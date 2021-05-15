Польские издания обратили внимание на распоряжение правительства России об утверждении перечня «иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года». В него вошли только две страны — США и Чехия. Это означает, что американские дипломатические ведомства не смогут нанимать «физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации», в принципе, а чешские — не более 19 сотрудников.

Иван Шилов ИА REGNUM Российско-польские отношения

При этом в список «недружественных государств» не попала Польша, хотя в Варшаве ожидали этого, ссылаясь на ранние спекуляции российских изданий, которые помимо поляков включали прибалтийские республики. Как уверял в апреле польский портал Belsat, «Кремль хочет использовать это, чтобы продемонстрировать раскол в Европе. На тех, кто держится подальше от США и склонен к участию в американских антироссийских заговорах, и на тех, кто предпочитает заниматься делом». Польша попадет в список не случайно, утверждало издание, она поддерживает Украину и белорусскую оппозицию, политику безопасности в рамках НАТО и борется против «Северного потока — 2», а также «вписывается в контекст исторической политики России, враждебной Польше». Но также список «является сигналом и попыткой давления на другие европейские страны. Особенно те, кого в Москве считают дружественными, как Венгрия, или, по крайней мере, способными вести переговоры и выступать против жесткой политики в отношении России во многих областях, такие как Германия, Австрия, Франция или Италия. Список врагов России призван показать политическим элитам этих стран, что есть те, кто проводит политику конфронтации, полную русофобии, и есть те, с кем можно общаться и избегать эскалации».

12019 Варшава

Однако были ли у Москвы на самом деле основания официально признавать Польшу «недружественным государством»? Варшавские мечтатели любят много рассуждать о «экзистенциональных угрозах» России. Активно эксплуатируются тезисы политической русофобии, связанные как с современностью, так и историей. Конечно, во многом такая пропаганда носит инструментальный характер, как бы объясняя, почему Варшава закрывает глаза на «бандеровскую Украину», настаивает на расширении присутствия американского военного контингента на польской земле и заключает дорогостоящие контракты на поставки вооружений из США, жертвует польским меньшинством в Белоруссии, противостоит Германии, одним словом, делает такие вещи, которые на самом деле противоречат национальным интересам Польши. Но есть и искренние энтузиасты, верящие, что не сегодня, так завтра российская армия нападет на поляков и завоюет их. Что любопытно, последняя версия, по большому счету, не столько вредит Москве, сколько помогает. Ведь получается, что Польше нет смысла присутствовать в НАТО и Европейском союзе, которые бросят своего союзника на растерзание России, как это уже в 1939 году сделали Лондон и Париж, а в 1945-м — Вашингтон.

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

Отсюда вопрос: а что такого «недружественного» в отношении Москвы предпринимает польская правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), что действительно можно было назвать серьезными помехами? Да, Варшава пыталась и пытается вставить палки в колеса проекта «Северный поток — 2». Но притормозить его реализацию смогли не поляки, а администрация президента США Дональда Трампа и вставшие на ее сторону конгрессмены. «Нежные объятия» с Киевом, не отказавшимся от националистического курса, принесли больше проблем Польше, чем Москве, поскольку показали всё лицемерие продвигаемой PiS политики исторической памяти, когда правящая партия признала Волынскую резню геноцидом поляков, но ничего не сделала, чтобы Украина за это ответила. Не увенчались попытки Варшавы сделать американское присутствие в Польше аргументом для США ужесточить отношения с Россией и запустить механизм принятия Украины и Грузии в НАТО. Да и в принципе Вашингтон отказывается смотреть на восточное направление польскими глазами, что включает также нежелание нынешней администрации президента США Джо Байдена предоставить Варшаве статус управляющего Центрально-Восточной Европой.

Nord Stream 2 Axel Schmidt Трубы для трубопровода«Северный поток — 2»

При этом, если смотреть на реальные действия «Права и Справедливости», то она довольно осторожно подходила к ужесточению отношений с Москвой. Обмены высылками дипломатов не носили такой массовый и демонстративный характер, как в случае с Соединенными Штатами и Чехией. Если говорить о последних внешнеполитических маневрах Польши, то они носят противоречивый характер. Варшава не оставляет попыток прощупать Вашингтон, который не отвечает взаимностью, и одновременно идет на альянс с венгерским премьером Виктором Орбаном и главой итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини, а их никак нельзя назвать антироссийскими лидерами. Так что отсутствие Польши в списке «недружественных стран» вполне оправдано и логично. Другое дело, что это даст повод оппонентам PiS снова завести песню о том, что Москва таким образом хочет «поддержать своих антидемократических союзников, выступающих против ЕС». Но это уже проблема самой правящей партии, чье отношение к Западу действительно выглядит зачастую загадочным.