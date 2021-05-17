В акваторию Чёрного моря 16 мая вошел патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV Trent (Р224), сообщает 16 мая «112 Украина». Патрульный корабль Trent направляется через Чёрное море в Одессу, также 16 мая сообщили в пресс-службе посольства Британии в Турции.

Royalnavy.mod.uk Корабли ВМС Великобритании

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Новость обсудили в социальной сети Facebook читатели страницы канала «112 Украина». Многие указали на то, что Россия со своей стороны может расценивать это в качестве провокации. Иные также дали понять, что подобного рода новости не воспринимаются ими как нечто необычное.

«О-о-о, у нас не только берега США, у нас ещё и Британия свои берега нашла», — написал Валерий У.

«С нетерпении ожидаю заход нашего «флагмана» «Гетьман Сагайдачный» в Темзу с ответным визитом «дружбы»!!!» — добавил Сергей В.

«Как зашёл, так и выйдет», — пишет Александр П.

«Смешно, скоро подключатся надувные лодки», — отметил Борис Б., подразумевая лодки, ранее переданные Украине Соединенными Штатами.

Navy.mil.gov.ua Надувные лодки ВМС Украины

«А на каком основании он находится, насколько я знаю, в Чёрном море могут присутствовать только корабли стран Черноморского побережья», — пишет Татьяна Викторовна.

«Войти всегда легко, главное выйти успеть», — написал Alexsandr L.

«Нет, не радость, а гадость. Они сюда прутся, а потом наблюдают за реакцией РФ по отношению к нам. Доброжелатели, блин. Лучше деньги верните, которые туда вывезли «бедненькие» украинцы», — призвал Андрей Кор.

«Все по лодкам. Встречать флот Британии», — иронизирует Александр Р.

«Может, им отдать Одесскую область, они ведь в Одессе хотят пришвартоваться?» — не без иронии добавил Alexander K.

«Ура, вот теперь мы заживём, ни в чем нуждается не будем… Во какое счастье привалило», — не без сарказма написала Надя К.

«Ну и что??? Как вошло, так и выйдет. А будет хулиганить — утонет!!!» — написал Олег Х.

«Что же они все там патрулируют без конца?!» — спрашивает Тетяна Р.

«Если мы не можем пролезть в Европу, значит, она приплывёт к нам», — шутит Татьяна Ф.

«Очередная провокация, а потом Россия виновата», — пишет Валентина С.

«И что, газ и электричество подешевеют?» — спросил Александр К.

«Да пусть себе болтается», — написала Алла О.

«Ну пусть прокатится. И восвояси», — отметила Валентина С.

«Как вошёл, так и выйдет. Если успеет», — добавила Инна А.

«Это визит дружбы? А ответный визит будет?» — задается вопросом Евгений Ч.

«Проходным двором мы стали, а не страной независимой», — отметила Валентина П.

«Геть (вон — М. Р.), нефиг там кефаль распугивать», — пишет Ирина М.

«Вопрос, а к чему это может привести? Вам не кажется, что Украина может стать полигоном для чужой войны? Это всё настораживает, и это факт», — написала Вита С.

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«И что? Как вошел, так и выйдет. В Чёрном море берегов Великобритании нет. Они находятся там без оснований», — отметил Vladimir I.

«А когда Су-24 над ним полетает? Тогда и напишите», — добавил Виталий Б.

«Прут в Одессу, как львовский мусор по Украине. Нашли выгребную яму», — отметила Виктор Г.

«Так бритты обещали эсминец по 45 (эскадренный миноносец типа 45 — М. Р.), а прислали лушпайку, с которой черноморские бычки ухахатываются», — шутит Nikita P.

«Ударное соединение моторных лодок встречать будет!» — иронизирует Vladimir M.

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