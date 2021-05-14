Самой обсуждаемой новостью за 14 мая в Великобритании стало интервью герцога Сассекского принца Гарри в подкасте Armchair Expert с Дэксом Шепардом. В интервью он сказал о том, что он хочет разорвать цикл боли и страданий для своих детей. Герцог также назвал свою жизнь смесью фильма «Шоу Трумана», в котором главный герой невольно проживает свою жизнь на ТВ-шоу, и нахождением в зоопарке.

(сс) Mark Jones Принц Гарри и Меган Маркл

«Не вините его. То, как с тобой обращаются в детстве, влияет на тебя взрослого. Он просто рассказывает свою правду, но, к сожалению, многие будут пинать его за это. Не следует пинать человека, когда он вам открывается, нужно просто слушать», — написал @Stuart_JSmith.

В комментариях поддержали принца, сказав, что он, наконец, осознал, что его роль отца должна стоять намного выше, чем роль члена королевской семьи.

«Это шаг в правильном направлении. Его отец, принц Чарльз, также говорил о том, как детство повлияло на него, но не понимал, как это было связано с в некотором роде суровым воспитанием его родителей. Гарри повезло, что он смог распознать этот цикл и разорвать его без зазрения совести», — считает @PaganTrelawney.

Среди комментаторов нашлись и те, кто считает, что Гарри лишь давит на то, что он жертва, что ему плохо, что королевская семья приносит ему страдания. Он лишь повторяет, что ему надо разорвать тот порочный круг боли и страданий.

«Я понимаю, что он хочет идти вперёд, но почему он даёт так много интервью? Я желаю ему, Меган и детям счастливой, здоровой жизни, но серьёзно, продолжай жить! Смотри вперёд в богатое будущее, стремись к счастью и перестань задерживаться в своём прошлом, которое, по твоим заявлениям, ты так ненавидел», — написал @SimonJCraddock.

«Мне интересно, что было бы, если бы Сассекские просто выполняли ту работу, которую они поехали выполнять, будь то благотворительность или создание контента, вместо того чтобы постоянно подставлять королевскую семью в процессе использования в качестве пиар-пропаганды другими организациями и контент-мейкерами?» — спрашивает @UKRoyalTea.

Carfax2 Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям

Пользователи также отметили, что они в этом видят не добрые порывы поделиться своими переживаниями и своей жизнью, а просто быстрый способ заработать денег.

«Печально, что это единственный способ дня него быстро заработать денег. Единственное, что он может продать, — это детали о его личной жизни. Действительно грустно и достаточно отвратительно», — прокомментировала @heloiseripley.

Ряд пользователей написали, что Гарри — разочарование для королевской семьи, если бы не семья, он вряд ли бы сейчас жил так, как он живет с женой в Лос-Анджелесе. Ему должно быть стыдно за то, что он винит своего отца и королеву Елизавету за страдания.

«Единственная причина, почему у Меган Маркл было интервью у Опры, — её связь с британской королевской семьей. Единственная причина, почему Принц Гарри живёт в доме площадью 20 тыс. кв. м, — его связь с британской королевской семьёй», — считает @gossipgirl9283.

«Гарри страдает от «генетической боли». НО у него есть Меган, ребёнок и неисчислимые способы заработка денег, НО он продолжает жестоко жаловаться на свою семью, при этом требуя денег и сохранения титулов. Столько много нытья для богатого мальчика», — прокомментировала @angelalevin1.

Многие отметили, что даже если всё, что сказал Гарри, правда, то он выбрал явно не лучшее время для того, чтобы жаловаться, ведь принц Чарльз совсем недавно потерял своего отца, принца Филиппа.

«Сколько ещё раз мы будем слушать о воспитании бедного принца Гарри и о влиянии на его психическое состояние? Чарльз, я уверен, делал всё возможное для обоих сыновей. Это нечестно и ненормально винить отца без остановки во всех своих несчастьях», — считает Robert Jobson.

(сс) Office of the Governor-General Принц Гарри

Некоторые пользователи отметили, что сравнение жизни принца с шоу Трумана неуместно, несмотря на заявление о том, что он чувствовал право собственности британских медиа на свою жизнь.

«Шоу Трумана? Это нелепо! Его жизнь дала ему огромные привилегии и у него есть всё! Пусть попробует пожить на минимальную зарплату, как некоторые, тогда посмотрим, как он заскулит! Просто замолчи», — написала @Murky__Meg.

Напомним, Букингемский дворец и Клэренс-хаус отказались комментировать выступление принца Гарри.