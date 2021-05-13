По числу привитых от коронавируса жителей Москва является абсолютным лидером среди других российских регионов. Если смотреть через призму официальной информации, в столице создали почти идеальные условия для вакцинации. В городе действует свыше 100 прививочных пунктов только на базе поликлиник. Помимо этого, в торговых центрах работают выездные бригады медиков, которые делают прививки без предварительной записи. В Подмосковье же вакцинацию среди прочего проводят на предприятиях и даже на дачных участках. Одним словом, в столичном регионе обезопасить себя от коронавируса можно быстро, комфортно и совершенно бесплатно.

Дюрер, Альбрехтt — Иисус среди врачей, 1506

Эту безупречную картину прививочной кампании «портят» жители города, которые периодически отмечают в социальных сетях наличие «шероховатостей» в процессе вакцинации. И если раньше большинство жалоб сводилось к поведению медперсонала, то в последнее время жители столицы все чаще пишут об отсутствии выбора препарата для прививки.

На данный момент в массовом обороте есть три российские вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Если верить официальным источникам, пациенты могут воспользоваться любым из этих препаратов. Но так ли это на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, корреспондент ИА REGNUM на себе решил проверить доступность разных вакцин в Москве. Отметим, что в данном случае вопрос состоит не в том, какой из препаратов более эффективен. Качество той или иной вакцины здесь не рассматривается — речь идет лишь о том, какая из них доступна сейчас для жителей Москвы.

Вакцинация. Москва. xinhuanet.com

Предварительная запись на вакцинацию в электронном виде не предоставляет возможности выбора между Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Поэтому желающим самостоятельно определить препарат для прививки никакого толка от хваленной московской цифровизации нет, приходится действовать по старинке — записываться в поликлинику по телефону. Как показала практика, на поиски медучреждения с желаемой вакциной может уйти весь день, и далеко не факт, что эти усилия увенчаются успехом.

Как и полагается, корреспондент ИА REGNUM первым делом позвонил в поликлинику по месту жительства, но там ответили, что у них нет других препаратов кроме «Спутник V». Первый блин всегда комом — гласит народная мудрость. Но в Москве при поиске медучреждений, где есть хоть какой-то ассортимент вакцин, эта пословица уместна не только для первой попытки.

Получив отказ в одной поликлинике, корреспондент ИА REGNUM зашел на портал mos.ru. На этом сайте есть специализированный раздел с перечнем учреждений, которые проводят вакцинацию по каждому административному округу города. Прозвонив несколько поликлиник из списка на северо-западе Москвы, стало понятно, что для жителей этой части столицы пока доступен лишь «Спутник V». При этом персонал медицинских учреждений был очень вежлив, и нередко на другом конце провода извинялись за то, что не могут удовлетворить запрос пациента в части выбора вакцин. Лишь в одной организации корреспондента ИА REGNUM, пытавшегося вакцинироваться любым препаратом, кроме «Спутник V», немного обнадежили, сказав, что ожидают поставки «ЭпиВакКорона».

volgograd.ru Вакцина «Спутник V»

"В ближайшее время будет поставка «ЭпиВакКорона». Без конкретики — когда. По поводу «КовиВак» — нет даже информации», — сообщили в поликлинике.

Попытки вакцинации «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в медицинских организациях Западного административного округа Москвы тоже не увенчались успехом. В одном из учреждений рассказали, что им уже дважды анонсировали поставку «ЭпиВакКорона», однако сроки каждый раз переносили. Звонки в поликлиники из списка на mos.ru по Юго-Западному административному округу так же не дал желаемого результата. Везде медработники готовы были записать на прививку, но без возможности выбора препарата. В организациях здравоохранения на юго-востоке Москвы сообщили, что поставка каких-либо вакцин, помимо «Спутника V», в ближайшее время даже не ожидается.

«Нам никто этого не говорит, ожидается или нет. Нам просто завезли «Спутник V», и все, мы вакцинируем людей», — сообщили в медучреждении Восточного административного округа столицы.

О том, что из всех вакцин доступен только «Спутник V» и нет сведений о сроках поставок других препаратов, сказали и в медицинских учреждениях Зеленоградского, Северного, Северо-Восточного и Южного административных округов столицы. В тех поликлиниках, куда удалось дозвониться корреспонденту ИА REGNUM, этих препаратов не оказалось. При этом нельзя исключать, что «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» есть в других медучреждениях этих округов столицы.

Единственным административным округом, где в медучреждении подтвердили наличие двух видов вакцин, стал Троицкий и Новомосковский. Там, в поликлиническом отделении «Фабрика имени 1 Мая» городской больницы «Кузнечики» заявили о возможности привиться, помимо «Спутник V», еще и «ЭпиВакКорона».

Sev.gov.ru Вакцина ЭпиВакКорона.

Вместе с тем сотрудники медицинского учреждения обратили внимание на то, что выбор той или иной вакцины принадлежит врачу, принимающему решение на основании медицинских показаний. Тем не менее в больнице отметили, что пожелания пациентов относительно препаратов также учитываются.

Отдельного внимания заслуживает информация, которую сообщили в одной из поликлиник Центрального административного округа Москвы. Услышав пожелание привиться «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», в медучреждении извинились, сказав, что эти препараты у них отсутствуют. Узнав же, что подобная ситуация сложилась и в других медучреждениях города, сотрудники поликлиники посоветовали попробовать пройти вакцинацию в Подмосковье. Там, по их информации, дела с выбором вакцин обстоят лучше.

«В Московской области я знаю есть, почему так — не могу подсказать», — сказала собеседник ИА REGNUM.

Следуя этому совету, корреспондент ИА REGNUM позвонил на телефон горячей линии по вопросам вакцинации от коронавируса в Подмосковье, где ему подтвердили наличие вакцины «ЭпиВакКорона» на территории региона. Однако произвести запись на прививку этим препаратом или хотя бы назвать организации, где есть эта вакцина, по телефону горячей линии не смогли. В качестве решения там посоветовали прозвонить областные поликлиники и больницы, уточняя, в какой из них есть возможность привиться «ЭпиВакКорона».

1tv.ru Цитата из Видео В России запущена процедура регистрации третьей по счету вакцины от короновируса — «‎Кови Вак»

Что касается «КовиВак», то желающие привиться именно ею имеют куда более призрачные шансы, чем тем, кто выбрал «ЭпиВакКорона». Не так давно сообщалось, что в Подмосковье поступило 8 тыс. доз «КовиВак». С учетом того, что число привитых в этом регионе стремится к миллиону человек, вероятность вакцинироваться «КовиВаком» на данный момент близка к шансу выиграть в лотерею.

Можно прийти к выводу, что возможность выбора вакцины от коронавируса на территории столичного региона пусть и в очень ограниченном масштабе, но все-таки есть. Знатно постаравшись и потратив немало времени, в Москве и Подмосковье можно найти поликлинику, где вакцинируют «ЭпиВакКороной». Другое дело — имеет ли это смысл. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») утверждает, что все российские вакцины одинаково эффективны, а потому людям не нужно выбирать какой-то конкретный препарат и тем более ждать, пока он появится в медучреждениях. Вместо этого, нужно как можно скорее прививаться имеющейся в наличии вакциной, обезопасив тем самым и себя, и окружающих.