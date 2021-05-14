Супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что верит в то, что ее супруг Владимир Зеленский «принесет мир» в Донбасс. Об этом она рассказала в интервью каналу «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдат неудачи

"Я очень хочу. И он очень хочет. Я верю. Когда это будет… Нужно верить [в «украинский» Донбасс] это же «наш» Донбасс, да? Есть люди, которые хотят туда вернуться, которые живут тут. Есть люди там, которые ожидают. И есть другие люди. Как с этим быть, мне кажется, время покажет. Но я верю», — сказала Зеленская.

Заявление Елены Зеленской в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие напомнили, что и они два года назад верили в возможность мира в Донбассе при Зеленском, однако теперь этой веры нет.

«Столько лет вместе, а все еще верит…» — написала Елена З.

«Некоторые верят в посещение Земли инопланетянами, но это реальнее мира от Зеленского», — отметила Tatjana B.

«А можно поподробнее, какой именно мир видит президент и первая леди? Ведь первые крестовые походы тоже несли «мир и процветание» в языческие страны… И так далее», — добавил Феликс К.

President.gov.ua Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой в Канаде

«Блажен, кто верует, тепло ему на свете!» — пишет Татьяна К.

«Пускай уточнит, какой именно президент», — призвал Oleksandr H.

«Осталось найти только этого президента. А то все какие-то продажные и лицемерные попадаются», — добавил Роман С.

«Похоже, единственный человек в стране…» — написал Александр К.

«Хоть кто-то в него верит…» — отметил Vovan N.

«Судя по декларациям, не такая она и наивная», — пишет Геннадий Г.

«Она не уточнила, президент какой страны?» — спрашивает Sergej L.

«Если бы хотел, уже бы принес мир в Донбасс, пока только люди погибают с обеих сторон», — в свою очередь отметила Милена М.

«В макаронного монстра тож[е] верят. Валить ему вместе со сбродом своим пора! Это тот, кто говорил, что за власть держаться не будет и «уйдет, если ничего не будет получаться», — добавил Ян Б.

«На данный момент президент призывает прекратить военный конфликт между Израилем и Палестиной, а не в Донбассе…» — напомнил Вадим М.

«А я считаю, что Донбасс способен принести мир на Украину. Только они набрались смелости и дали отпор этим ублюдочным нацистам!» — подчеркнул Владимир С.

«Уже и жену попросил что-то ляпнуть», — пишет Александр Н.

«2 года назад и мы на него надеялись», — добавил Андрей Г.

«Она будет говорить все, что угодно, лишь бы народ молча уезжал», — отметил Владимир Б.

«Да-да и нациков перебьет, и экономику стабилизирует, и русский язык в школы вернет, и соцсети разблокирует…» — добавил Андрей Б.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

«Это то, с чего они начинали, больше мозгов не хватает ничего говорить… Ибо нечего…» — пишет Виталий М.

«Только Донбасс в это не верит», — подытожил Андрей Г.

Читайте также: «А в Донбассе?» — Зеленский увидел, что «небо Израиля всё в ракетах…»

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной в своем микроблоге в Twitter. Зеленский заявил о необходимости немедленно «прекратить эскалацию во имя жизни людей».