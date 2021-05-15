Бывшего капитана спецназа армии США Питера Дзибински Деббинса, который в 2020 году признался в шпионаже в пользу России, приговорили к 15 годам тюрьмы. Приговор вынесен федеральным судьей в Александрии.

Rennett Stowe Тюрьма

Ряд пользователей упомянули в своих комментариях «предыдущего парня» (Дональда Трампа — Д.С.), спросив, когда его привлекут по той же статье за всё то, что он делал во время своего срока полномочий и за попытку государственного переворота.

«Хорошо, что они подождали с приговором, пока вы-сами-знаете-кто ушёл. Он бы помиловал этого человека», — считает @MikeMcLean00.

«Чёрт, я думал написано, что Трампа посадили на 15 лет за шпионаж в пользу России…» — написал @NelsonMKTRSRCH.

Многие пользователи посчитали такой приговор мягким, написав, что справедливым было бы пожизненное лишение свободы или смертная казнь. В пример привели Юлиуса и Этель Розенбергов, которых казнили в 1953-м за шпионаж в пользу Советского Союза.

Hdl.loc.gov Этель и Юлиус Розенберги

«Это разве не называется предательством? Не должно ли быть наказание более суровым? Например, смертная казнь?» — написала @witchywoman1314.

«Так же, как убили Розенбергов, когда их признали виновными. Я за смертную казнь, пожизненное заключение было бы уместно, если бы его осудили за государственную измену», — прокомментировал @brywharris.

Неоднократно упоминали в комментариях и об участниках восстания на Капитолийском холме 6 января 2021 года. Пользователи считают, что их приговор должен быть намного больше, чем 15 лет в тюрьме.

«Самое смешное, в том, что должностные лица получают допуск к секретной информации… их проверяют на хороший кредитный рейтинг, который свидетельствует о более низкой вероятности их участия в шпионаже из-за денежных причин. Система не работает», — отметил @WillYates1999.

Некоторые пользователи отметили, что они разочарованы в правовой системе США, назвав законы «чёртовой шуткой» и «чушью собачей».

«Вау, за обычную кражу со взломом грозит до 20 лет. Я так понимаю, что это типичный случай, когда уже нечему удивляться», — написал @B3astM0de0n.

«А с каких пор государственная измена стала проступком?» — спрашивает @keemac13.

«А где-то на юге человек в тюрьме пожизненно за 40 грамм травки. Ужасно!!!» — прокомментировала @kathy_duenas.

Acdixon В американском суде

Также комментаторы выразили недовольство политической ситуацией в стране при Дональде Трампе, несколько раз обвинив бывшего президента в сотрудничестве с Россией и безосновательно сказав, что Россия помогла победить ему на президентских выборах в 2016 году.

«С такими шутниками, как Флинн, Помпео, Эспер, Маттис и Келли, я задаюсь вопросом: что случилось с честью, доблестью и защитой Конституции Соединенных Штатов», — написала @RealKristiKalis.

Выяснилось, что Деббинс — выпускник Института мировой политики, с которым также связаны бывший директор разведывательного управления министерства обороны США Майкл Флинн и Эрик Принс. В комментариях появился вопрос: «В этой школе есть обязательный курс «Как быть предателем»?»

Напомним, в ноябре 2020 года Питер Деббинс признался в том, что он собирал и передавал информацию для помощи иностранным правительствам. Сторона обвинения сказала, что он работал с российскими спецслужбами в течение всего срока своей службы в армии США.