



Иван Шилов ИА REGNUM

Первый за много лет визит в Саудовскую Аравию

Как передает TR724, администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, инициировавшая нормализацию отношений с Египтом, также предприняла шаги по улучшению отношений с Эр-Риядом. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу впервые посетил Саудовскую Аравию после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Согласно сообщению МИД, в рамках визита в Эр-Рияд Чавушоглу встретился со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом бин Абдуллой Аль Саудом. В ходе встречи были обсуждены региональные вопросы и двусторонние отношения между Турцией и Саудовской Аравией. На прошлой неделе заместители министров иностранных дел Турции и Египта встретились в Каире и сделали важный шаг на пути к нормализации отношений. Это была первая встреча на высшем уровне между двумя странами после переворота в 2013 году.

Эрдоган провел телефонные переговоры с королем Иордании и эмиром Кувейта

Как сообщает турецкая редакция Sputnik, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с королем Иордании Абдаллой II и эмиром Кувейта шейхом Навафом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом. В ходе переговоров с главой Иордании Абдаллой II Эрдоган заявил, что «бесчеловечные нападения Израиля на Иерусалим, мечеть Аль-Акса и палестинцев расцениваются как нападение на весь исламский мир». В ходе телефонного разговора лидеры Турции и Кувейта обсудили палестино-израильский конфликт и особо подчеркнули важность совместной работы Турции и Кувейта в поддержку Палестины.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Турция стала новой точкой в маршруте контрабанды наркотиков?

Согласно статье журналиста газеты BirGün Тимура Сойкана, транзит 60% наркотиков, изъятых за пределами Афганистана, осуществляется по каналам, которые пролегают через территорию Турции. В статье говориться, что Турция стала новым транзитным пунктом контрабанды наркотиков. Сойкан приводит статистику, согласно которой в Турции ежегодно конфискуется в среднем 1,5 тонны наркотиков. Конфискованные в Колумбии пять тонн наркотика, предназначавшегося для отправки в Турцию, намного превышают объем изъятий за год. В статье он также упоминает о 615 килограммах наркотикав, изъятых в порту Мерсин в феврале 2019 года с борта судна из Эквадора, 540 килограммах, изъятых в порту Йылпорт в Диловасы 25 августа 2020-го, и 220 килограммах в порту Мерсин в октябре 2020 года с бортов судов, прибывших из Бразилии.

U.S. Coast Guard Конфискованные наркотики

Признания Седата Пекера поставили правительство в затруднительное положение

Как передает газета Cumhuriyet, лидер мафиозной группировки Седат Пекер опубликовал четыре видеоролика продолжительностью около часа каждое и сообщил о том, что скоро он обнародует и другие видеоролики. Он рассказывает о сложившихся в последние годы отношениях с правительством и раскрывает факты, которые, по его словам, поставят в затруднительное положение всю правящую Партию справедливости и развития в целом и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в частности: «На данный момент я нахожусь в Дубае, однако совсем недавно правительство Турции взамен моей экстрадиции в Турцию принесло в дар Марокко беспилотный летательный аппарат; казахстанская журналистка Елдана Кахарман была изнасилована, а затем убита сыном экс-министра внутренних дел Мехмета Агара, депутатом от ПСР Толга Агаром; расскажу, кто и как отправляет оружие в Сирию; кто является получателем 4,9 тонны наркотика, отправленного из Колумбии в Турцию».

Власти Катара конфисковали денежные средства со счетов граждан Турции

Согласно сообщению журналиста портала Haberler.com Сабахаттина Онкибара, члены правящей Партии справедливости и развития за определенный «откат» отмывали деньги через банки Катара, вследствие чего по обвинению в коррупции в размере 15 миллиардов долларов арестован министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади. Еще недавно он был вторым по значимости лицом Катара. Шариф аль-Эмади одновременно занимал пост министра финансов, главы Центробанка, председателя фонда с активами в размере 300 миллиардов долларов, генерального директора Qatar Airlines и председателя совета по экономическим вопросам. Эль-Эмади — человек, которому больше всего доверяют и с которым поддерживают особые отношения правящие круги Турции. А теперь этот человек арестован по обвинению в коррупции. Крупные суммы вкладов в иностранной валюте в банках Катара, принадлежавшие некоторым гражданам Турции, конфискованы как деньги ихванов, членов ассоциации «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В статье отмечается, что известны имена владельцев денежных средств, конфискованных в ходе данной тайной операции, приписываемой ЦРУ, сумма которых составила несколько миллиардов евро.

U.S. Treasury Али Шариф аль-Эмади

Нужно переходить от слов к действиям!

Как передает газета Duvar, председатель духовного управления мусульман Турции Али Эрбаш по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана инициировал чрезвычайное заседание в онлайн-формате на тему «Мечеть Аль-Акса и Иерусалим», в котором приняли участие религиозные деятели 60 стран мира. По итогам заседания Али Эрбаш зачитал итоговую декларацию, согласно которой Израиль является главной преградой на пути к миру и спокойствию. «Сегодня мы больше не можем довольствоваться выкрикиванием лозунгов и причитаниями», — говорится в декларации.

Из-за вспышки коронавируса Великобритания внесла Турцию в «красный» список

Как сообщает Sky Sports, финал Лиги чемпионов, который должен был состояться 29 мая 2021 года в Стамбуле, перенесен в Португалию. Он пройдет на стадионе Estadio do Dragao в португальском городе Порту. Вслед за этой новостью, другое известие пришло из «Формулы-1». Гран-при «Формулы-1», проведение которого было запланировано на 11−13 июня, был отменен после того, как Великобритания внесла Турцию в «красный» список из-за вспышки коронавируса. Турцию исключили из календаря, а количество гонок в календаре сократилось до 22.

Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным и призвал перебросить силы в Газу

Как передает AhvalNews, в Иерусалиме происходит крупнейшая за последние годы эскалация палестино-израильского конфликта, начавшаяся в прошлый понедельник с ракетно-авиационных ударов и продолжающаяся столкновениями между израильской полицией и палестинцами. Израиль совершил бомбардировку с воздуха, ХАМАС ответил ракетным огнем. Число погибших и раненых продолжает увеличиваться с каждым днем. Пять партий Великого национального собрании Турции — Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Республиканская народная партия, «Хорошая» партия и Демократическая партия народов — сделали совместное заявление, в котором осуждают нападение Израиля на мечеть Аль-Акса. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, оба лидера призвали стороны снизить эскалацию конфликта. В ходе телефонного разговора Эрдоган заявил, что «Израилю необходимо преподать сильный урок сдерживания».

Israel Defense Forces Израильские солдаты

Петиция британских парламентариев правительству Турции

Как сообщает турецкая редакция Euronews, британские парламентарии отреагировали на нарушения прав человека в Турции. 53 депутата от разных партий британского парламента призвали министра иностранных дел страны Доминика Рааба взять на себя более активную и принципиальную роль, чтобы спасти Турцию от нарушений прав человека и авторитаризма. Парламентарии подписали петицию, подготовленную депутатом от правящей Консервативной партии и экс-председателем парламентского комитета по иностранным делам Криспином Блантом, членами оппозиционной Лейбористкой партии Тони Блэром и Гордоном Брауном, а также Хилари Бенн, занимавшей пост министра в их правительстве, а затем теневого министра иностранных дел.

Крис Макэндрю Доминик Рааб

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Директор исследовательской компании Turkey Report Джан Сельчуки опубликовал отчет за май 2021 года, согласно которому доверие к правительству и лояльность к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану продолжают стремительно снижаться. Количество граждан, не доверяющих правительству, увеличилось до 48%.

В подготовленный министерством внутренних дел законопроект внесены соответствующие поправки по части обязанностей председателей сельских управ. На них возложена обязанность оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в обеспечении мира и безопасности, а также отчитываться по этим вопросам перед органами местного самоуправления.

Турция, внешний долг которой достигает 435 миллиардов долларов, занимает первое место в рейтинге стран с красным уровнем тревоги. Согласно отчету, подготовленному экономистами Wells Fargo, Турция столкнулась с кризисом внешней задолженности из-за отрицательных резервов центрального банка.

В то время как продолжается эскалация напряженности в отношениях между Израилем и Палестиной, единственная еврейская газета Турции Şalom была взломана в результате кибератаки.

В первом квартале 2021 года количество туристов, приезжающих в Стамбул, уменьшилось на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что страной, откуда в Стамбул приезжало наибольшее число иностранных туристов, является Россия.

По официальным данным, в результате трехнедельного локдауна, введенного в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Турции, количество новых случаев заражения коронавирусом значительно сократилось.