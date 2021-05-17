16 мая 2021 года член Госсовета КНР и министр иностранных дел страны Ван И, председательствуя на экстренном открытом заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, заявил, что прекращение огня и насилия являются высшим приоритетом. Сила не может принести мира и спокойствия. Насилие только посеет новые семена ненависти.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Китай решительно осуждает акты насилия в отношении гражданского населения и еще раз призывает обе стороны конфликта немедленно прекратить военные и враждебные действия и действия, ухудшающие ситуацию, включая воздушные удары, наземные наступательные операции и ракетные запуски. В частности, Израиль должен проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать соответствующие резолюции ООН, прекратить снос палестинских домов, прекратить изгнание палестинцев, прекратить расширение поселений, прекратить насилие, угрозы и провокации в отношении мусульман, а также поддерживать и уважать исторический статус-кво религиозных святынь в Иерусалиме.

Палестинской стороне также следует избегать принятия мер, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации, избегать причинения вреда гражданскому населению и совместно содействовать ослаблению напряженности и охлаждению.

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo также поделились своим отношением к обострившемуся конфликту под соответствующей новостью на страничке «Женьминь жибао».

«Когда некоторые страны бомбят здания СМИ, Соединенные Штаты должны ввести санкции за подрыв свободы прессы. Что, это Израиль? Всё в порядке. Другие страны сливают ядерные сточные воды в Тихий океан, Соединенные Штаты должны ввести санкции за загрязнение окружающей среды. Что, это Япония? Всё в порядке. Если другие страны осмелятся сказать что-то вроде «превосходства белых», Соединенные Штаты должны санкционировать геноцид. Что, это происходит в самих Соединенных Штатах? Всё в порядке», — заявил пользователь «Восточное солнце».

Многие комментаторы поддержали такую постановку вопроса. Например, Сюй Яньлин заметил, что США годами занимались борьбой с террористическими организациями при помощи пушек и самолетов, а терроризма становилось всё больше и больше. По его мнению, искоренить терроризм можно только остановкой войн и развитием.

«Ракетные атаки ХАМАС на Израиль не только не привели к осуждению Палестины со стороны китайских пользователей сети, но и вызвали всеобщее одобрение», — заметил ReturnToFaith.

Известно, что простые китайцы традиционно негативно относятся к Израилю и поддерживают Палестину в разворачивающемся конфликте. Практически такой же позиции придерживается и власть в стране.

Однако целый ряд пользователь заявил, что они выступают против любой войны, потому что простые люди с обеих сторон ни в чем не повинны, а страдают именно они.

«У ближневосточной проблемы нет решения. Пока люди будут продолжать верить в монотеизм, особенно в ислам, Ближний Восток никогда не сможет избавиться от войны и борьбы… Будучи привязанным к религии, невозможно развить современную цивилизацию науки и технологий, невозможно избавиться от ненависти и убийства», — считает один низ комментаторов.

Цитата из видео на YouTube Подготовка израильского бомбардировщика

Кто-то заметил, что войны нужны для того, чтобы получить новые возможности за столом переговоров, и переговоры неизбежны. А кто-то продолжил напирать на то, что Израиль убил множество невинных людей, а потому прощения ему нет.

«Израильский сионизм перешел все границы и наносит удары по Палестине, разрушает дома людей и убивает людей. На этот раз Палестина применила тактику реактивной артиллерии, а Израиль поспешил. Очень хорошо», — заметил Лу Сисинь.

Тем не менее большинство комментаторов уверены, что насилием ситуацию не разрешить, и оно породит только новые волны насилия, а потому нет ничего ценнее, чем мир во всём мире, к которому необходимо стремиться.