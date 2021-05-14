Заявление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором он призвал женщин, которые не хотят рожать по различным причинам, не делать аборты, а отдать детей Церкви, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на данный вопрос 13 мая в социальной сети «ВКонтакте»,

Кузьма Петров-Водкин. В детской. 1925

»Что Церкви сейчас мешает взять на попечение всех детей из детских домов или беспризорников? Помогайте, воспитывайте, показывайте пример!» — обращается Юлия Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что в результате таких тенденций может резко подняться вопрос о финансировании структур Церкви, занимающихся содержанием детей-отказников. Люди убеждены, что стоило бы сначала запустить некий тестовый вариант подобных учреждений, чтобы выяснить, возможно ли такое осуществить в России.

«Идея неплохая, но есть несколько «но». На какие деньги они будут кормить и одевать детей? А если ребёнок чем-то будет болен? Некоторым церквям самим нужны деньги на восстановление зданий и их поддержку. Кто именно будет этим заниматься? Женщины, которые служат церкви? Не думаю, что наберётся нужное количество людей для воспитания, т.к. у них и своих дел по горло. И да, есть медицинские показания, которые не позволяют женщинам рожать. Сами роды по себе опаснее абортов», — заметила Саша Р.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл

Некоторые комментаторы предостерегли Церковь от инициативы, согласно которой женщинам будут предлагать финансовое поощрение за отказ от ребёнка. Для многих это может стать настоящим бизнесом, предполагают люди.

«А если ещё и деньги за это платить начнут, то найдётся немало дамочек с низкой социальной ответственностью, которые решать, что на этом можно заработать. Советского Союза нет уже. Морально-нравственные устои уже настолько исказились, что могут происходить самые невероятные вещи», — указал Булат Ж.

Часть людей посчитала, что самым верным решением стало бы то, что родитель, отказавшийся от собственного чада, должен был бы платить алименты в Церковь, которая его содержит и воспитывает.

«В первую очередь всё, конечно, упирается в психическую или психологическую травму, но также подкрепляется материальной стороной вопроса, раз родители, платите алименты государству. Вот тут церковь и может помочь, приняв сторону буфера между нерадивым родителем и государством», — предположил Антон П.

Спящие дети, Перов, 1870

Другие считают, что всё может обойтись государственным финансированием, за счёт материнского капитала, который не достанется матери, но попадёт в Церковь, и она сможет содержать своего воспитанника.

«Возможно, стоило бы в таком случае перечислять материнский капитал на счёт церкви, в которой содержится отданный ребёнок. Таким образом удастся решить финансовый вопрос», — считает Карина Н.

Нашлись и те, кто считает отказ от аборта ничуть не менее важным решением, за которым в любом случае последует огромное изменение течения жизни женщины.

«А здоровье, профессиональные и карьерные возможности женщине тоже церковь вернёт? В сложившихся в России условиях родить — это не за хлебом в магазин сходить. Множество издержек», — отметил Alf R.

Напомним, 13 мая Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на YouTube-канале РПЦ призвал женщин, которые не хотят рожать по различным причинам, не делать аборты, а отдать детей Церкви.