Глава Башкирии Радий Хабиров 13 мая анонсировал финал международного музыкального конкурса «Яңы Моң». Руководитель региона ликовал — когда страна оплакивала погибших в казанской трагедии, а президент РФ Владимир Путин обсуждал с министрами последствия «варварского преступления» в Татарии.

Glavarb.ru Радий Хабиров поздравил финалистов Международного музыкального конкурса «Яңы моң»

«Когда мы с Радиком Юльякшиным (Элвин Грей. — О.Х.) начинали проект «Яңы Моң», я, откровенно говоря, до конца не верил в его успех. Но сегодня я увидел, что проект состоялся и дал возможность молодым талантливым ребятам из Москвы, Башкортостана, Татарстана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии проявить себя», — написал на своих страницах в социальных сетях Хабиров, разместив фото своего ликования на фоне участников.

Новость Хабирова активно комментировали пользователи социальных сетей (комментарии только в instagram оставили более 300 человек), которые были возмущены тем, что, во-первых, это развлекательное мероприятие проходит во время траура по жертвам в казанском лицее, а во-вторых, тем, что присутствующие на нем участники находятся в помещении без масок и не соблюдают рекомендованную дистанцию для недопущения распространения коронавируса, при этом родителям в Башкирии разрешили присутствовать на выпускных утренниках в детских садах и выпускных в школах только при наличии у них сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19. Жители возмущены двойными стандартами при проведении массовых мероприятий в республике и абсурдностью происходящего.

«Безобразие. Можно было попридержать данный пост на неделю. Такой траур», — возмущаются жители региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

«Да им плевать на траур», «Нашли время, у соседей траур, не всем это интересно», «Маски, вирус понятно, но после такой трагедии надо было хотя бы на недельку воздержаться от увеселительных программ», — констатируют они.

«Вот посмотрите, все без масок — это нормально, всё, как обычно, будто и нет пандемии, но родители выпускников детских садиков и школ обязательно должны быть вакцинированы! А участники конкурса вакцинировались или это особенные люди и им не обязательно никому ничего доказывать о своем здоровье?!», — задают вопросы жители Башкирии в социальной сети.

Пользователи просят пояснить, на основании каких законов были приняты изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса в Башкирии (от 12 мая 2021 года), согласно которому родители смогут посетить детские утренники и последние звонки при наличии сертификата о прививке против COVID-19.

«На основании каких федеральных законов составлен этот указ? Понятие карантина чётко определено, у нас карантина как такого в садах сейчас НЕТ! Ни в одном законе не предусмотрено, что родителей можно не допустить на выпускные без каких-либо справок! Если карантин, то нет и самих мероприятий, в противном случае вход родителям свободный!»

«Уважаемый Радий Фаритович! Вы прежде всего юрист, а также глава региона! Разъясните, пожалуйста, нам всем, в указ будут внесены изменения касаемо проведения таких мероприятий, как Фольклориада и World Skills? Участников тоже обяжете предъявить документы о прививках и т. д. Издавайте, пожалуйста, грамотные юридические акты! Вы проводите массовые мероприятия, а родителей детей ущемляете!» — пишут жители.

«Все без масок. А в деревнях запретили даже митинги на День Победы!» — возмущаются люди.

«У моей дочери выпускной в детском саду впервые!!! И в первую очередь ребенок ждёт меня там, песни, танцы, стихи учат!!! Как вы можете указывать, кто идёт, а кто нет??? Что за двойные стандарты??? Сами пример подаёте, разгуливая без масок, устраиваете праздники, конкурсы», — возмущаются родители.

Цитата из instagram канала Радия Хабирова(khabirovradii) Радий Хабиров на конкурсе «Яңы моң»

«От имени всех выпускников 11-х классов и их родителей, от имени всех родителей деток выпускных групп детских садов требую принять правильное решение и отменить в указе от 12 мая 2021 года поправки, в которых говорится о том, что непривитые родители не могут посещать последний звонок и выпускной в школах своих детей. Кому-то можно без масок и без справок о прививках на массовые мероприятия приходить, а родителям на выпускные и последний звонок в школу дорога закрыта?! Что за двойные стандарты?! Разрешите ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ присутствовать на мероприятии своих детей и в садах, и в ШКОЛАХ!!! Прививка дело добровольное или уже нет?!» — пишут жители Башкирии в социальной сети.

«На выпускной и на утренник со справками о вакцинации! Зато на этот сброд без вакцинации и без масок! Если уж указ для всех, тогда и для себя его примените, и для вашего спектакля!», «Тут, значит, можно без масок и справок на антитела, а в сад к родному ребёнку — нельзя. Двойные стандарты», «Надеюсь, все участники, жюри, гости проекта прошли вакцинацию. Иначе им собираться нельзя, по аналогии с детскими садами… Прошу проконтролировать наличие прививки и/или наличие антител», — возмущаются люди и задают вопросы:

«В таком случае, где справки о вакцинации всех работников детского сада?!! Это ущемление прав родителей! Дети живут вместе с родителями, и каждый день кто-то забирает их из сада. Если бы кто-то болел, все бы уже заразились. Полный абсурд и необоснованность действий!», «ДИСКРИМИНАЦИЯ! ВАКЦИНАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ! ПО КАКОМУ ПРАВУ ВЫ ОРГАНИЧИВАЕТЕ ЛЮДЕЙ В ИХ ЗАКОННЫХ ПРАВАХ! Вы проводите концерты, парады (на которых практически все чиновники без масок, полиция без масок!). Разрешено заполнять залы на 100%! То есть на футбольный матч с ребёнком я могу пойти, а на выпускной к тому же самому ребёнку не могу? Что это?»

Кто-то напомнил о нерешенных проблемах в регионе: «Непонятно, что творится у нас в республике… полный бардак, только пляшем, никакой помощи нет ни пенсионерам, ни всем малоимущим, ну, а субсидия по ЖКХ даже половину счетов не покрывает. раньше такого не было», — констатируют пользователи социальных сетей.

Жители также напомнили и о скандалах, связанных с Радиком Юльякшиным: «Вы как глава республики приструнили бы этого Юльякшина, ну неприятно видеть это безобразие на сцене. Вы думаете, я одна такая — опросите людей! Людям не нравится очень его образ и поведение». «Это неуважение к зрителям!!!», «И это советник главы по культуре. Он хоть знает, что значит быть культурным?»

«Не нужны ваши «Яна Моны», особенно ваш Юльякшин, который даже стыдится своего имени, называя себя каким-то Греем и развязывая межнациональную неприязнь между татарами и башкирами, а также между республиками Татарстан и Башкортостан. Лучше бы для людей пользу приносили, дороги ремонтировали, открывали бесплатные учреждения для детей, а то в нашей республике дети не могут никуда ходить бесплатно. Все у нас есть вроде, а только все платно, да еще такие цены, что думаешь, то ли ребенка водить, то ли жить на эту мизерную зарплату!!!» — пишут в соцсети пользователи.

Glavarb.ru Музыкальный конкурс «Яңы моң»

Пользователи также предположили, что справки о вакцинации от COVID-19 можно купить: «Господин Хабиров, прекратите издеваться над родителями и детьми! Пустите нас на выпускные без глупых ограничений! Вы прекрасно понимаете, что на мероприятия попадут те, кто найдут возможность купить справки! А остальные дети будут обделены».

Жители предполагают, что двойные стандарты могут привести к конфликтам во время проведения праздничных мероприятий в образовательных учреждениях: «Кроме того, все эти ограничения спровоцируют множество конфликтных ситуаций в праздничные дни, потому что многие будут пытаться прорваться в школу и сады силой. Люди очень злы сейчас, сыты по горло тем, что где-то кого-то ограничивают, а где-то кому-то всё можно: и концерты проводить, и парады, и велопробеги и т. д.»

Напомним, что ранее пользователи соцсетей возмутило опубликованное видео с концерта Элвина Грея (Радика Юльякшина). Зрители предположили, что на сцену певец вышел в нетрезвом состоянии, поскольку он часто потирал лоб и глаза. По их словам, он часто невпопад спрашивал их, как у них дела, активно жестикулировал и откровенно разговаривал со зрителями. Тогда же пользователи напомнили, что Элвин Грей является советником главы Башкирии Радия Хабирова по вопросам развития культуры и молодёжной политики, что вызвало новую волну возмущений. И это не единственный скандал с участием певца. В конце марта зрители возмутились егоклипом с эротическими сценами и демонстрацией суицида, который транслировался на концерте, на котором присутствовали несовершеннолетние. По мнению зрителей, клип содержит сцены «насилия, разврата, крови, секса и суицида».