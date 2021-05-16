Турция стала новой точкой в контрабанде наркотиков?
Первый за много лет визит в Саудовскую Аравию
Как передает TR724, администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, инициировавшая нормализацию отношений с Египтом, также предприняла шаги по улучшению отношений с Эр-Риядом. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу впервые посетил Саудовскую Аравию после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Согласно сообщению МИД, в рамках визита в Эр-Рияд Чавушоглу встретился со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом бин Абдуллой Аль Саудом. В ходе встречи были обсуждены региональные вопросы и двусторонние отношения между Турцией и Саудовской Аравией. На прошлой неделе заместители министров иностранных дел Турции и Египта встретились в Каире и сделали важный шаг на пути к нормализации отношений. Это была первая встреча на высшем уровне между двумя странами после переворота в 2013 году.
Эрдоган провел телефонные переговоры с королем Иордании и эмиром Кувейта
Как сообщает турецкая редакция Sputnik, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с королем Иордании Абдаллой II и эмиром Кувейта шейхом Навафом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом. В ходе переговоров с главой Иордании Абдаллой II Эрдоган заявил, что «бесчеловечные нападения Израиля на Иерусалим, мечеть Аль-Акса и палестинцев расцениваются как нападение на весь исламский мир». В ходе телефонного разговора лидеры Турции и Кувейта обсудили палестино-израильский конфликт и особо подчеркнули важность совместной работы Турции и Кувейта в поддержку Палестины.
Турция стала новой точкой в маршруте контрабанды наркотиков?
Согласно статье журналиста газеты BirGün Тимура Сойкана, транзит 60% наркотиков, изъятых за пределами Афганистана, осуществляется по каналам, которые пролегают через территорию Турции. В статье говориться, что Турция стала новым транзитным пунктом контрабанды наркотиков. Сойкан приводит статистику, согласно которой в Турции ежегодно конфискуется в среднем 1,5 тонны наркотиков. Конфискованные в Колумбии пять тонн наркотика, предназначавшегося для отправки в Турцию, намного превышают объем изъятий за год. В статье он также упоминает о 615 килограммах наркотикав, изъятых в порту Мерсин в феврале 2019 года с борта судна из Эквадора, 540 килограммах, изъятых в порту Йылпорт в Диловасы 25 августа 2020-го, и 220 килограммах в порту Мерсин в октябре 2020 года с бортов судов, прибывших из Бразилии.
Признания Седата Пекера поставили правительство в затруднительное положение
Как передает газета Cumhuriyet, лидер мафиозной группировки Седат Пекер опубликовал четыре видеоролика продолжительностью около часа каждое и сообщил о том, что скоро он обнародует и другие видеоролики. Он рассказывает о сложившихся в последние годы отношениях с правительством и раскрывает факты, которые, по его словам, поставят в затруднительное положение всю правящую Партию справедливости и развития в целом и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в частности: «На данный момент я нахожусь в Дубае, однако совсем недавно правительство Турции взамен моей экстрадиции в Турцию принесло в дар Марокко беспилотный летательный аппарат; казахстанская журналистка Елдана Кахарман была изнасилована, а затем убита сыном экс-министра внутренних дел Мехмета Агара, депутатом от ПСР Толга Агаром; расскажу, кто и как отправляет оружие в Сирию; кто является получателем 4,9 тонны наркотика, отправленного из Колумбии в Турцию».
Власти Катара конфисковали денежные средства со счетов граждан Турции
Согласно сообщению журналиста портала Haberler.com Сабахаттина Онкибара, члены правящей Партии справедливости и развития за определенный «откат» отмывали деньги через банки Катара, вследствие чего по обвинению в коррупции в размере 15 миллиардов долларов арестован министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади. Еще недавно он был вторым по значимости лицом Катара. Шариф аль-Эмади одновременно занимал пост министра финансов, главы Центробанка, председателя фонда с активами в размере 300 миллиардов долларов, генерального директора Qatar Airlines и председателя совета по экономическим вопросам. Эль-Эмади — человек, которому больше всего доверяют и с которым поддерживают особые отношения правящие круги Турции. А теперь этот человек арестован по обвинению в коррупции. Крупные суммы вкладов в иностранной валюте в банках Катара, принадлежавшие некоторым гражданам Турции, конфискованы как деньги ихванов, членов ассоциации «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В статье отмечается, что известны имена владельцев денежных средств, конфискованных в ходе данной тайной операции, приписываемой ЦРУ, сумма которых составила несколько миллиардов евро.
Нужно переходить от слов к действиям!
Как передает газета Duvar, председатель духовного управления мусульман Турции Али Эрбаш по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана инициировал чрезвычайное заседание в онлайн-формате на тему «Мечеть Аль-Акса и Иерусалим», в котором приняли участие религиозные деятели 60 стран мира. По итогам заседания Али Эрбаш зачитал итоговую декларацию, согласно которой Израиль является главной преградой на пути к миру и спокойствию. «Сегодня мы больше не можем довольствоваться выкрикиванием лозунгов и причитаниями», — говорится в декларации.
Из-за вспышки коронавируса Великобритания внесла Турцию в «красный» список
Как сообщает Sky Sports, финал Лиги чемпионов, который должен был состояться 29 мая 2021 года в Стамбуле, перенесен в Португалию. Он пройдет на стадионе Estadio do Dragao в португальском городе Порту. Вслед за этой новостью, другое известие пришло из «Формулы-1». Гран-при «Формулы-1», проведение которого было запланировано на 11−13 июня, был отменен после того, как Великобритания внесла Турцию в «красный» список из-за вспышки коронавируса. Турцию исключили из календаря, а количество гонок в календаре сократилось до 22.
Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным и призвал перебросить силы в Газу
Как передает AhvalNews, в Иерусалиме происходит крупнейшая за последние годы эскалация палестино-израильского конфликта, начавшаяся в прошлый понедельник с ракетно-авиационных ударов и продолжающаяся столкновениями между израильской полицией и палестинцами. Израиль совершил бомбардировку с воздуха, ХАМАС ответил ракетным огнем. Число погибших и раненых продолжает увеличиваться с каждым днем. Пять партий Великого национального собрании Турции — Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Республиканская народная партия, «Хорошая» партия и Демократическая партия народов — сделали совместное заявление, в котором осуждают нападение Израиля на мечеть Аль-Акса. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, оба лидера призвали стороны снизить эскалацию конфликта. В ходе телефонного разговора Эрдоган заявил, что «Израилю необходимо преподать сильный урок сдерживания».
Петиция британских парламентариев правительству Турции
Как сообщает турецкая редакция Euronews, британские парламентарии отреагировали на нарушения прав человека в Турции. 53 депутата от разных партий британского парламента призвали министра иностранных дел страны Доминика Рааба взять на себя более активную и принципиальную роль, чтобы спасти Турцию от нарушений прав человека и авторитаризма. Парламентарии подписали петицию, подготовленную депутатом от правящей Консервативной партии и экс-председателем парламентского комитета по иностранным делам Криспином Блантом, членами оппозиционной Лейбористкой партии Тони Блэром и Гордоном Брауном, а также Хилари Бенн, занимавшей пост министра в их правительстве, а затем теневого министра иностранных дел.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Директор исследовательской компании Turkey Report Джан Сельчуки опубликовал отчет за май 2021 года, согласно которому доверие к правительству и лояльность к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану продолжают стремительно снижаться. Количество граждан, не доверяющих правительству, увеличилось до 48%.
В подготовленный министерством внутренних дел законопроект внесены соответствующие поправки по части обязанностей председателей сельских управ. На них возложена обязанность оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в обеспечении мира и безопасности, а также отчитываться по этим вопросам перед органами местного самоуправления.
Турция, внешний долг которой достигает 435 миллиардов долларов, занимает первое место в рейтинге стран с красным уровнем тревоги. Согласно отчету, подготовленному экономистами Wells Fargo, Турция столкнулась с кризисом внешней задолженности из-за отрицательных резервов центрального банка.
В то время как продолжается эскалация напряженности в отношениях между Израилем и Палестиной, единственная еврейская газета Турции Şalom была взломана в результате кибератаки.
В первом квартале 2021 года количество туристов, приезжающих в Стамбул, уменьшилось на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что страной, откуда в Стамбул приезжало наибольшее число иностранных туристов, является Россия.
По официальным данным, в результате трехнедельного локдауна, введенного в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Турции, количество новых случаев заражения коронавирусом значительно сократилось.