Заявление президента Российской академии наук Александра Сергеева о том, что отсутствие идеологии в российских школах негативно влияет на качество образования, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 16 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Питер Брейгель Старший. Страна лентяев. 1567

"Неужели до ответственных людей стала доходить очевидная мысль? Надо вернуть систему обучения, что была при СССР, иначе российским мозгам наступит кирдык», — считает Сергей Г.

Многие пользователи с восторгом встретили данное заявление руководителя РАН. Люди отметили, что наконец-то наступил тот день, когда руководство России стало открывать свои глаза на то, что действительно происходит в стране.

«Так общество давно об этом знает и требует изменения статьи в Конституции, по которой наше государство не может иметь своей идеологии, но в то же время все чужие идеологии в стране, по сути, разрешены. Поэтому мы имеем прямых врагов страны на своей территории, и никого тут уже не накажешь», — пишет Людмила Г.

Некоторые комментаторы напомнили, что на данный момент в России правит лишь одна идеология — капитализм. Люди убеждены, что под гнётом этой идеологии невозможно предоставить всем без исключения качественное образование, а скорее, наоборот, такой уровень сейчас доступен только исключительным.

«Идеология в капитализме одна: «Человек человеку — волк», — указал Данила Р.

«А что, с 1991 были попытки его улучшить? Мне казалось, что либерасты поставили задачу уничтожить образование и достигли в этом больших успехов. Тупыми людьми легче управлять», — отметил Богдан Г.

Ряд граждан привёл в пример слова президента России, который упомянул, что считает идеологией в России патриотизм. По мнению людей, даже согласно позиции главы государства в стране с идеологией крайне плохо.

«Президент сказал, что наша идея — это патриотизм. Но патриотизм закреплён довольным и обеспеченным народом. Вот и не укладывается у них в голове, почему закабалённый в кредитах и долгах, без работы и с нищей пенсией в 65 лет народ исповедует неправильный патриотизм и постоянно высказывает свои претензии», — отметил Афанасий П.

Kremlin.ru Президент Российской академии наук Александр Сергеев

Но нашлись и те, кто уверен, что никакого значения идеология в образовании не несёт, а всего-то лишь и надо, чтобы были налажены учебные процессы, а также сделать так, чтобы учащиеся были заинтересованы в этом процессе.

«Качество образования зависит от качественных образовательных программ, качественно организованного образовательного процесса, профессионализма преподавателей и доступа свободного ко всей необходимой информации и, что самое главное — заинтересованности учащихся в получении образования, то есть возможные перспективы. Идеология тут ни при чём», — поделилась своим мнением Наталья Г.

Напомним, 16 мая президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил на форуме «Молодежь и наука», что отсутствие идеологии в российских школах негативно влияет на качество образования.