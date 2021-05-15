Заявление представителя Госдепартамента США Джалины Портер о том, что Вашингтон ожидает, что Баку немедленно отведёт все войска от границы с Арменией, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 15 мая в социальной сети Facebook.

Jared Дядя Сэм

«О! А их кто вдруг забыл спросить? Сидите за океаном и не вмешивайтесь!» — пишет Евгений Ч.

Многие пользователи уверены, что США вновь хотят засунуть свой нос в дела других государств. Теперь они выбрали своими «жертвами» Армению и Азербайджан, пытаясь вновь создать на границе двух государств конфликтную ситуацию.

«Ну, как и ожидалось! Мир делится уже на два фронта — это плохо. Теперь начнут вмешиваться в дела Армении и Азербайджана, в дела Палестины и Израиля, ну и так далее», — считает Bekxon A.

Некоторые комментаторы предполагают, что в Вашингтоне даже не берут за вероятность то, что Азербайджан может отказаться от требований США. Люди уверены, что руководство Соединённых Штатов пребывает в неком изменённом состоянии и не отражает реальности.

U.S. Army Азербайджанские силовики

«США считают своим правом руководить чужими войсками по всему миру и даже не понимают, что эти войска чужие», — заметила Natalie K.

Часть людей убеждена, что США в конфликте Армении и Азербайджана совершенно нет места. Люди призывают стороны решить все свои противоречия самостоятельно, не привлекая к этому внешние силы.

«Руководству Армении надо договариваться с руководством Азербайджана по демаркации границы, а не звать для этого весь мир. Во время войны не было чёткой границы между странами, теперь войны нет, и этим делом надо заняться, а не кричать на весь свет», — поделился своим мнением Elnur O.

Большинство комментаторов оказалось крайне недовольно решением американских властей потребовать что-либо от другого суверенного государства. Люди убеждены, что Баку не даст слабину в данном вопросе и проигнорирует голос Вашингтона.

«Тот неловкий момент, когда нужно дать вежливый, тактичный комментарий, но тебе на ум приходит только это: Азербайджан вертел все их ожидания, требования и резолюции», — пишет Rasim B.

Mod.gov.az Солдаты азербайджанской армии

«На протяжении 30 лет США почему-то были слепы и ни разу не высказывали свои требования ни к Армении, ни к Азербайджану по этому вопросу. А сейчас что-то внезапно у них случилось, открылись глаза, когда конфликт стал подходить уже к своему концу. Короче, пошли эти американцы к чёрту и пусть постараются стоять подальше. Пусть играют свои игры на Ближнем Востоке», — написал Feyz E.

Напомним, 14 мая представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила во время телефонного брифинга, что Вашингтон ожидает, что Баку немедленно отведёт все свои войска от границы с Арменией.