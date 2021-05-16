Большинство граждан современной России родом из СССР. Ещё не затуманились и не канули в Лету воспоминания о замечательных моментах советского детства с его лучшей в мире, как показало время, системой образования, воспитания, здравоохранения. Наши сограждане ещё помнят, кому они обязаны за мирное небо над головой и надёжную защиту от фашистских захватчиков — родителям, бабушкам и дедушкам. Помнят и как развалили содружество 15 республик, наплевав на итоги референдума 1991 года. В Курганской области в минувшую неделю (с 10 по 16 мая) по-разному вспоминали Советский Союз.

Иван Шилов ИА REGNUM СССР под прицелом

«Правильное покаяние»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков накануне Дня Победы написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» большой пост, в котором он попросил прощения у ветеранов Великой Отечественной войны за поколение, разрушившее СССР. За то, что не знают укорота исторические падальщики, которые свергают памятники советским солдатам, спасшим Россию и Европу от фашистского мироустройства.

«Простите поколение наших отцов за то, что подобно папуасам «за бусики и зеркала» — за джинсы и жвачку безоглядно сдали суверенитет величайшей страны в мире, сохранённой вами в трагичной и страшной борьбе. За то, что не сохранили тысячелетнее единство братских народов, спаянное кровью миллионов их жертв. За то, что, поведясь на жалкие подачки да пустые посулы от некоего «коллективного запада», обуреваемые собственной алчностью да «желанием порулить», разрубили страну и ее народы, как живой организм, по политическим, административным и иным жилам-границам, угробив и распродав за бесценок десятки тысяч сохранённых и отстроенных вами предприятий и учреждений». Вадим Шумков, губернатор Курганской области [[[picture3]]]

Также глава Зауралья поделился тревогой, что в нынешних учебниках истории второстепенные стычки в Африке или Западной Европе занимают в десятки раз больше страниц, нежели самые страшные и самые кровопролитные во всей мировой истории сражения Великой Отечественной войны — под Москвой, Ржевом, Курском, в Сталинграде. В результате «поколение ютубов и тиктоков не в состоянии назвать важнейшие для России имена и даты, без которых не было бы никого из нас».

Большинство пользователей поддержало настрой курганского губернатора.

«Покаяние вышло размашистым, искренним. Чувствуется, что оно идёт от сердца, не хайпа ради и снискания популярности у широких народных масс», — комментирует телеграм-канал «Страна оленья».

Urban3p.ru Заброшенный Курганский завод колесных тягачей

«Такая откровенность от представителя власти очень необычна. Так даже Зюганов не выражается», — отметил житель Казани.

«Настолько неожиданная новость, что даже и сказать не знаешь что. Новый мейнстрим в псевдополитике? Или как-то само?» — озадачен комментатор из Подмосковья.

«Правильное покаяние. Только за ним должно быть осмысленное действие, иначе грош ему цена», — пишет человек с Ямала.

Urban3p.ru Заброшенная школа имени М. Д. Медякова в Курганской области

«Губернатор Курганской области попросил прощения у ветеранов. Посыл длинный, перечисленных грехов поколения — не один десяток. Получилась исповедь, в некоторых местах спорная, но в главном — всё верно. Шумков умеет удивлять размахом искренности, не боясь линчевания. Хотя именно за публикации своего мнения ему не раз прилетало», — отмечает телеграм-канал «Столица деревень».

«Вполне конкретное безумие»

И если мысли советского душой курганского губернатора были приняты позитивно, то действия иных «граждан СССР» некоторые сравнивают с сектантством, мошенничеством и безумием.

В Кургане житель микрорайона Глинки отрицает свою задолженность за природный газ на сумму свыше 200 тыс. рублей, мотивируя тем, что является гражданином другого государства — СССР. На воротах его дома в доказательство есть соответствующая наклейка «Я — гражданин СССР». «Газпром межрегионгаз Курган» с ним судился, иск удовлетворён. Однако вердикт суда курганского «гражданина СССР» не устраивает. Он не пускает приставов на порог частного дома, но газом исправно пользуется.

«Должник… у него специфическая идеология, он представляет какую-то непонятную организацию, которая всячески отрицает существование Российской Федерации, поэтому с ним вести диалог достаточно тяжело. В результате было принято решение отключить подачу газа должнику», — комментирует порталу «Область 45» ситуацию судебный пристав Александр Скотский.

Курганцы, оплачивающие поставку газа, безусловно, выразили своё возмущение в соцсетях. В СССР долги за газ грамотой бы не отметили, на доске почёта за такое место бы не отвели.

«Эти «граждане СССР» молодцы! Когда кредит надо брать, они паспортом РФ пользуются, когда платить по долгам — трясут справкой о принадлежности к СССР. Зря этих хитрюг сектантами называют — ловкачи они те ещё», — пишет в комментариях курганец, знакомый с представителями данного политического течения.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

Отметим, что действующая в Кургане и Шадринске группа «граждан СССР» малочисленна, но весьма заметна. Они не только считают, что СССР юридически продолжает существовать и раздают соответствующие «государственные документы». В столице Зауралья действует «Курганский областной совет граждан СССР». Довольно громко «граждане СССР» заявили о себе в деле «министра СССР» и «секретаря КПСС» Любови Кудряшовой. Кстати, в Кургане проживает и «министр здравоохранения СССР». И в принципе этим людям никто не мешает рядиться в партийных боссов и проводить ролевые игры. Но местами они заигрались.

Начальник управления ЗАГС по Курганской области Лариса Кудимова сообщала на одной из пресс-конференций о проблемах с людьми, не признающими РФ. К примеру, ребёнок должен получить свидетельство о рождении, но молодые «граждане СССР» напрочь отказываются получать документы РФ, а от них зависит учёт в поликлинике, определение малыша в детский сад и прочие житейские моменты.

kurganobl.ru Начальник Управления ЗАГС Лариса Кудимова

«Симпатии к советскому периоду в российском обществе очень велики. Но вокруг любой хорошей идеи могут собраться разные люди, в том числе и те, кто злостно спекулируют на советских идеалах. Собравшись, псевдограждане СССР начинают всё извращать, дискредитировать как себя, так и адекватных людей с коммунистическими и просоветскими ценностями. Тут присутствует еще один очень важный феномен: в политическую жизнь неумолимо врывается безумие. Судя по всему, безумие не метафорическое, а вполне конкретное», — прокомментировали чудаковатость «граждан СССР» в редакции ИА «Красная Весна».