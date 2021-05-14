В аэропорту «Шереметьево» 13 мая 2021 года был задержан один из сыновей бывшего губернатора Самарской области и экс-главы Мордовии Николая Меркушкина — Алексей. Интерес силовиков, по предварительным данным, связан с делом одного из банков Мордовии, по которому уже проходят экс-министр республики и бывший глава Нацбанка региона. ИА REGNUM выяснило, чем зарабатывал на жизнь член клана Меркушкиных после того, как покинул властные коридоры, и как он может быть связан со скандальным уголовным делом.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») 13 мая 2021 года сообщил, что Алексей Меркушкин был задержан в аэропорту «Шереметьево», из которого планировал вылететь в Белоруссию.

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Duma.gov.ru Александр Хинштейн

Уголовное дело

Дело, фигурантом которого называют бывшего министра целевых программ Мордовии Алексея Меркушкина, может быть связано с делом экс-главы отделения по Мордовии Центрального банка РФ Александра Тренькина, задержанного в январе 2021 года и помещённого под домашний арест. Подробности дела Тренькина в своё время раскрыл Ленинский районный суд Саранска, выносивший решение о мере пресечения.

Сообщалось, что Тренькин подозревается в том, что 30 декабря 2015 года получил «от действующих группой лиц по предварительному сговору председателя совета директоров ПАО КБ «МПСБ» В. Брыкова, акционера ПАО КБ «МПСБ» А. Гришина и неустановленных следствием лиц» взятку в размере свыше 7 млн рублей. Деньги поступили на счёт его дочери.

Уточнялось, что деньги были переданы за то, чтобы было отозвано предписание, оформленное по результатам проверки банка, которое в последующем могло стать основанием для отзыва лицензии. По этому же делу под стражу в январе 2021 года был взят и действующий депутат Госсобрания Вячеслав Брыков, который на тот момент являлся главой совета директоров ПАО «Специализированный застройщик Саранский ДСК», советником генерального директора ООО «ИнвестСвет».

Также в январе 2021 года суд отправил под стражу бывшего министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Владимира Мазова, которому вменяется то, что при его участие республика по завышенной цене приобрела у банка «МордовЭкспоЦентр». Ущерб по делу оценили в 216 млн рублей.

Mordovexpo.ru МордовЭкспоЦентр

А вот Алексей Гришин, упомянутый в материалах дела, стал фигурантом ещё и другого расследования. Следствие считает, что, как учредитель ООО «Инвест-Альянс», он с декабря 2008 года по сентябрь 2010 года вместе «с директором ООО «СДС — Управление строительства» М. Иоффе и главным строителем общества М. Казаковым» похитил из бюджета 2,6 млн рублей, которые были предназначены для строительства перинатального центра в Саранске, а в 2010—2011 годы, по мнению следователей, было похищено 1,4 млн рублей, выделенных на возведение стадиона водных видов спорта.

И вот теперь 13 мая 2021 года, судя по всему, в компанию к вышеперечисленным лицам попал и Алексей Меркушкин, который в 2008 году стал членом совета директоров этого же банка, а спустя год занимал пост главы совета директоров.

Напомним, Меркушкин-младший был назначен на пост министра целевых программ и вице-премьером правительства Мордовии в ноябре 2012 года и покинул его в 2019 году.

О банке, его ликвидации и акционерах

Упоминаемый в уголовных делах банк (МПСБ) в июле 2019 года вошёл в структуры «Актив банка» (Саранск). На середину марта 2021 года акционерами «Актив банка» были Александр Иванович Меркушкин, чьи данные схожи с данными близкого родственника экс-главы Мордовии Николая Меркушкина. Доля этого акционера составляла 20,12%. Отметился в числе акционеров и Виктор Иванович Гришин с долей 7,5%. Данные Виктора Гришина схожи с данными экс-ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, покинувшего свой пост в январе 2021 года, после задержания его сына — Алексея Гришина, занимавшего на тот момент пост проректора ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова».

Также в числе акционеров «Актив банка» на март 2021 года был и уже знакомый нам Вячеслав Брыков с долей 3,6%.

Активы сына

До того как попасть в правительство Мордовии, Алексей Меркушкин был генеральным директором ОАО «Ламзурь С» и членом совета директоров крупной кондитерской фабрики ОАО «Ламзурь». На 31 декабря 2020 года акционерами последнего общества были ООО «Инвест-Альянс» с долей 84,9%. Данное ООО создано в 2006 году для управления финансовой группой, и 45% в фирме принадлежит упомянутому ранее Алексею Гришину. В управлении «Инвест-Альянса» обширный портфель активов — от торгово-развлекательного комплекса, полиграфического комбината до энергосетовой компании, а также упомянутое в уголовном деле ООО «СДС — Управление строительства», которое находится в стадии банкротства. Фирма «СДС — Управление строительства» была поставщиком почти 20 госконтрактов на сумму свыше 13,4 млрд рублей. При этом 13 контрактов были подписаны с госучреждением Мордовии — управлением капитального строительства, которое напрямую подконтрольно правительству республики.

С Меркушкиным-младшим Алексей Гришин также сообща выступал соучредителем федерации баскетбола Мордовии.

Если же говорить о бизнес-активах Алексея Меркушкина, то в ЕГРЮЛ за ним числилось восемь юрлиц, но пять из них на сегодня ликвидированы. Среди ликвидированных — ООО «Клуб «Гагарин», работавший с 2003 по 2013 год, когда и был ликвидирован после банкротства, ООО «УК «Огарёвплаза» (работало в 2010—2012 годы), ООО «Торговая компания «Рускон» (2007—2011 годы работы, было присоединено к московскому ООО «Провент», которое ликвидировали в 2017 году), ООО «Саранскнефть» (2005—2013 годы работы, директором была Юлия Гришина) и ООО «Саранскстройнефть» (2005—2013 годы). Во всех фирмах среди владельцев отметилась Людмила Гришина, а «Саранскстройнефть» с 2012 года и до ликвидации возглавляла Елена Меркушкина. Она на сегодня владеет долей в ООО «Управление недвижимостью», среди собственников которой также Ирина Иоффе и Руслан Манеров.

Примечательно: в уголовном деле, фигурантом которого стал Алексей Гришин, проходил и Михаил Иоффе — бывший депутат Госсобрания республики и, предположительно, одноклассник Меркушкина-младшего. Возможно, что Ирина Иоффе, ведущая бизнес совместно с кланом Меркушкиных, приходится родственницей МихаилуИоффе.

Среди действующих активов Алексея Меркушкина — участие в создании дачного партнёрства «Дмитровское» (Подмосковье), среди учредителей которого отметилась Людмила Гришина, Андрей Шкляев (экс-глава федерального учреждения «Российский государственный торгово-экономический университет», в 2012—2014 годах было реорганизовано и объединено с РЭУ имени Г. В. Плеханова, которым некоторое время назад руководил Виктор Гришин) и Александр Муравьев (владелец 5% в уже упоминаемом «Инвест-Альянсе»).

Помимо этого, Меркушкин-младший владеет 20,5% в сыроваренном заводе «Сармич», среди собственников которого есть Раиса Тутуркина и ООО «Сфера» Александра Киреева. У завода в активе доли трёх действующих агрокомпаний — «Шадымское», «Молагро» и агропромышленного объединения «Мокша».

Productcenter.ru Сыроваренный завод «Сармич»

И, наконец, сын экс-главы Мордовии выступает собственником доли в подмосковном ООО «Строй-Капитал Архитектурная мастерская профессора Тальковского», совладельцами которой также выступают Фархад Джафаров, Всеволод Тальковский (данные совпадают с данными известного столичного архитектора), Дмитрий Стоянов и Евгений Федосов.

Охватить все активы клана Меркушкиных не представляется возможным, они достаточно обширны и уходят в разные сферы экономики, а также в бизнесе задействованы многие из родственников. В этом им могут составить конкуренцию разве что члены клана Миннихановых из соседней Татарии.

Сегодня, 14 мая 2021 года, Алексею Меркушкину может быть предъявлено обвинение и определена мера пресечения. Известно, что после задержания его доставили в Мордовию.