В Госдуме РФ вновь заговорили об отмене ЕГЭ. На этот раз мысль о необходимости изменения системы итоговой оценки знаний выпускников школ высказал председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, представляющий фракцию ЛДПР.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Он подчеркнул, что вопрос отмены ЕГЭ поднимается в Госдуме постоянно. То, что система себя не оправдала, считают многие российские граждане, и Зайцев «практически уверен», что если не в этом году, то в будущем ЕГЭ отменят и вернутся к традиционному формату в виде школьных экзаменов.

Стоит отметить, что любое упоминание где бы то ни было о ЕГЭ вызывает резкую реакцию у широких слоев населения России — от учителей, родителей нынешних выпускников и самих школяров до тех, кто заканчивал школу в советские времена и не понаслышке знает о прежней системе образования.

Не обошло стороной обсуждение высказывания депутата от ЛДПР Максима Зайцева и пользователей соцсетей Северной Осетии. Одни из них дружно перекрестились в надежде на скорое избавление от проблемы под названием ЕГЭ. Другие возмутились экспериментом, который внедрялся на протяжении почти 20 лет и закончился тем, что выросло не одно поколение неграмотных людей, научившихся лишь ставить галочки в клетках с ответами и разучившихся высказывать свое мнение по вопросу, формулируя правильный ответ.

«Те, кто утверждал ЕГЭ в России, — враги народа», — заклеймил создателей ЕГЭ Тамерлан Ц.

«Неужели! А что делать с упущенным и безграмотным поколением?!» — вопрошает читательница fatima b. на странице сообщества «Владикавказ|Осетия» в Instagram.

«Серьёзно, ребята? А покалеченную психику выпускников вы как решите исправить?» — спросила Sofi.

«Моральный ущерб пусть выплатят всем покалеченным детям за этот ЕГЭ», — поддержал её некто под ником ДЗ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Когда просрали всю систему образования, очухались!» — возмутилась Светик.

«Это давно надо было сделать, уже не говоря о том, что введение ЕГЭ было огромной ошибкой», — считает vassa zhelesnova.

«Боже, неужели я доживу до этого момента?! Что такое ЕГЭ? Это оглупление нации. Давно пора было вернуться к традиционному обучению. Ведь наша система обучения самая лучшая была!» — утверждает Светлана С.

Мысль о возврате прежней системы школьного образования поддержали многие пользователи соцсети. Они напомнили, что простые выпускные школьные экзамены и после них экзамены в вузах позволили вырастить не одно поколение специалистов-профессионалов, которые поднимали экономику СССР.

«Верните стандарт образования времён СССР!» — потребовал HОМА.

«Издеваются над людьми! И так в жизни современного человека полным-полно стрессов, и ещё никому не нужное ваше тестирование. У нас в стране рабочих мест нет, лучше бы задумались. То, что было придумано в СССР, разрабатывали умные профессора, которые не купили дипломы. И их родители не воткнули их по блату на эти места», — заявил Вадим.

«Дошло до них. Подопытных кроликов и дураков делаете из нас и наших детей. Всякие самодуры сидят и вершат судьбами»,— вынесла приговор лицам из системы образования Елена О.

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Среди комментаторов темы отмены ЕГЭ нашлись и те, кто напомнил о трагедиях, которыми заканчивалась порой сдача ЕГЭ для неокрепших духом выпускников. К слову сказать, попытки свести счеты с жизнью после экзамена были зафиксированы и в Северной Осетии.

«Сколько детей пострадало и пострадает еще. Я много раз видел, как скорые подъезжали к школам во время ЕГЭ. И даже суициды были. Одним словом, ЕГЭ убивает нервы наших детей», — напомнил Мурат Х. о случаях трагедий, которыми заканчивалась иной раз сдача ЕГЭ.

«У нас были суицидники за это время. Так вот, кто пострадал, пусть пишут исковые на тех, кто это запустил. И пусть они обеспечивают старость тем, кто остался без детей», — предложил kebzak справедливую, на его взгляд, меру ответственности за детей, которые не пережили испытаний ЕГЭ.

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Между тем ряд читателей высказал и противоположные мнения — в защиту ЕГЭ. Экзамен в такой форме якобы позволил поступить в вузы большому числу детей из глубинки, а преподаватели лишились таким образом кормушки, оставшись без взяток, которые им платили за экзамены при сдаче в традиционной форме.

«Вузы, конечно, заинтересованы в отмене ЕГЭ, они лишились взяток при поступлении. Зато благодаря ЕГЭ очень много умных деток поступили в хорошие вузы России и успешно там учатся», — считает Марина.

«Солидарна с вами! Люди забыли, как сложно было попасть в вузы до 2006 года. И даже на коммерческое обучение», — нашелся еще один немногочисленный защитник ЕГЭ.

Студенты в аудитории

Нашлись и сомневающиеся в том, что ЕГЭ когда-нибудь не станет, а ряд читателей высказали предположение, что если его когда-нибудь и отменят, то на смену ему придумают еще более жесткую и нелогичную систему оценки знаний выпускников. Некоторые комментаторы призвали не переживать за преподавателей вузов, которые и без ЕГЭ умудряются извлекать доход за поступление в учебные заведения.

«Не отменят. Каждый год кто-то высказывается в Думе за отмену, но на это все дружно забивают. Громкие заявления, видимость деятельности — не более», — успокоил всех участников беседы один из комментаторов.

«На смену ЕГЭ придёт что-нибудь ещё хуже! Так что особо не радуйтесь!» — поддержал его другой пользователь соцсети.

«Ну, значит, новую обдираловку придумают», — предположила Лариса.

«Ввели быстро и не спросили, а отмена займёт время. Чем быстрее, тем лучше избавиться от этой бредятины. Баллы, баллы. Дети перестали уметь говорить, высказывать свою мысль с толком, с расстановкой, вывод писать. А эти бесконечные репетиторы с подготовкой к ЕГЭ, зацикленные на одном — получить цифры, но не знания», — высказался один из комментаторов.

«В вузах и так хорошо берут деньги. Даже не думайте — за год или два места в бюджет уже проданы. Какая разница, с ЕГЭ или без?» — безрадостно констатировал еще один заинтересовавшийся темой разговора гражданин.