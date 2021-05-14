Украинский политолог Дмитрий Спивак не понимает, почему граждане Украины, в прошлом — советский народ, победивший нацизм в 1945 году, «унижаются» перед Америкой. Таким вопросом политик задался в эфире украинского телеканала «НАШ».

Иван Шилов ИА REGNUM Гопак

"Не мы же на них (гитлеровскую Германию. — М. Р.) [напали], они же на нас, они здесь жгли… Есть социология американская, что более 60% граждан Америки считают, что они победили нацизм во время Второй мировой войны…, открыв второй фронт в 1944 году… И у меня к американцам нет вопросов, это их философия, это их воспитание, это их политика, так они воспитывают своих граждан… У меня только к зрителям… [украинским] вопрос. Ребята, почему вы так унижаетесь перед Америкой? Что ж они вам сделали? Вы — граждане Украины, вы готовы на коленях перед ними ползать… Это же американцам дивизии, разные подразделения СС жгли города, села деревни и десятками тысяч убивали беззащитных женщин, детей и стариков, правда же? Это же, наверное, американцев угоняли в Германию на принудительные работы, ставили над людьми чудовищные биологические опыты, сжигали сотни тысяч людей в газовых камерах. Это, наверное, американцы, да, пережили блокаду Ленинграда, когда люди умирали просто на улицах от недоедания, от голода?.. Это ж, наверное, «точно» американцы «выиграли» Сталинградскую битву, да освободили Одессу, Киев, Курск? Это ж все про Америку, я так понимаю? Или все-таки это про многонациональный советский народ, который отстоял нашу землю, победил нацизм?! А тот, кто руководил этим народом и какой «плохой» Сталин, и что происходило в застенках НКВД, как работали заградотряды, я тоже знаю, я знаю свою историю. История государства не может иметь только белые пятна. Она имеет и черные пятна. Но мои два дедушки… просто воевали за мою маму, за моего отца и за нашу землю. И давайте перестанем стесняться того, что мы потомки победителей», — сказал Спивак.

Заявление политолога прокомментировали под соответствующей видезаписью канала «НАШ» на сервисе YouTube. Многие поддержали политика, но отметили, что он немного «недоговаривает». Иные указали на то, что перед США унижаются политики, а не простые украинские граждане.

Пресс-служба президента Украины Встреча Владимира Зеленского с министром энергетики США Риком Перри. Май 2019

«Так и второй фронт открыли, когда увидели, что наша армия сносит с лица земли фашизм», — отметила Галина Г.

«Когда отсутствует ген государственности, на первый план выходит выгода, такова природа украинства», — добавил Петр.

«Скоро американцы скажут, что это они водрузили свой флаг над Рейхстагом», — написал Мыкола С.

«Это не народ унижается, это наша… элита стала проституткой!!!» — отметила Наташа А.

«Ай, Дмитрий, это ж денежки, потому и унижаются, с Украины почти все выкачали, но американские денежки, ох, как привлекательны», — добавил Нина Х.

«Они не унижаются — просто кушать хочется — печенюшки закончились», — пишет Анатолий Ч.

«Многие сами отказываются от победы, скорбят 8 мая и носят красные маки. Называют этот день (9 Мая. — М. Р.) победобесием», — добавил Вадим Е.

«Когда мы в Крыму слышим слово «Украина» — крестятся даже татары!» — добавила Алла Крым.

«В войне победил СССР, вы от него отреклись, вы запретили флаг Победы», — отметил Владимир Г.

«Всё равно слышится какая-то робость в вашей речи!!! Это наша победа, и не надо просить никого, чтобы её «не забирали»!.. Вся Европа воевала против нас и экономически поддерживала Германию, и всё у них было хорошо — и театры работали, и рестораны, пока наши деды с боями добывали победу, истекая кровью!!! Не надо стесняться! Пусть они стесняются своего прошлого!!!» — пишет Леонид Леонид.

«А мы всегда прогибаемся. Сами ничего не можем, только воровать, копать яму друг под друга и все самое паршивое. А надеемся на Европу, Америку. Напрасно. Имели они нас в виду…» — написал Редми 8а.

«Они унижаются перед Америкой потому, что в офшорах их деньги, а они — компрадоры, т. е. посредники в грабеже Украины Америкой!» — добавил Григорий Г.

U.S. Army Американские солдаты на Украине

«Какие черные пятна у Сталина? Что он плохого сделал? Армия шла в бой за Родину, за Сталина. При Сталине наш народ стал жить лучше… Всем было тяжело, но знали, что будет легче. А воров и прихвостней фашистских уничтожали. Вы, так называемый господин хороший, договаривайте. Что мировой империализм был и остаётся врагом пролетариата, а врага нужно уничтожить. И отец ваш вас этому учил… Америка, как и Британия, — страны воров, пиратов и рабовладельцев. Не то поёте, Сталин великую страну собрал, а вы — мироеды — её испоганили, продали за жвачку и джинсы. Не вам Сталина осуждать», — отметил Kiev Star.

«Спивак, а кто тебе сказал, что народ любит Америку? Да народ против этой с*аной Америки — везде свой нос суёт, а наши правящие коршуны идут у них на поводу…» — подытожил Илья Г.

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Напомним, ранее бывший депутат Рады Елена Бондаренко заявила, что Украина способна на подвиги в единстве с Белоруссией и Россией.

«Только тогда, когда мы, наконец-то, помиримся, когда у нас будет славянское единение, когда восстановим свое славянское единое пространство, мы способны на большие подвиги… Я говорю о союзе государств, которые когда-то смогли… Тогда было пятнадцать республик. Дай Бог, чтоб мы восстановили как минимум свое славянское пространство — Беларусь, Украина и Российская Федерация», — сказала она.