13 мая бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отвечал на вопросы членов парламента о своей работе в обанкротившейся финансовой компании Greensill Capital. «Допрос» обсуждают в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дэвид Кэмерон

«Дэвид Кэмерон продемонстрировал все свои навыки в области рекламы перед Комитетом по финансам, но умудрился только ещё больше опорочить свою репутацию», — считает John Rentoul.

Многие комментаторы считают выступление бывшего премьер-министра «салфеткой», которой он ничего не скроет, и не верят в добрые намерения Кэмерона при осуществлении своего плана.

«Увлекательно смотреть на Кэмерона, который делал вид, что он пытался спасти страну, а не серьёзно «переобещал» Greensill, что у него есть достаточное влияние на правительство», — написал @JXantheW.

Речь Кэмерона транслировалась во всех британских медиа, в связи с чем ряд пользователей предложили поменять заголовок в трансляции на «Ложь бывшего премьера в прямом эфире».

«Слушая, как Дэвид Кэмерон предоставляет доказательства, я предполагаю две вещи. Первое — он бестолковый в плане экономики и финансов, несмотря на то что у него есть диплом Оксфорда по программе философии, политики и экономики, а также опыт работы премьер-министром. Второе — всё, чём он был заинтересован — найти способ ограбить государственный сектор для своей личной выгоды», — прокомментировал Richard Murphy.

Бывший премьер-министр заявил: «Я надеюсь, признано, что всё из того, что я делал, было в рамках правил». На это высказывание в сети отреагировали полным несогласием.

«Я надеюсь, признано, что ты — полное позорище, которое было поймано в попытке набить свой грязный карман в обход правил. Мерзавец. У нас у всех есть надежды», — считает @CountBinface.

Harry Metcalfe Дэвид Кэмерон

После просмотра трансляции у некоторых пользователей сложилось впечатление, что они провели вечер в параллельной вселенной, в которой Дэвид Кэмерон не бывший премьер-министр, а глава какой-нибудь фирмы по прокату автомобилей.

«Смотреть, как Дэвид Кэмерон читает свои показания, пытаясь выставить нормальными попытки сделать миллионы из нищеты остальных, делает мне физически плохо», — заявил Tim Walker.

Среди пользователей нашлись и те, кто просто принял ситуацию такой, какая она есть, и ничему не удивился, сказав, что нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мало чем отличается.

«Представление по типу «карта для выхода из тюрьмы», ни разу не дернулся», — прокомментировал @MinneoLorraine.

«Сага Дэвида Кэмерона о лоббизме напоминает серии по отмыванию денег в сериалах «Озарк» и «Во все тяжкие»! Всё упирается в компании по типу Greensill, которые помогают находить деньги для бизнеса/схем из ниоткуда!» — считает @vinod_d007.

«Кэмерон сейчас сидит в очках, но на собраниях в Greensill он был без них. Ничего не видел», — написал Iain Macintosh.

Напомним, два комитета британского парламента расследуют, как Кэмерон лоббировал министров от имени фирмы. Он использовал частные каналы связи, в том числе электронную почту и мессенджеры. Кэмерон отрицает нарушение кодексов поведения и законодательства в сфере лоббизма.