Недавно опубликовал в ИА REGNUMстатью, в которой рассказывалось, что в Японии учение Карла Маркса приобретает новых сторонников среди молодых японцев из-за экономического неравенства и проблем экологии. «Поскольку глобальная проблема изменения климата нарастает, а пандемия коронавируса усиливает экономическое неравенство, Карл Маркс, указавший на противоречия и ограничения капитализма, приобретает в Японии новых поклонников, особенно среди молодежи», — пишет японское информационное агентство Kyodo news. И сообщает, что бум интереса к трудам Маркса был вызван ставшей бестселлером работой 34-летнего адъюнкт-профессора муниципального университета города Осака Кохэй Сайто, который переосмыслил теорию, изложенную в основополагающей книге немецкого мыслителя XIX века «Капитал», с точки зрения охраны окружающей среды.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл Маркс

Скриншот twitter.com/adripatna Кохэй Сайто

Возможно, кто-то воспринял информацию японского агентства и наш комментарий как некий курьез. Дескать, какой может быть в сугубо консервативном буржуазном японском обществе марксизм с его революционной теорией? Однако оказывается, все не так просто.

Идеи справедливого переустройства общества охватывают и другие страны победившей мамоны, включая цитадель капитализма — США. Более того, мысли о несовершенстве буржуазного общества и несправедливости эксплуатации горсткой неправедно набивших миллиардами долларов свою мошну толстосумов сотен миллионов американских трудящихся посещают умы, казалось бы, призванных защищать этих толстосумов военнослужащих США, причем из числа высокопоставленных старших офицеров в звании полковника.

Полковник Космических сил США Мэттью Ломейер был отстранен от командования после того, как публично высказал мнение, что идеи марксизма становятся все более распространенными среди американских военных. Об этом в субботу сообщила телекомпания CNN. Как сообщает ТАСС, в отношении военного проводится расследование относительно того, являлись ли его слова «запрещенной идеологической политической активностью». Это означает, что американским военным априори запрещено иметь какие-либо отличные от правящего класса идеологические пристрастия и тем более публично их высказывать.

Попутно заметим, что, согласно введенного в 1993 году российской буржуазной конституцией «запрета на идеологию», и в нашей стране существует, возможно, негласный запрет для военнослужащих высказываться в пользу той или иной идеологической концепции. Так это или нет, надо выяснять. А вот в США, как показали события с полковником Ломейером, вне всякого сомнения, идеи переустройства общества являются недопустимой крамолой, за что предусмотрены жесткие наказания и гонения.

Mitte27 «Капитал» Маркса

По сведениям CNN, Ломейер стал гостем одного из подкастов. В ходе разговора полковник рассказал ведущему о своей книге, основная идея которой сводится к тому, что марксистская идеология захватывает умы военных.

«Порядка 10 месяцев назад я увидел концепции, которые, на мой взгляд, являются фундаментально несовместимыми и идущими вразрез с тем, чем Америка была, есть и должна быть. Это не было широко распространено в социальных сетях или по всей стране за последний год, но распространялось среди военных Соединенных Штатов. И я распознал, что эти концепции являются марксистскими по своей сути», — заявил полковник в ходе передачи.

Кара последовала незамедлительно. Полковник был освобожден от командования своим подразделением.

«Генерал Стивен Уайтинг, глава Командования космических операций, освободил полковника Мэттью Ломейера от руководства 11-й эскадрильей средств предупреждения о космическом нападении из-за утраты доверия и уверенности в его способности к управлению. Это решение было основано на недавних публичных комментариях, сделанных полковником Ломейером в недавнем подкасте», — сообщил CNN представитель министерства обороны США. И добавил, что в отношении офицера проводится расследование относительно того, являлись ли его слова «запрещенной идеологической политической активностью».

Spoc.spaceforce.mil Генерал Стивен Уайтинг

«Проверяющие также изучат книгу Ломейера, которая уже поступила в массовую продажу. В аннотации к данному произведению говорится, что это «своевременное и откровенное высказывание от действующего полковника Космических сил, который видит влияние неомарксистской повестки на базовом уровне» в американских вооруженных силах», — сообщает ТАСС.

Пример американского полковника лишний раз подтверждает, что, создавая вооруженные силы, правящий класс видит в них беспрекословного защитника своих интересов и решительно исключает состязательность идеологических воззрений.