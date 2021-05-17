Заявление бывшей сотрудницы Госдепартамента США, экс-советника президента Штатов Рональда Рейгана Сюзанны Масси, в котором она попросила президента России Владимира Путина предоставить ей российское гражданство, потому что она «человек, который против Америки», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 16 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Сюзанна Масси и Рональд Рейган

"Ишь, чего ещё захотела! Только на равных условиях, строго по закону для всех иностранных граждан, которые хотят получить гражданство Российской Федерации», — указал Дмитрий К.

Многие пользователи оказались искренне удивлены внезапному желанию бывшей сотрудницы американского Госдепа. Люди призвали российское руководство не делать даже такому высокопоставленному лицу поблажек в обходе сложностей получения гражданства.

«И вздумалось же ей пожить в той стране, относительно которой она давала советы. Не, ну женщина сама по себе достойна уважения, ведь сейчас у американцев таких спецов попросту больше нет, чтобы на серьёзных щах что-то предлагать и предостерегать от необдуманных решений», — считает Сергей М.

Некоторые комментаторы считают, что позиция Масси, которую она оглашает, ставит их в затруднительное положение. Люди считают, что такое заявление не говорит о том, что данной женщине есть какое-либо дело до России.

«Быть против Америки — это как, например, быть против воздуха или против воды и огня. А вот против политики, проводимой властями или отдельными партиями, вполне возможно. «Мозги» из России уплывают, а список безмозговых по типу Депардье, Сигала и других пополняется. Ничего позитивного, а такой тенденции, к сожалению, нет», — поделилась своим мнением Анна А.

Часть людей отметили, что, вместо того чтобы противопоставлять себя Соединённым Штатам, Масси стоило бы заявить о своей приверженности интересам Российской Федерации, но этого она не сделала.

«Россия не против кого-то. Наша страна отстаивает свои цивилизационные интересы. Если бы тётя об этом сказала, было бы хорошо. А вот то, что она просто против Америки, ну, это не позиция», — отметил Александр Т.

Ряд пользователей указал на то, что Масси крайне специфический политик, который может постаять за себя, и не стоит списывать её со счетов, а стоит, наоборот, присмотреться к ней повнимательнее.

«Могу сказать одно: Маргарет Тэтчер — железная леди с ней даже рядом не стояла. Очень опасная бабуля. Гнёт свою линию, но какую — непонятно. И никакой конкретики! То, что знает у нас каждый здравомыслящий, озвучивать не надо. Никому это не интересно», — пишет Александр И.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

Нашлись и такие, кто напомнил, что Масси уже достаточно много лет, но к своему заявлению она пришла только лишь сейчас. Люди уверены, что это произошло не случайно.

«У неё было огромное количество времени, чтобы попросить гражданство, но она просит только сейчас. Почему?» — задаётся вопросом Anton D.

Напомним, 16 мая бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Штатов Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила в эфире телеканала «НТВ» президента России Владимира Путина предоставить ей российское гражданство, потому что она «человек, который против Америки».