекрасно!!! Давно пора!!! Нарушение прав человека, Конституции, законов давно пора прекратить! Мы молчим и нас продолжают наклонять до бесконечности!!» — добавила Алена А.

Kremlin.ru Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук

«Вообще складывается впечатление, что у нас на Украине происходит эксперимент, насколько можно *ерить законы и нагибать народ…» — отметила одна из читателей.

«А пока не было Зеленского у вас всё было хорошо, всё устраивало!!! На народ было плевать!!! А как вам хвост прищемили — заверещали!!! Не позорьтесь!!! Мировое сообщество прекрасно знает, кто вы такие и чем занимались в богатейшей стране мира по ресурсам и что вы из неё сделали!..» — написала Татьяна М.

«Европе плевать на то, что творится в Украине. Я даже не вижу упоминаний в немецкой прессе…» — написала Lesia K.

«Нашли к кому обращаться… Они же уже в 2013 (в 2014 году. — О. П.) Яныку (Виктору Януковичу. — О. П.) досрочные выборы «согласовали», — отметил Леонид З.

«ОПЗЖ действует по пословице: «Пока гром не грянет — мужик не перекрестится!» — добавила Любовь Ч.

«Ребята, нет у нас государства. Есть анархия и уроды», — отметил Саша Чю

«Да! Почему ЕС молчит? Как за Навальным, так аж пищат и сейчас. Двойные стандарты!» — написала Larisa P.

«Зачем обращаться к тем, кто это все заколотил? Это как плевать против ветра», — добавила Alexandra Alex.

«Ничего вы не можете. Имея фантастическую власть и возможности, про*рали страну кучке отщепенцев с помойки. Скоро на вас всех те уроды ошейники с браслетами накинут, а вы в «Спортлото» ещё пожалуетесь…» — пишет Стас К.

«Давно надо было это сделать, только вопрос, поможет ли это?!» — спросила Светлана К.

«А не дипломаты ли от G7 печенье во время майдана раздавали? Какой смысл к ним сейчас обращаться? Свою цель они достигли, страна потеряла самостоятельность в принятии решений. Сейчас идет процесс получения дивидендов: земля, суды, полезные ископаемые, людские ресурсы, образование… С таким же успехом можно обратиться к фотографиям послов G7, не отвлекая их внимания», — отметил Игорь Д.

«Зеленский здесь не при чем… Что ему говорят, то он и делает… Во всяком случае в вопросах войны и мира на Донбассе и выполнения Минских соглашений… Тут надо напрямую обращаться в Государственный департамент США и в Кабинет Министров Соединенного королевства с просьбой оставить Украину в покое со своей «дружеской» помощью и опекой… А мы тут как-нибудь сами разберемся… Правда вероятность такого события нулевая… Уж слишком много денег ими потрачено на создание нынешней Украины…» — подчеркнул Николай К.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен

«Молодцы, а раньше нельзя было это сделать? Только когда тронули вас, вы начали думать? Я за вас, но долго тянете с решением вопроса», — добавила Мариночка Марина.

«Они кашу заварили и навряд ли что-то будут делать. Но сидеть сложа руки не надо. Нужно звонить во все мировые колокола. Общественное мнение играет большую роль», — считает Людмила К.

«Ну надо же!!! Вы решили что-то заявить? Не прошло и семи лет!!! Пока били и убивали других — вы помалкивали. Стали бить вас??? Оно понятно — себя жалко!» — подытожила Светлана Ивановна.

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Напомним, ранее в украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) отреагировали на слова главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что находящегося под домашним арестом лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука после того, как он будет осужден, можно будет обменять на граждан Украины, находящихся в местах лишения свободы в России.