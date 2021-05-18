Жители села Южный Урал Оренбургского района Оренбургской области жалуются на зловоние и заявляют, что вынуждены гулять в противогазах. Фото местных жителей, использующих средства индивидуальной защиты, размещены в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM В противогазе

«Вот так мы, жители Южного Урала, гуляем! Мы задыхаемся! Ежедневно нас травят!» — оставлен комментарий под фото в паблике «Типичный Оренбург» в соцсети «ВКонтакте».

»Мы задыхаемся! Дети надели противогазы! По-другому на улицу выйти невозможно!» — сообщает Татьяна Б. и публикует фото ребенка.

Подписчики выражают сочувствие. «Вонь плюс жара, ад какой-то», — отметил Rain Man.

«Меркаптанов запах по ходу!» — сделал вывод Фёдор К.

«Так возле Авиагородка очистные», — оставил в ответ свой комментарий Андрей И.

Паблик «Нацпромэкология» разместил текст о проблеме и причинах ее возникновения. «Дорогие жители села Южный Урал! То, с чем пришлось столкнуться вам, это не просто проблема, это беда, которая не должна перерасти в горе», — отметили авторы поста.

Они считают, что люди вложили огромные средства, чтобы избавить себя и своих близких от «городской экологии». Но попали в такие ужасные условия из-за бездействия структур, отвечающих за безопасность проживания. Проблема уходит корнями в прошлое. Виновны и те, кто выдавал разрешения на застройку района в непосредственной близости с очистными и военным аэродромом. Виновны и те, кто разрешили строительство производственных объектов (свиноферма и т. п.) рядом, несмотря на характерную розу ветров.

«Возможно, к этим конкретным должностным лицам примут меры ответственности и последующего наказания. Но сейчас речь идёт о настоящем и будущем посёлка», — говорится в сообщении.

Инициативная группа граждан встретилась с представителями водоканала. 16 мая общественники посетили территорию иловых полей, где были подремонтированы работы по использованию реагентов. Информация об этом появилась в паблике «За чистый воздух в Южном Урале».

«Этим же вечером мы убедились в малоэффективности и новых реагентов, и новой машины», — прокомментировала Светлана С.

«Сколько и чем бы ни брызгали — все это маскировка, малоэффективно», — считает Надежда П.

По словам авторов паблика, иловым полям 47 лет. Они находятся очень близко к жилым массивам. «В XXI веке мы сушим ил в естественных условиях», — выразили они недоумение.

Добавим, в Оренбургской области проблема зловония является актуальной. По данным минприроды Оренбургской области, с 1 по 10 мая население ежедневно жаловалось на присутствие в воздухе неприятного запаха. Стационарными и передвижными экологическими постами зафиксировано более 50 превышений предельно допустимой концентрации по сероводороду. По всем фактам назначались проверки.