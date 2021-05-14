Материал издания National Interest, согласно которому Москва могла бы стать лучшим местом для выживания в случае ядерного конфликта, вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Зенитчики на крыше гостиницы «Москва». 1941

»Неудивительно, ведь СССР ставил защиту столицы одной из своих главных задач. До сих пор всё работает!» — заметила Агата В.

Многие пользователи убеждены, что руководство Советского Союза сумело создать вокруг Москвы такую систему защиты, благодаря которой до сих пор никто не может решиться нанести удар по нашей стране.

«Правильно. Противоракетная оборона вокруг Москвы — лучшая. Да и к тому же Москва вся в туннелях метро. И если есть запас пищи, чтобы выжить в метро, то самый лучший город для встречи с ядерным ударом. Насчёт еды тоже вопрос решить можно, ибо давно научились под землей в тепле еду выращивать», — отметил Александр К.

Некоторые комментаторы подвергли сомнению утверждение иностранных журналистов. По их видению, чем дальше от больших городов будет находиться место, тем безопаснее оно будет с точки зрения спасения от ядерного апокалипсиса.

«Самое защищенное место — это какая-нибудь деревенька в Алтайском крае, от которой до возможного ядерного взрыва минимум 1000 км», — считает Алексей Н.

«Бред сивой кобылы. Лучшее место — это Сибирь. Причём чем дальше от цивилизации, тем лучше», — поделился своим мнением Владимир К.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

Часть людей указала на то, что неважно, где на каком удалении будет располагаться место спасения. В любом случае радиоактивные частицы достигнут этого региона, и людям придётся считаться со смертоносным действием радиации.

«После ядерной войны умирать долго и нудно будут и те, кто её в Москве пережил, и те, кто был далеко от цивилизации. Попробуйте месяц прожить чисто на консервах и дистиллированной воде и не выходить на улицу. Плюс разрушенные электростанции, плотины. Инфраструктуру восстанавливать только выжившие будут, да и трупы сами себя не скоро уберут. Весело? Не думаю» — пишет Николай Д.

Нашлись и те, кто отметил, что даже в Москве не все смогут спастись, спустившись, к примеру, в метро или бункер. Люди отметили, что система государства в России устроена таким образом, что в первую очередь спасутся богатые и уважаемые люди, а население будет распределяться по остаточному принципу.

«А в случае ядерной войны в России придёт СМСка с адресом, куда ехать в бункер? Чтобы ещё билет был бесплатным на самолет до бункера. Чтобы в бункере обеспечили бесплатным питанием, кроватью и лекарствами. Или такое СМС придёт не всем, и они сами выберут, кому выжить, а кому нет?» — задаётся вопросом Айнур И.

Разгром немцев под Москвой. Разбитая немецкая техника на окраине Калуги

Напомним, 13 мая журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest заявил, что Москва могла бы стать лучшим местом для выживания в случае ядерного конфликта.