Очень много в российской экспертной среде в последнее время возникает разговоров о необходимости стратегического планирования. Мол, все беды оттого, что непонятно, куда мы все вместе со страной идем. Даже господин Дерипаска на днях сетовал на неизвестность решения, которое может быть предпринято в связи с заявлением Михаила Мишустина о жадности отдельного рода бизнеса, которая вызвала рост цен на продукты питания. А о заявлениях из уст бизнес-сообщества о том, что бизнесу, особенно инвестирующему бизнесу, нужны понятные, прозрачные и одновременно долгоиграющие условия для работы, и вовсе можно слагать легенды. Но между тем, по словам же Олега Дерипаски, что делает бизнес с прибылью — это «такая интимная вещь».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Доски

То есть все хотят всё знать, конечно, речь идет о той информации, которая дала бы возможность определить сроки и объемы окупаемости вложений бизнеса (а порою и необязательно вложений, чаще о возможности построения спекулятивных схем, вовсе не подразумевающих расширения имеющихся и строительства новых производств). Именно такую информацию можно заполучить из различных стратегий, тем более долгосрочного планирования. Например, задайся целью в стратегии начать развивать растениеводство на планете Марс. И всё! Тут же найдутся «умелые ручки», которые загодя, лет за 20 (в зависимости от сроков, указанных в стратегии), «застолбят» все наиболее перспективные с точки зрения стратегии места на Марсе. Но это далеко и не секрет, что путь инвестора к успеху лежит через информацию, правда, не только. Но именно стратегия позволяет, причем и бизнесу, и чиновникам, приобщиться к наиболее выгодным сделкам. Будет город расширяться и расстраиваться в некоем направлении, как это предусматривает градостроительная политика, допустим, на ближайшие 20 лет, и в этом направлении «умелые ручки» скупят заранее все земли. Позже, ведь эти земельные участки подорожают. Да, и зарубежные партнеры страны в стороне, конечно, не останутся. О чем и говорит в том числе рост цен на продукты, когда российский бизнес мог себе позволить, не наращивая производственных мощностей, «снять с рынка сливки» — повышенную прибыль.

Илья Савченко ИА Красная Весна Лесопилка

В принципе, есть масса таких примеров, далеко ходить за ними не нужно. Стоило Владимиру Путину поставить задачу повысить для населения доступность жилья да еще и льготную ипотеку ввести, и всё! Всё подорожало. Пришли в исходную точку. Или вот — последний пример — новость, опубликованная изданием РБК, о том, что в России возник дефицит древесины для строительства домов. Цены на пиломатериалы для строительства деревянных домов, как отмечает издание, за год выросли вдвое. Причина, по сути, аналогична той, что была в основе, неожиданно возникшей на фоне пандемии, проблемы с ростом цен на продукты: дефицит, как в стране, так и на внешних рынках. В данном случае — дефицит пиломатериалов.

Напомним, что в сентябре прошлого года президент поручал запретить с 1 января 2022-го вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины с целью поставить «жесткий заслон» бесконтрольному ее вывозу. И, как напоминало издание, вице-премьер Виктория Абрамченко указывала, что необходима подготовка реализации поручения, которая в свою очередь не займет много времени, для того «чтобы небольшие компании, для которых лес является единственным источником дохода, успели выйти из тени и с разумной государственной поддержкой смогли наладить переработку древесины». Между тем, заметим, вероятно, финансовые последствия пандемии, а точнее — появление на мировом рынке огромной денежной массы — сказались на этой сфере экономики. То есть, как и с дефицитом продовольствия, который мировым рынком легко преодолевался за счет своей необеспеченной товарами денежной массой, импортируя инфляцию на российский рынок через рост импорта из России отдельных групп продовольственных товаров, так и лесопромышленная отрасль рискует оказаться под тем же прессом, так сказать, финансового давления мирового рынка.

Андрей ИА Красная Весна Железнодорожный вагон с лесом

Судя по намерению Минпромторга, который, как пишет РБК, задумался ограничить экспорт пиломатериалов, компании, для которых «лес является единственным источником дохода», не спешат наладить переработку древесины. А зачем, когда есть возможность экспортировать без допвложений, да еще по более выгодным финансовым условиям вплоть до самого начала 2022 года?! Между тем все это точно так же, как и в случае возведения многоквартирного жилья, в себестоимости которого выросли затраты на металлопродукцию, задевает интересы и государства при необходимости обеспечения населения доступным жильем, и само население, так как стоимость возведения деревянных домов, да и не только деревянных, поскольку пиломатериалы в той или иной степени используются при строительстве любого индивидуального жилья, растет.

Вот и выстраивай стратегические для страны планы с бизнесом, который нацелен исключительно на прибыль. Никто не призывает к раскулачиванию такого бизнеса, чего сам, собственно, бизнес опасается, и как раз именно с его стороны и звучат подобного рода реплики в качестве укора государству или отсылки к прошлому страны, как будто сам бизнес и напрашивается или ведет к революции. К слову, революция обычно, как говорится, пожирает своих же революционеров. Но совершенно очевидно, что если прибыль бизнеса — вещь очень интимная и святая, то и стратегическое планирование государства должно иметь какие-то интимности. Так или не так? Либо бизнес должен быть заодно с государством, то есть заинтересованным в развитии страны и благополучии ее граждан. Иная же заинтересованность — это уже конфликт интересов.