Доклад комитета по международным отношениям Европейского парламента, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией, включающие в себя вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы будут признаны сфальсифицированными, а также противостояние «русскоязычной пропаганде», вызвал обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 16 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в России

"Ну шизоиды продолжают шпарить в своём иллюзорном манямирке по тухлым методичкам и обострять отношения. Об этом и было сказано руководством Российской Федерации», — напомнил Виктор Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство Европейского союза не в полной мере отдаёт себе отчёт в своих действиях, ведь в первую очередь перед принятием таких «принципов» стоило бы спросить мнение об этом российского народа.

«Удивили прямо! По мнению Евросоюза, русские тупые, им надо разъяснить, как им будет классно вместе с их демократическими принципами. Ну мы уже видим по Украине и странам Прибалтики. Хочется жить и работать на родной земле, а не так, как в этих государствах. Всё трудоспособное население в кабале на Западе. Мы сами разберёмся без чьей-либо помощи», — считает Марина П.

Некоторые комментаторы считают, что Евросоюз в любом случае примет решение не признавать выборы в Российской Федерации состоявшимися. Граждане убеждены, что Западу нет дела до правды, ему необходимо подчинить себе Россию.

«Никто и не сомневается, что ЕС признает выборы сфальсифицированными, они уже несколько лет подряд об этом постоянно твердят, хотя так доказать ничего и не смогли», — пишет Николай Ч.

«Не признают будущий состав Думы? Ну естественно, они любой выбор граждан нашей страны назовут фальсификацией. Подобные заявления — это буквальное вмешательство во внутренние дела нашей страны, а «русская пропаганда» — это на самом деле очень хорошая штука, поскольку она несёт свет в головы, а не тьму, как западная. Значит, всё правильно делает наш президент, правительство, отстаивая интересы нашей страны, за что им большое уважение», — поделился своим мнением Николай Т.

Часть людей вынесла предположение о том, что руководство ЕС вскоре дойдёт до того, что вновь опустит перед Россией «железный занавес». Иначе люди никак не могут диктовать понятие «противодействие русскоязычной пропаганде».

«Судя по смыслу, это предполагаемое «демократическое общество» будет сродни «железному занавесу» времён Холодной войны, который тоже знатно блокировал «русскоязычную пропаганду», — отметил Финист Я.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы

Нашлись и такие, кто призвал российские власти перестать отсиживаться и начать жёстко реагировать на подобные агрессивные действия со стороны Европейского союза.

«В ответ пора уже выставить российские претензии к Европейскому союзу. К примеру, за геноцид всех связанных с Россией людей, а также за всякое наглое вмешательство Европы во внутренние дела нашей страны», — предлагает Катерина П.

Напомним, 16 мая RT опубликовал информацию о том, что комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией, включающие в себя вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы будут признаны сфальсифицированными, а также противостояние «русскоязычной пропаганде».