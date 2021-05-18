Информация агентства Синьхуа, согласно которой китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса, вызвала жаркую дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».

NASA Марс

«Рогозин уже успел отшутиться об этом событии? Или он занят тем, что строит новые грандиозные планы?» — задаётся вопросом Mikhail M.

Многих пользователей заинтересовало данное событие в контексте того, что за последнее время со стороны Роскосмоса не было слышно ни о каких значимых событиях. Люди принялись шутить над главой российской космической структуры Дмитрием Рогозиным, ссылаясь на то, что за громкими заявлениями от организации уже долгое время нет существенного «выхлопа».

«А тем временем в России глава Роскосмоса вновь доложил руководству страны о великом будущем российской космонавтики», — шутит Эльшан Н.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Большинство комментаторов высказало свои поздравления в сторону китайских учёных, которые, несмотря на долгий период отставания в сфере освоения космоса, всё-таки смогли выйти на равные с ведущими в этой области государствами.

«Молодцы! Верной дорогой идёт коммунистический Китай, да и есть на чьих ошибках учиться. Совсем рядом обломки великой страны, превратившейся в сырьевой придаток цивилизованного мира», — считает Алексей К.

Некоторые граждане отметили, что на данный момент нельзя говорить, что Китай выбился в лидеры освоения космического пространства. Люди отметили, что те технологии, которые имеются у этой страны, достались от Советского Союза, и самых современных разработок у Пекина пока нет.

«Не умаляя заслуг китайцев, у КНР нет своих доморощенных технологий. Вообще ни одной во всех отраслях. Но они умеют хорошо копировать, учитывая ошибки и опыт. И в данном случае с вероятностью 100% речь идет о наших же разработках, проданных в Китай. Просто Китай продолжает то, что было прервано в СССР в 1991 году. И не надо на Рогозина гнать, ведь он обычный менеджер и делает то, что позволяет система», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

Другие предрекли Китаю великое будущее, ведь стремление народа этой страны, желающего видеть своих космонавтов на Марсе, и возможность государственной машины осуществить такие грандиозные планы позволят Пекину выбиться в лидеры данной сферы.

Pablo de León‎ Макет китайского марсохода Чжужун

«Посмотрим, быть может, лет через 5−10 Китай будет лидером по освоению космоса. На то у них есть все основания и искреннее желание оказаться впереди планеты всей», — предполагает Татьяна М.

Нашлись и те, которые напомнили, что освоение космоса, вне зависимости от того, какая страна это делает, является благом для всего человечества.

«Это очень хорошая новость для всех. Космос — это общая задача всего человечества», — отметила Анастасия К.

Напомним, 15 мая агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное космическое управление Китая опубликовало информацию, согласно которой китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса.