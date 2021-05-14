США выступили против предложения Китая, Норвегии и Туниса провести публичное виртуальное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения эскалации насилия между Израилем и палестинскими боевиками. Вашингтон связал свою позицию с дипломатическими усилиями, заявив, что «обсуждение в Совбезе не будет продуктивным, но при этом допустили возможность проведения заседания во вторник». Затем постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уточнила, что «Совбез ООН встретится для обсуждения ситуации в Израиле и Газе в воскресенье».

Авиаудар

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен связывался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху и сообщил ему, что на Ближний Восток направился заместитель помощника госсекретаря Хейди Амр, которой должен встретиться с руководством Израиля и Палестинской автономии. Мирные усилия Египта, Катара и ООН, предпринятые ранее, пока не принесли никаких результатов. Представитель Палестины сообщил агентству Reuters, что Египет, Катар и ООН поддерживают контакт с лидером группировки ХАМАС Исмаилом Ханией. Тем временем президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудил конфликт на Ближнем Востоке. Кремль и ООН отнесли к приоритетным задачам прекращение насильственных действий с обеих сторон, а также обеспечение безопасности мирных жителей. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для решения ближневосточного конфликта необходимо созвать квартет международных посредников в лице России, Европейского союза, США и ООН. Он выступил с предложением провести встречу на уровне министров иностранных дел и возобновить работу квартета, чтобы способствовать диалогу между сторонами.

Так мы сталкиваемся с первой особенностью сложившейся ситуации. Мировая дипломатия предпринимает попытки запустить миротворческий процесс, но действует на разных площадках. Есть мирные усилия Египта, Катара и ООН. Есть личная посредническая миссия заместителя помощника госсекретаря США. Есть предложение Москвы созвать квартет международных посредников в лице России, Евросоюза, США и ООН. Наконец, не трудно догадаться, что на предстоящем заседании Совбеза будут говорить и пытаться склонить стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности, к прекращению насилия, а также к обеспечению безопасности мирных жителей. Наверняка будет принят соответствующий документ или заявление. Однако эксперты полагают, что из-за виртуального формата заседаний Совет Безопасности не сможет провести процедуру голосования. К тому же возражение лишь одной страны фактически накладывает вето на обсуждение данной темы.

U.S. Department of State Заседание Совета Безопасности ООН

Вторая особенность ситуации. Сюжет, из-за которого вспыхнул конфликт, банальный: власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Начались беспорядки. Потом из сектора Газа начался ракетный обстрел израильских городов, на что ответил уже Израиль. С обеих сторон есть жертвы, в том числе и среди мирного населения. В последний раз ракеты из Газы падали в окрестностях Иерусалима во время войны 2014 года между Израилем и палестинцами. Однако сейчас есть нюансы. Израиль столкнулся с «сюрпризом»: плотность и, что особо примечательно, точность ракетных атак из сектора Газа оказались неожиданными. Если раньше батареи израильской системы ПВО «Железный купол» успешно противостояли обстрелам, перехватывая порядка 95% палестинских ракет, то ныне «купол» пробивается массированным залпом ракет (до ста единиц одновременно), которые запускают на разных траекториях.

ВВС отмечает и такую особенность, как погромы на внутренних территориях Израиля, которые устраивают израильские арабы. Их численность составляет примерно 1,9 млн человек (всего в Израиле проживает порядка 9 млн человек). Впервые с 1966 года израильское правительство приняло решение о применении в отношении арабской общины чрезвычайных мер безопасности. А события последних дней хоронят прежние робкие намеки на интеграцию. Еще в 2016 году один из ведущих специалистов по исламу и арабскому миру профессор Рафи Исраэли из Еврейского университета предрекал, что «настанет день гражданской войны, когда израильские арабы начнут разваливать страну изнутри по боснийскому сценарию». Напомним, что в ходе конфликта 1992—1995 годов между боснийскими мусульманами и хорватами, проживавшими в Боснии и Герцоговине, разгорелся конфликт, соседи жестоко убивали друг друга на этнической и религиозной почве.

Любой конфликт на Ближнем Востоке, в особенности палестино-израильский, является сложнейшим кризисом с долгой сложной историей и огромным количеством проблем: этнических, религиозных и политических. Опыт показывает, что просто так в регионе никогда ничего не происходит. Мировое сообщество десятилетиями наблюдало, как росло и спадало напряжение между евреями и арабами. Но почему именно сейчас заговорили о «‎новой войне» Израиля и Палестины и чем завершится один из самых серьезных с 2014 года накал в отношениях сторон? Со временем, конечно, многое станет известным. Пока только версии. После того как президент США Джо Байден заявил о намерениях изменить политику на Ближнем Востоке в целом и в отношении палестино-израильского конфликта в частности, многие эксперты предвидели возможности обострения ситуации на этом направлении. Опасения израильтян и американских республиканцев, что приход Байдена к власти только ухудшит ситуацию в израильско-палестинском конфликте, полностью оправдываются.

Байден больше месяца отказывался общаться по телефону с Нетаньяху. А сам конфликт выводит на более широкий спектр арабо-израильских отношений, которые в последнее время стали налаживаться. Теперь на этом пути появляются преграды, и арабский мир, так или иначе, вынужден реагировать на ситуацию заявлениями о «поддержке палестинских братьев». Есть также предположения из сферы конспирологии. В Израиле четвертые выборы так и не дали однозначного преобладания той или иной политической силы, все поговаривают о пятых. В такой ситуации обострение на палестинском направлении может оказаться выгодным определенным кругам в стране. Можно сбросить правительство или, наоборот, его поддержать. Пока есть единогласное решение членов военно-политического кабинета Израиля продолжать операцию в Газе и усилить атаки на террористов. Если ЦАХАЛ не удастся добиться желаемого ударами с воздуха, не исключена крупномасштабная наземная операция, к которой, судя по концентрации израильских дивизий на границе с Газой, все готово.

Gov.il Израильские военные. Газа

По оценке экспертов, если Израиль пойдет на сухопутную операцию, это может привести к серьезной эскалации на территории страны и послужит причиной участия в конфликте военных формирований других стран Ближнего Востока. Есть разные позиции в арабском мире, свое мнение и у Турции, но пока все ждут и наблюдают за ситуацией. Нетаньяху в данной ситуации необходимо уцепиться хоть за какую-то «дипломатическую соломинку», чтобы не скатиться в еще более сложный конфликт, который вынудит его к компромиссам с палестинцами. Кстати, Блинкен уже провел разграничение между «террористической организацией ХАМАС, которая беспорядочно обстреливает ракетами… мирных жителей», и «ответом Израиля, действующего в свою защиту». Однако он добавил, что на Израиле тоже лежит ответственность за то, чтобы «сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, даже если речь идет о справедливой защите израильтян». Пока же, как заявил представитель израильской армии Джонатан Корникус, «мы готовы и продолжаем подготовку к различным сценариям».

К исходу четвертого дня ракетных атак по Израилю из сектора Газа большинство аналитиков констатируют малоприятный, но очевидный факт — боевики ХАМАС и «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) научились прицельно запускать ракеты на дальние расстояния.