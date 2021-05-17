Представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил на очередной пресс-конференции 17 мая, что большинство членов Совета Безопасности ООН единогласно высказались по текущей палестино-израильской ситуации: все призывают к немедленному прекращению огня, призывают к защите гражданского населения и настаивают на политическом урегулировании ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Мы должны выступать единогласно, чтобы справедливо продвигать процесс мирных переговоров между Палестиной и Израилем и упорно трудиться для содействия мирному сосуществованию между Палестиной и Израилем. Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты выполнять свои надлежащие обязанности, занять справедливую позицию и работать с большинством членов международного сообщества, чтобы поддержать Совет Безопасности в его должной роли в содействии смягчению ситуации, восстановлению доверия и политическому урегулированию», — заявил Чжао.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношение к словам Чжао и ситуации на Ближнем Востоке в целом под соответствующей публикацией на страничке газета «Женьминь жибао».

Пользователи отметили, что лучшей помощью США было бы устраниться от их присутствия на Ближнем Востоке и прекращение поддержки конфликтов во всём мире.

«Я никогда не видел такой наглой страны, как Израиль, а если и есть такая, то это США», — заявил один из комментаторов.

U.S. Department of Defence Флаги США и Израиля

Однако знающие комментаторы отметили, что список может быть дополнен Индией, Австралией, Великобританией и Японией — то есть всеми недружественно настроенными к Китаю странами. Кое-то заметил, что считать Израиль самостоятельной силой бессмысленно, поскольку он зависим от США.

«США — это те, кто представляют угрозу и саботируют мир во всём мире», — отметил «Счастливый маленький Маруко».

Многие из комментаторов заявили, что надеются на мирное урегулирование конфликта вне зависимости от того, кто прав, а кто виноват и сожалеют, что такое вообще имеет место.

«Мы не живем в мирный век, мы просто живём в мирной стране и молимся за мир во всём мире», — заявила Honey.

Кроме того, китайцы уверены, что источником всех бед в мире являются США, которые то и дело разжигают или подстрекают всё новые и новые конфликты или раздувают уже затихшие старые.

«Если бы мир действительно был мирным, Соединенным Штатам некуда было бы отправлять свою армию. Соединенные Штаты и Палестина больше не ведут войн. Они легко продают оружие. Виновник по-прежнему США», — уверен пользователь «Только для использования на Weibo»

«Соединенные Штаты любят мусульман Синьцзяна, жителей Гонконга и тибетцев. Палестинских мусульман убивают, а Соединенные Штаты слепы, будто бы ничего не видели и не слышали», — добавил другой комментатор.

«США опасаются только того, что в мире не будет хаоса», — заметил комментатор «2021».

Однако были и те, кто скептически относится к позиции об абсолютной правоте Палестины, которой придерживаются многие китайцы.

«Защищать мирных жителей или прятаться за ними — трудный выбор для ХАМАС», — заявил «Длинный ручей», намекая на то, что большое число жертв со стороны Палестины вызвано именно тем, что военные прикрываются мирными жителями.

«Говорят, что всё это инициировано США… Может быть, на самом деле ХАМАС слушает то, что говорят США?» — отметил «Чен-2».

Soman Граффити ХАМАС

И действительно, во всём мире (включая Израиль) существенно распространено предубеждение, будто бы США безоговорочно поддерживают Израиль, что бы ни случилось. Однако факты говорят о том, что уже давно нет единых США. Как минимум Демократическая партия США, не стесняясь, десятилетиями играет в насаждение исламизма по всему миру как нового проекта мироустройства, где нет места Израилю.

Как максимум Республиканская партия, которая традиционно была более консервативно и дружественно настроена к Израилю ввиду своего неприятия исламизма, уже в начале 2000-х начала двигаться в сторону отстранения от Израиля. Хотя консервативные силы, поддерживающие его, и нашли свое воплощение в фигуре экс-президента Дональда Трампа.

Теперь же, с уходом Трампа, Израиль продолжат сдавать в руки ислама. А главным куратором этого процесса на Ближнем Востоке будет Турция. Та самая Турция, которая совместно с Великобританией, США и их союзниками раскачивает ислам в китайском Синьцзяне. Поэтому китайцам стоит понять, что проблема не в том, что США поддерживают Израиль, а в том, что США поддерживают ислам, который направлен и заточен в том числе против Китая.