Видеозапись, активно распространяющаяся в соцсетях, на которой видно, как в Ельце, (Липецкая область) недалеко от городской администрации, группа людей избивает мужчину, а на это всё смотрит полицейский, который даже не пытается вмешаться, вызвала шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане поделились своим мнением по этому поводу 14 мая в социальной сети Facebook.

Duma.gov.ru

«Полицейские отлично исполнили свои прямые служебные обязанности по обеспечению безопасности напавших на пострадавшего. Жалоб от напавших не поступало, поэтому проверку СК можно прекращать за отсутствием оснований», — шутит Илья М.

Многие пользователи пришли к выводу, что появление такой видеозаписи говорит о том, что в России так и не закончился период лихих 90-х и в маленьких городах до сих пор решают конфликтные вопросы криминальными методами.

«В России до сих пор все вопросы таким образом решаются. Осталась дикой страной. Нам всё про закончившиеся 90-е рассказывают, а ведь они никуда не делись!» — считает Владимир П.

Некоторые комментаторы убеждены, что такое же происходит и в других небольших городах, где власть оказывается в руках криминальных кругов. Люди считают, что федеральные власти упускают из виду эту очень серьёзную проблему.

«Это порочный круг. Маленький город, все вокруг друзья, кореша, родственники. Все покрывают друг друга, ведь вместе жрут водку и отмечают дни рождения. И такое в России повсеместно», — отметил Сергей С.

Часть людей оказалась уверена, что следственные органы пристально изучат видеозапись и в отношении участников этого события будет проведено расследование. Правоохранители обязательно установят степень соответствия действий сотрудника полиции и нападавших законодательству Российской Федерации, считают граждане.

«Заявление регистрируется, снимаются побои в травмпункте, и у крутых ребят на ближайшие несколько лет куча проблем. Кстати, видео для следствия и суда лишним не будет», — поделился своим мнением Зиновий В.

ИА REGNUM

Отдельные пользователи уверены, что если и начинать расследование произошедшего, то оно обязательно должно затронуть всю городскую администрацию, рядом с которой, оказывается, можно без последствий избивать людей.

«Начинать проверку надо на причастность всей городской администрации, в том числе и главы этого населённого пункта, на причастность к криминальным структурам. И проверять должен не СК, а, как в советские времена, госбезопасность. Ибо вот это то, что в первую очередь и всегда кардинальным образом угрожает безопасности государства. И если на вершинах государственной власти это до сих пор не поняли, то сие означает лишь, то, что для страны уже включен обратный отсчёт», — считает Vladihmir E.

Нашлись и те, кто убежден, что ничего расследование не даст, а местные власти выйдут сухими из воды. Кто и понесёт наказание, так это, вероятнее всего, тот самый сотрудник, который просто недоглядел за тем, что в его сторону направлен объектив видеокамеры.

«Есть подозрения, что эта история закончится просто увольнением спалившегося сотрудника. А криминальные узелки в этом городе никто распутывать даже и не собирается», — написал Евгений Ч.

Напомним, 13 мая в соцсетях стала активно распространяться видеозапись, на которой видно, как в Ельце, недалеко от городской администрации, группа людей избивает мужчину, а на это всё смотрит полицейский, который даже не пытается вмешаться. В Следственном комитете заявили, что по данному вопросу проводится проверка.