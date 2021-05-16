Оказывается, партийные праймериз нужны «Единой России» вовсе не для того, чтобы отобрать лучших из лучших, а для создания видимости связи с народом. Или это просто шоу-рум внутрипартийной, околопартийной и иной демократичности процедур. Их партаппаратчики уверены, что обладают третьим глазом — невидимым оком, воспринимающим явления за пределами обычного зрения. На самом деле — косят и косячат, страдают астигматизмом или аномалией видимости. Иначе как по-другому объяснить ту неразборчивость, с которой фамилии 15 тысяч граждан оказались в списках претендентов в кандидаты в депутаты Государственной думы на праймериз и уже представлены другим гражданам Российской Федерации полпредами партии в высшей законодательной и представительной власти страны. Всем им позволено без всякой редактуры самим себя рекламировать, а на партийном сайте даже объявлять себя противниками «Единой России» в том виде, в котором она существует сегодня.

Павел Федотов. Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик. 1848

Сергей Вчерашний, беспартийный, механик в отделе пассажирских перевозок ООО ГСП «Сервис» Краснодарского края, в этом году «из телевизора узнал» о возможности быть избранным в депутаты Государственной думы через партию «Единая Россия». Он уверовал, что «партия «Единая Россия», переболев и выработав иммунитет, не будет партией воров и жуликов. И в нашей стране не будет страшно жить. Люди не будут бояться телефонных и других мошенников, не страшно будет расписываться на документах и делать ксерокопии паспорта, человек человека не будет бояться. А чиновник и человек в погонах будут вызывать уважение».

С. Вчерашний — молодой человек, у него еще есть возможность уточнить свои взгляды, принципы и убеждения, удостовериться в обратном, в отличие от его земляка Виталия Литвинова. Литвинову 61 год. Он беспартийный, генеральный директор ООО «Юфострой». Свою концепцию жизни сформировал из фактов и домыслов. Считает депутатство «монашеским постригом на алтарь государства», хотя исторических или современных доказательств реальности этого не привел. Придумал проект пятилетнего благоустройства экономики и государственности России по «дорожной карте «Здравствуй, социализм». Считает, что благоустройство Краснодарского края должно быть обеспечено за счет федеральных средств. Иначе говоря, за счет других субъектов Российской Федерации. Избиратели Литвинова будут вынуждены обсуждать и оценивать, кроме его многочисленных и традиционных мечтаний, степень реалистичности и необходимости таких намерений, как устройство уличных насаждений ночного освещения и иллюминации (в тексте автора — «освящения»), спортивно-досуговых микрорайонных комплексов «с почти бесплатным питанием», многоуровневых автостоянок с массовой пристройкой их к зданиям и сооружениям и так далее. Универсальным средством борьбы с коррупцией и одновременно инфляцией считает установление цифровой безналичной формы обращения рублей с единым налогом на все в 5 процентов. Беспартийный Литвинов баллотируется, чтобы открыть внутрипартийную дискуссию в «авангардной партии «единороссов». Чтобы превратить систему голосования в массовую и честную, её нужно преобразовать в цифровую и адресно-платную. «Один голос — 1000 рублей». План назван поэтапным планом «процесса синхронизации» и рассчитан на пять лет, т. е. на будущий депутатский срок. Первый этап — публичный, научно-«аудиторский», статистический (18 месяцев). Второй этап — технико-технологический (24 месяца). Третий этап — организационно-внедренческий (18 месяцев).

Владимиров И. А. Бывшие царские чиновники на принудительных работах. 1920

Сетевое издание Newsler.ru (г.Киров) так охарактеризовало селфи Олега Бабошина, выдвинувшегося себя на праймериз в Заксобрание Кировской области: опубликованная «на сайте предварительного голосования история жизни бывшего СПСовца, а ныне беспартийного Олега Владимировича поражает своей эпичностью». Действительно, в биографии кандидата в кандидаты — ни слова в простоте, и даже есть сомнительные выражения типа конкурс поможет «выделить ценные породы дерева среди щепок». Сейчас он безработный, но «уверенно идёт по земле, за плечами его — новые законы, дороги, храмы. Слово его крепко. Только он сможет нам помочь».

Не работающий и беспартийный Алексей Андронов из Пензенской области «обладает аналитическим складом ума, неординарностью хода построения мыслей, направленных на достижение результата», однако автобиография этого явно не подтверждает.

У беспартийного из Псковской области Сергея Полякова нет ни работы, ни должности, но пишет, что «на данный момент служим государству в качестве второй линии государственного аппарата». Им изобретен аппарат «Молодильное яблочко» «на стыке пределов совершенства изучения научного и духовного потенциалов, что дало прорыв и возможность выхода на новый виток эволюционного развития, выходящего за пределы энергетическо-физической матрицы. За 15 минут создаётся защитный барьер от негативного влияния окружающей среды. За 3 дня запускается процесс восстановления и омоложения всех органов и систем на клеточном уровне. Восстанавливается матричная структура физического и энергетического тела (простыми словами — продление здоровой жизни)».

Беспартийный из Кировской области Константин Партыка, контролер ООО «УК «Максимум», уверен, что его обязательно поддержат избиратели. Потому что он видит, «как рушится наше образование, падают нормы морали, увеличивается число разводов, попираются и разрушаются семейные ценности!». Поэтому, выдвигаясь в депутаты, считает своими основными задачами введение единого стандарта поддержки многодетных семей (оказание натуральной помощи, бесплатный проезд детей из многодетных семей до 16 лет, бесплатный проезд одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье); льготную ипотеку для всех семей с детьми; льготный проезд ветеранам труда независимо от дохода; внесение изменений в КоАП Кировской области в части ответственности за нарушение правил благоустройства.

Практически каждый будущий припартийный депутат рекламирует себя так, как это сделал один из активных москвичей и сторонник партии. Цитирую: «Я, Марк Михайлович Байр, русский, образование высшее экономическое. Работал на разных руководящих работах, честно выполнял поставленные задачи и был требователен к подчиненным. Москвич, готов всю свою жизнь посвятить служению России. Знаю, как изменить уровень жизни людей к лучшему, если вы за меня проголосуете, даю вам слово, вы никогда не пожалеете. Если меня изберут, вся моя деятельность будет направлена на то, чтобы человек меньше платил, больше получал, это задача будет для меня главной, остальное приложится. Наш многострадальный народ имеет право на счастливую жизнь. Искренний Ваш, Марк Михайлович Байр!». Конец цитаты в её авторском орфографическом оформлении.

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

Соперница Байра — москвичка Вера Вилюнова, член партии, менеджер ООО «ДХЛ Глобал Форвардинг». Она не наивна и не верит в свой успех в предварительном голосовании, хотя такое заявление — для затравки и привлечения внимания к своей персоне. Концовка заявления — в фантазии о том, что ее все-таки изберут, потому что давно пора заняться внутренними вопросами страны и обеспечить:

свободу слова и средств массовой информации;

коррупции — четкое и громкое «нет»!;

поднять МРОТ до 20 000 или даже до 25 000 рублей;

и так далее, а в завершение изложения намерений — «сильнейший контроль за теми, у кого есть малейшие признаки любого (в том числе Covid-19) заболевания». В целом она считает, мы уже давно не развиваемся, а надо.

Анастасия Орлова, беспартийная, старший специалист по работе с молодежью Камчатского дворца молодежи и одновременно директор АНО «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края» — рекордсмен среди всероссийских конкурсантов по числу занимаемых общественных должностей. Она — председатель комиссии Общественной палаты края по развитию добровольчества и поддержке общественных инициатив, член совета при губернаторе по вопросам добровольчества, заместитель руководителя регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», руководитель клуба «Мы вместе», член комиссии по помилованию при правительстве Камчатского края, член комиссии по делам несовершеннолетних Петропавловск-Камчатского городского округа, региональный координатор отделения ВОД «Волонтеры Победы», руководитель регионального отделения ВМОО «Всероссийский студенческий корпус спасателей», региональный оператор единой информационной системы «Добровольцы России», член Общественного совета при агентстве по делам молодежи, член экспертного совета при агентстве охраны объектов культурного наследия края, коуч, тренер по вопросам добровольчества (волонтерства) и социальному проектированию. И наконец с апреля 2021 года — член Общественного совета при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (комиссия по развитию корпоративного волонтерства).

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

Несмотря на это, Орловой будет не по силам состязаться с Ириной Яровой, действующим депутатом Госдумы, которая отлично знает, как работают законы и как ходят поезда власти в нашей стране. Поэтому, как пишет Яровая, она уже обеспечила:

внеочередные поставки необходимых Камчатке лекарств для больных коронавирусом;

поставки необходимых Камчатке лекарств для больных коронавирусом; помогла в приобретении необходимой медтехники в кратчайшие сроки;

организовала «медицинский десант» специалистов лучших клиник Москвы;

провела для Камчатки телемедицинские консилиумы с ведущими врачами страны;

«усилила» Елизовскую поликлинику терапевтами из Первого Московского медуниверситета имени Сеченова;

организовала работу в ковид-госпиталях Камчатки 9 высококвалифицированных специалистов Федерального медико-биологического агентства.

Благодаря Яровой Камчатка в приоритетном порядке получает вакцины для прививок от коронавируса. По объему рассказа о себе самой блог И. Яровой уступает лишь А. Исаеву, выставившему свою кандидатуру по Республике Удмуртия.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

В Московской области гордятся тем, что по количеству поданных заявлений и по количеству зарегистрированных участников Подмосковье входит в группу регионов-лидеров. Из них выдвинувшихся для участия в выборах в Государственную думу — 144, для участия в выборах в Мособлдуму — 243. «Уже сегодня мы видим, что предварительное голосование «Единой России» вызывает широкий интерес у представителей общественных организаций, волонтеров, врачей, учителей, работников социальной и культурной сфер. От них поступило более трети заявок», — сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Руководство партии по-прежнему не собирается замечать того негатива, которым токсичны ее праймериз. Слово-то новое, а содержательно нового ничего нет. Бесконечное самовосхваление — «я хороший, хороший, хороший». И — никаких доказательств. И популистские обещания, вопреки назиданию В. Путина. И лозунги, которыми воодушевляют кандидаты самих себя, хотя думают, что нас: «Лучше сделать, ничего не обещав, чем не выполнить обещанное», «Любую работу надо делать хорошо — плохо само получится», «Я не даю обещаний, а делаю!», «Мы разные, но при этом все нужны и все важны как части общих природных процессов и взаимодействий».