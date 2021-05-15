На Урале в честь 800-летия Александра Невского прошла юношеская эстафета
Приуроченная к 800-летию Александра Невского и посвящённая полкам Победы, сформированным на территории Челябинской области в годы Великой Отечественной войны, военизированная эстафета среди девушек и юношей прошла в городе Златоусте, передаёт 15 мая корреспондент ИА REGNUM.
В состязаниях на меткость стрельбы, умение преодолевать препятствия, работая в команде, приняли участие десять коллективов. Участвовали школьники из нескольких городов Челябинской области.
Эстафета проходила 13 мая на златоустовском стадионе «Металлург». Команды состязались в точности и скорости на преодоление полосы препятствий. Преодолевая её, участники показали не только свою силу, ловкость и меткость, но и навыки разминирования, транспортировки раненого.
По словам организатора мероприятия, председателя Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антона Николаева, очень порадовала команда из города Аши, для которой эта эстафета стала дебютом.
Попасть в мишень нужно было с расстояния 15 м.
Стоит отметить, что для стрельбы в соревнованиях использовалось страйкбольное оружие — автоматы, пистолеты, гранаты. На этапе разминирования взрыв имитировала петарда. Об имитации «растяжки», которую нужно было обезвредить, Антон Николаев рассказал следующее.
Натягивался шнурок, чтобы сымитировать «растяжку» в месте для прохода. Роль взрывного устройства, которое подлежало разминированию, выполняла петарда: к кольцу её пиропатрона привязали верёвку, другой конец — к колышку.
Участники эстафеты кидали «кошку» — специальный крюк, привязанный к верёвке. С расстояния 10−15 метров им надо было попасть, чтобы крюк зацепился за верёвку. Если он перелетел, его надо подтянуть, сделать натяжение.
Первое место в соревнованиях заняла команда из Златоуста, второе — из посёлка Петропавловка Кусинского района, третье — из посёлка Магнитка Кусинского района и из города Миасса.
Выступая на открытии мероприятия, секретарь Златоустовского епархиального управления протоиерей Дионисий напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал в 2014 году указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского.
Он отметил, что Александра Невского почитали в России во все времена, в том числе в СССР.
Участники соревнований были награждены призами и подарками. Призы предоставили Златоустовская епархия, Следственный комитет России по Челябинской области и Общественная палата Челябинской области.