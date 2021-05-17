В США мужчина, подозреваемый в убийстве своей жены, проголосовал от её имени за Дональда Трампа на осенних выборах 2020 года. По поводу заполнения избирательного бюллетеня за свою жену Барри Морфью предположительно сказал: «Я думал лишь дать ему ещё один голос, жена все равно бы поддержала Трампа». Пользователи социальных сетей обсудили новость в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Я понимаю, что это предназначено для Трампкинсов, которые думают, что мошенничество на другой стороне, но это также освещает проблему с голосованием по почте», — заметил @doublespeak152.

Ряд пользователей отметили, что граждане США больше верят тому, что призрак Уго Чавеса помогает Китаю подделывать бюллетени с целью фальсификации выборов в пользу Байдена, чем реальным доказательствам того, что республиканцы незаконно голосовали за Трампа.

Dilma Rousseff Уго Чавес

«Это опасный эффект продолжительной лжи Трампа об «избирательном мошенничестве». Если и другая сторона делает это, то оправдываются любые попытки мошенничества с моей стороны, чтобы остановить кражу, верно? Доверие общества к выборам разлагается, мы в отдельных пузырях, и Кремль в восторге», — написала @kristine_kenyon.

Некоторые предложили наконец ввести документы, удостоверяющие личность избирателя, или новый закон в сфере избирательного права, который позволит избегать таких ситуаций.

«Возмутительно. Должны быть механизмы, которые обеспечат заполнение почтовых бюллетеней самим избирателем, а не кем-нибудь еще, тем более убийцей», — отметил @raparsi.

Многие не удивлены такому развитию событий, в комментариях писали, что примерно такого и следовало ожидать от республиканцев и что сторонники Трампа такие же преступники, как и он сам.

Канал Travel Agent Cale Цитата из видео Сторонники Трампа

«В целом это и есть описание Республиканской партии», — прокомментировал @EricJGreenberg1.

«Почти каждый раз, когда рассматриваешь поближе сторонника Трампа, находишь того, кто является именно тем типом человека, который будет голосовать за Дональда Трампа», — считает @ryebadger1.

«Жестокий супруг обвинен в убийстве супруги, это удвоено на голосование за жестокого президента Трампа… он явно имеет отношение к жестокому президенту», — написал @MattyTars76.

Пользователи отметили, что именно сторонники «предыдущего парня» — люди, которые сами нарушали закон при голосовании, — ноют и кричат о том, что у них его украли.

«На выборах 2020 года было не так уж и много нарушений и подделок, но каждый раз, когда я слышу о каком-либо случае, это сделано людьми, голосующими за Трампа», — написал @mello6789.

(сс) Elvert Barnes Сторонник президента США Дональда Трампа на митинге

Некоторые пользователи вспомнили о женщине, которую посадили за недопонимание на выборах. У неё был испытательный срок, она проголосовала на выборах президента США, хотя не имела пассивного избирательного права. Комментаторы считают, что нужно сажать таких людей, как Барри Морфью, а не тех, кто ошибся.

«Ему должны дать более суровое наказание, чем Кристал Мейсон, так как он сознательно голосовал незаконно! Кристал Мейсон вообще не знала, что ей нельзя было голосовать, она была освобождена под федеральный надзор. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы за голосование в 2016 году», — написал @TonyHussein4.

Напомним, голос от Сюзанн Морфью — женщины, которая числится пропавшей с мая 2020 года, пришел по почте. Однако на бюллетене не было подписи пропавшей, вместо этого в строке «для свидетелей» стояла подпись мужа, Барри Морфью. Вскоре после этого его обвинили в убийстве жены.