«Белоруссия стоит любых денег» —РБ выпустит долговые бумаги на 100 млрд руб
Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко поручить правительству в 2021—2023 годах разместить в России государственные долговые бумаги на сумму до 100 миллиардов российских рублей вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане поделились своим мнением 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».
"А деньги на эти самые облигации кто даст? Та же Россия?» — задаётся вопросом Александр К.
Многие пользователи пришли к выводу, что Белоруссия вложит в Россию, по сути, российские же деньги, которые были выделены Минску в рамках помощи.
«Они нам бумажки заверительные, а мы им по сотне миллиардов выделяем. Нормально, что. Может, эти деньги стоило бы всё-таки в свою страну вложить?» — пишет Максим П.
Некоторые комментаторы уверены, что руководство России пытается всеми способами оказать поддержку белорусскому правительству, которое столкнулось с политическими и экономическими проблемами.
«Неужели непонятно, что это такая скрытая форма помощи Лукашенко? Ведь эти «ценные» бумаги стоят столько, сколько ушло на их печать, и не более. Они уйдут на содержание силовиков, за счёт которых он сегодня и держится, потому что ну очень щедро оплачивает их «работу». А поскольку своих денег на их содержание практически нет, то не брезгует залезть в карман к российским пенсионерам», — написал Yury K.
Ряд пользователей убеждён, что если Лукашенко всё-таки проиграет власть в Белоруссии, то не только его страна окажется в пучине проблем, но и те экономические обязательства, которые были взяты Минском, окажутся проблемой для российских граждан.
«То, что это, с позволения свыше, возможность рассчитаться с правительством России за уже взятые ранее кредиты, за счёт граждан России, это всё понятно. Но кто будет нести гарантийную ответственность: Россия или Беларусь? Думаю, не Россия. Госпакет Белоруссии, значит, и гарантии её! Лукашенко у власти — гарантии есть! Нет Лукашенко — нет гарантий! Я понимаю, что Лукашенко выгодно перед своими избирателями проявить себя в лучшем свете. Теперь если он покинет свой пост президента, то многомиллиардные долги могут упасть на плечи граждан России», — предполагает Vlad V.
Но другие граждане указали на то, что Белоруссия является для России не просто источником территориальной или экономической выгоды. Пользователи считают, что сближение двух стран является первоочередной задачей, и обращать внимание на издержки данного процесса не имеет никакого смысла, потому что наградой может стать долгожданное воссоединение одного большого народа.
«Белоруссия нам самый главный союзник. Нужно радоваться сближению наших стран. А такие экономические связи ещё сильнее сплотят два государства», — считает Диляра М.
«Всё-таки Белоруссия стоит любых денег. Чем сильнее Лукашенко окажется завязан экономически на Российской Федерации, тем ближе будет его страна к нам. Минск отпускать нельзя, нужно максимально его привязать к Москве, чтобы никаких поводов уйти от слияния двух стран не было», — поделился своим мнением Иван Е.
Напомним, 15 мая на национальном правовом интернет-портале Белоруссии появилась информация о том, что президент страны Александр Лукашенко поручил правительству в 2021—2023 годах разместить в России государственные долговые бумаги на сумму до 100 миллиардов российских рублей.