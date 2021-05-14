Данные компании «Эвотор», согласно которым цены на продукты в несетевой рознице в апреле выросли на 0,67 и на четыре процента год к году, а больше всего подорожал майонез (за месяц на 4,6%, за год — на 17%), а также сосиски и сардельки (на три процента по сравнению с мартом и на четыре процента за год), вызвали возмущение среди пользователей интернета. Гарждане выразили своё мнение 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Совесть совсем подешевела у тех, кто выдаёт такую статистику, статистику, скрывающую истинное подорожание продовольствия в 2021 году», — считает Вячеслав О.

Многие пользователи пришли к выводу, что доверять таким цифрам попросту не получается, потому что каждый из нас ходит в магазин и видит, как цены растут день ото дня.

«Ну и трындёж. Это, наверное, специальная статистика для правительства, чтобы показать руководству красивую картинку», — предполагает Андрей Ф.

Некоторые комментаторы указали на то, что подобная статистика создаёт красивую картинку для власть имущих, но раздражает простых людей, которым приходится иметь дело с далеко не красивыми ценами в продуктовых магазинах.

«О чём вы рассказываете?! Детям периодически беру перепелиные яйца в магазине. Так вот, если в марте они были по 69 рублей, то в апреле (подарок перед пасхой) стали уже 77 рублей. Прирост в цене уже на 11,6%. И это как пример, что я навскидку первое вспомнил. И так на большинство продуктов. Не занимайтесь обманом!» — призывает Джон С.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель

Часть людей убеждена, что вся проблема заключается в руководстве продуктовых сетей, которые устанавливают такие цены, какие им приходят в голову, и с этим приходится иметь дело простому человеку с далеко не высокой по миру зарплатой.

«Ну, что вы хотите? Все эти сетевые магазины принадлежат нашим чиновникам или их жёнам. Все деньги идут в офшоры на их счета. Поэтому они живут вольготно, покупают яхты, самолёты, дома и всё за границей. Аппетиты у них растут не по дням, а по часам», — отметила Нелли М.

«Много вопросов к самим магазинам. Они то ли убытки пандемии отбивают, то ли непонятно что делают. Многие лепят ценники просто от балды. Надо жалобы писать на такое», — поделилась своим мнением Анастасия К.

Нашлись и те, которые призвал руководство Российской Федерации всё-таки ответить народу на вопрос, почему растут цены в магазинах. Люди убеждены, что все меры по сдерживанию цен не дают реальных результатов и ситуация становится всё более критической.

«Объяснили бы причину сумасшедшего роста цен хотя бы на продукты питания. Ведь, согласно пропаганде, мы успешно импортозаместились, показали супостату кукиш и заваливаем мир мясом, молоком, хлебом и прочим. Как же так-то? Они, бедняги, не понимают. Надо им разъяснить!» — пишет Дмитрий Б.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбасные изделия

Напомним, 14 мая компания «Эвотор» предоставила РИА Новости данные, согласно которым цены на продукты в несетевой рознице в апреле выросли на 0,67 и на четыре процента год к году, а больше всего подорожал майонез (за месяц на 4,6%, за год — на 17%), а также сосиски и сардельки (на три процента по сравнению с мартом и на четыре процента за год).