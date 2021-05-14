Комментаторы и политтолкователи льют чернила в попытке дать ответ на вопрос, почему Хамас начал военные действия против мирных израильских городов именно сейчас. Конечно, их свирепость можно объяснить негодованием по отмене выборов в палестинский парламент председателем автономии Махмудом Аббасом. Или же учуяли слабость внутри Израиля в связи с политическим кризисом. Некоторые всерьез пишут, будто причина — в закупке евреями двух домов в Восточном Иерусалиме с последующим выселением оттуда проживавших в них арабов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Израиля

Правда же в том, что Хамасу не нужны дополнительные причины к самому смыслу его существования. Есть его основной документ, Хартия Хамаса, где четко прописаны все цели этой организации.

Вторая статья говорит: «Исламское движение сопротивления [Хамас] является одним из крыльев движения «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Палестине». Как известно, «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это запрещенная в РФ террористическая организация.

В седьмой статье определено отношение к евреям через внекораническое предание (хадис): «Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!» И только дерево гаркад не станет делать этого, потому что оно является иудейским деревом». (сказано Аль-Бухари)».

(сс) Hoheit Последователи ХАМАС

Одиннадцатая статья касается вопроса, почему Израиль не должен существовать ни в каких границах: «Исламское движение сопротивления верит в то, что земля Палестины является исламским Вакфом [религиозным имуществом], посвящённым будущим мусульманским поколениям до наступления дня Божьего Суда. Нельзя её растрачивать, и ни какую-либо из её частей. Нельзя отказываться от неё, и ни от какой-либо из её частей. Ни одна арабская страна, ни все арабские страны, ни один король или президент, ни все короли и президенты, ни одна организация или все, будь они палестинскими или арабскими, не имеют права этого делать».

О методах достижения сих целей мы читали выше: «Приди и убей».

Изучение конституции Хамаса превращает в праздную утеху споры о том, что именно стало «триггером» на сей раз. Если уничтожение Израиля — это raison d’etre, то вопрос выбора удобного срока вторичен.

Лучше задуматься над тем, чего следовало бы добиться Израилю в ходе нынешней военной операции.

Глашатаи должностной точки воззрения говорят о намерениях нанести урон боевикам, отбрасывающий их на несколько лет назад. Это звучит зычно и весомо при просмотре убедительных кадров, подтверждающих успехи армии Израиля, невзирая на относительную неприкосновенность самих боевиков. Кстати, у нас говорят о тридцати тысячах террористов, прячущихся в эти дни в подземных тоннелях.

Да, ущерб инфраструктуре будет обескураживающим. И точечная ликвидация отдельных боевиков тоже способствует всегда охлаждению террористического пыла.

srael Defense Forces Самолеты F-16 ВВС Израиля

Но разве мы не слышали точь-в-точь те же слова от лидеров Израиля в ходе предыдущих военных операций? Именно так и говорили: отбросим их на несколько лет назад и обеспечим безопасность. Однако от года в год боеспособность Хамаса только шла в рост. Качество и количество ракет на этот раз куда выше, чем было в ходе последней операции, в 2015 году.

Такими темпами Хамас станет жизненной угрозой со временем. Если его не остановить.

Как видим, никакие полумеры не остановят тех, кто исповедует ту идеологию ненависти, котораяпропечатана в Хартии Хамаса. Единственным действенным решением может быть полное разоружение боевиков с последующим контролем. Нет альтернативы этому решению, если мы стремимся к миру и безопасности. Ради жителей Израиля и ради соседей в секторе Газа.