В последние несколько дней между Израилем и Палестиной вспыхнули серьезные конфликты в секторе Газа. Департамент здравоохранения сектора Газа сообщил, что в результате непрерывных воздушных ударов и артиллерийских обстрелов израильской армии с 10 по 13 мая погибли 130 палестинцев и еще 580 человек получили ранения, в том числе 27 детей.

Цитата из видео на YouTube Подготовка Израильского бомбардировщика

В Израиле 7 человек, в том числе 2 ребенка, погибли и более 100 человек получили ранения. Рано утром 14 мая по местному времени Армия обороны Израиля объявила, что израильские военно-воздушные и наземные силы начали атаковать сектор Газа.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своим отношением к происходящему между Палестиной и Израилем под соответствующей публикацией в паблике «Международное обозрение».

«Призываем к перемирию! Мир во всём мире — это общее стремление доброго человечества! Только злые духи любят войну!» — заявил пользователь Лу Ибин.

«Если США уйдут с Ближнего Востока, уйдет ли с ними их младший брат (имеется в виду Израиль)?» — задал вопрос bhavpreet.

Idf.il F-16 израильских ВВС

Пользователь Rainbow52108 заметил, что у Израиля очень развитая экономика, современное оружие и тренированное военизированное население, поэтому уйти Израилю с Ближнего Востока будет крайне сложно.

Jasonsxjs добавил, что скорее Израиль расколет арабский и шире — ближневосточный мир, чем этот мир изживет Израиль.

«Вы заметили, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, которые обычно воспевают права человека и демократию, молчат?» — задал вопрос «Крылья ангела».

Ему объяснили, что европейские страны интересуются только ситуацией с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, потому что в остальном мире все права защищены, насилия не происходит и царит процветание.

«США — это зверь, а израильтяне — жестоки», — заявил Diablo Liwan.

Ему ответили, что ему следует обратить внимание на арабский мир, который намного более жесток и безжалостен, чем и объясняется жестокость Израиля. Кроме того, евреи подвергались издевательствам тысячелетиями, поэтому их можно понять.

При этом в целом общественное мнение Китая в существенной степени традиционно не на стороне Израиля. Пропалестинской позиции, пусть и крайне осторожно, придерживаются и власти Китая. Однако есть и те, которые смотрят на ситуацию с другой стороны.

Бойцы ХАМАС

«Размещение ракет в жилых районах и нанесение ракетных ударов по жилым районам Израиля — всё это деяния ХАМАС. Более того, первую ближневосточную войну спровоцировали Палестина и другие арабские страны, а потом земля была поделена союзниками — это важно знать», — отметил Hundux.

«Всё это — последствия укрытия палестинских вооруженных сил среди мирных жителей и использования женщин и детей в качестве живых щитов», — считает Чжэн Сяоин, объясняя большие потери палестинской стороны.

В целом пользователи выступают за скорейшее урегулирование конфликта, однако отмечают, что, пока на Ближнем Востоке будет править бал коалиция США и Великобритании, никакого мира не будет.