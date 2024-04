Специальный посланник президента США по вопросам климата экс-госсекретарь Джон Керри побывал с визитом в Ватикане. Утром 14 мая он посетил базилику Святого Петра, где ему показали Пьету Микеланджело. На следующий день Керри, католика по вероисповеданию, на частной аудиенции принял папа Римский Франциск, с которым тот в ранге госсекретаря США уже встречался в 2014 и 2016 годах. После спецпосланник американского президента Джо Байдена, который подчеркивает свою католическую веру, также встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером.

Визит Керри в Ватикан представляется немного загадочным. В настоящее время он совершает турне по Европе с заездами в Рим, Лондон и Берлин, чтобы встретиться с политиками и бизнесменами и обсудить с ними укрепление сотрудничества в борьбе с изменением климата. Некоторые издания предположили, что спецпосланник обсуждал с папой перспективы посещения последним Конференции ООН по изменению климата. Однако она откроется только в ноябре сего года, до этого времени еще будут возможности побеседовать с понтификом по данной теме. Поэтому возникает вопрос, не обсуждали ли Керри и Франциск и другие проблемы, более актуальные? Так, в интервью Vatican News спецпосланник высоко оценил роль Святого престола и лично папы с точки зрения влияния на мировую повестку, причем не только в деле борьбы с климатическими изменениями.

Vaticannews.va

Цитата из видео «Today in the Vatican to speak about the global challenges caused by the climate crisis and the need for a clear call to action»