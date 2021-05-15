В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может подписать указ о создании в стране кибервойск, заявил 14 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в программе «Свобода слова с Савиком Шустером».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Сегодня в тайном режиме мы рассматривали вопрос создания кибервойск в нашей стране. Могу сказать, что это решение поддержано всеми членами [СНБО] единогласно, присутствовавшими на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это», — цитирует Данилова «Интерфакс-Украина».

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Новый род украинских войск оценили читатели телеграм-канала «Украина сейчас», а также читатели страницы канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Для большинства данная информация стала поводом к шуткам. Другие отметили, что на Украине с ее уровнем жизни это далеко не самая важная задача.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Авиатехники бы новой, а не вот это вот все», — написал Artur.

«Все диванные эксперты обретут работу и научат, как жить», — иронизирует Виктория М.

«А что они смогут? Создадут кучу проукраинских телеграм-каналов и тех, кто говорит не в пользу власти будут называть «ватой»? Хорошо придумали, как деньги… [украсть]. Так и будет продолжаться год за годом, будут придумываться новые виды борьбы с российской пропагандой, так и дальше будем «вступать» в НАТО и в ЕС. Так и дальше будут дорожать коммунальные услуги! Конца дебилизации Украины не будет. Как мы всё ещё существуем, не понимаю, как тараканы. Будет конец света, а украинцы будут жить и дальше, выживать научились лучше всех», — отметил Beautiful.

«Обычная армия полуголая, почти без оружия, они новые войска создают…» — добавил Alex Owl.

«А кибервоенком тоже будет?» — спрашивает I am.

«Да он уже давно является генералом этих войск. Центр противодействия дезинформации уже получил прямое руководство от СНБО. Мало того, наш недогенералиссимус в своих интервью, возможно, оговорочками по Фрейду, а возможно, умышленно, издеваясь, называет его «центром дезинформации», а «центр кибербезопасности» — «центром противодействия кибербезопасности». Владимир Александрович [Зеленский] подтверждает работу в киберпространстве, но не с целью безопасности государства, а с целью тотальной узурпации и зачистки интернет-медиаполя от любого проявления инакомыслия», — выразил свое мнение Виктор Д.

«Смотрю на лицо Данилова, потом думаю над термином кибервойска… Как-то не очень вяжется», — добавил Sergey L.

«Блин! А работать кто будет? Ну давайте все пойдём в войска», — написал Владимир У.

«При клоунах у власти кибервойска как раз в тему! Задействуем НЛО и будем процветать!..» — добавила Алла А.

«А Данилов станет маршалом вновь созданных алковойск!..» — иронизирует Тамир Ш.

«Назрело время подписать указ о начале звездных войн», — шутит Татьяна А.

«И Люка Скайуокера тоже нужно привлечь на службу в ряды повстанцев…» — добавил Дмитрий К.

Sergey Galyonkin Компьютерная игра в войну

«А там и космические войска на подходе», — отметил D Alex I.

«А народ будет защищаться квитанциями за коммуналку», — пишет Елена Н.

«Диджитализация и кибервойска — все, чего не хватает в нищей (для большинства) стране…» — отметил Сергей О.

«Не нравятся ему комментарии в инстаграме, будет людей и там кошмарить», — написала Ольга П.

«У него недавно только дивизию фейкомётов ФБ заблокировал. А он рассказывает о создании. Хм. Наверное, бюджетирование требует такой формулировки», — отметил Sergiy K.

«А концлагеря ещё не организовывают?» — спрашивает Зоя П.

«Не о том думаете. Подумайте лучше о нищих пенсионерах и безработных…» — призвала Алла Ч.

«Ну все, космос и весь мир наш», — написала Надежда М.

«А указ быть счастливыми и всем довольными когда будет?» — спросил Вячеслав Ш.

«Правительство и так обитает в виртуальной реальности, почему бы и кибер армию не сделать», — подытожил Александр Б.

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