Очень занимательно наблюдать за активизацией военных отставников во Франции и США. При всей схожести недовольства существующим порядком вещей, разница между двумя странами весьма существенна. Во-первых, французские военные запаса («бывших» военных не бывает) представляют широкую армейскую общественность, представители которой, в отличие от американцев, выпустили и свое открытое письмо, солидаризовавшись со своими товарищами, уволенными с действительной военной службы. Во-вторых, и это еще разительнее отличает их от коллег из США, список подписантов не ограничивается высшим офицерским составом (генералитетом), а охватывает все слои офицерства. И это не случайно: в отличие от Франции, в армии США генералы — отдельная каста. Мнения старшего, а тем более младшего офицерского состава они не спрашивают; хотя не будем вокруг этого городить огород — в каждой армии свои порядки и традиции, неотделимые от содержания культурно-исторической личности элиты и народа. Почти наверняка американские отставные офицеры солидарны со своими военачальниками-генералами, но команды нарушать субординацию они не получали. Данный эпизод не единственный. Помнится, в канун президентских выборов 2012 года около двухсот генералов и адмиралов, как и сейчас, обратились к общественности, призвав голосовать за кандидата-республиканца Митта Ромни, то есть против действующего главковерха Барака Обамы, выразив ему тем самым тотальное недоверие. Однако заметим, что тогда у власти хватило то ли мозгов, то ли ресурсов контроля над ситуацией, чтобы не сводить с ними счеты и не противопоставлять отставных военачальников действующим. В-третьих, кардинально различается мотивация посланий — и американских девятилетней давности от нынешнего, и французского открытого письма от американского. Французов более всего волнует выживание нации, и им по большому счету наплевать на нормы толерантной политкорректности; американцы же этими ядовитыми комплексами пропитаны насквозь.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Решительный генерал

Именно в американском открытом письме нагляднее всего иллюстрируется масштаб перемен, произошедших в США за неполное десятилетие. И то, в какой степени у военных оказались промыты мозги и деформировано сознание. И степень зависимости их благополучия от властей. И цинизм власти, которая не постеснялась нажать на эти рычаги, чтобы противопоставить оппозиционно-критическому тону отставников верноподданнические реляции нынешних пентагоновских сотрудников. И даже по форме. Призыв 2012 года был кратким, по существу полностью лишенным идеологической демагогии. «Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем Митта Ромни как президента США и главнокомандующего вооруженными силами». Точка! Сравним это с нынешним развернутым, полным пространных рассуждений, более чем двухстраничным посланием, которое не каждый дочитает до конца из-за тяжелого стиля, многочисленных повторов, не диктуемых никакой необходимостью, — и разница буквально бросается в глаза. Не исключено, что против этого из-за отсутствия зацепок, которых тем больше, чем длиннее текст, призыву 2012 года и не нашлось противников. А сейчас завербовать таковых оказалось нетрудно, ибо авторы письма откровенно подставились, и власти не составило проблем быстро отыскать им противоядие.

Другое дело, в каких именно целях это противоядие отыскано. Армия, как наиболее консервативная носительница национального духа — важнейшая общественная, как это модно сейчас у нас говорить, скрепа, ибо мироощущение военнослужащих неразрывной связью поколений вытекает из традиции. И раскалывать ее путем разрыва этой связи и внесения противоречий между теми, кто служит сейчас, и кто служил еще недавно, поддерживая существование смыслового плацдарма, на который пришли нынешние, можно только в одном из двух случаев. Либо при отсутствии мозгов, и тогда авторы первого обращения правы, привлекая внимание к психическому и физическому здоровью Джо Байдена. Либо, второй случай, если некими «концептуальными центрами», подконтрольными «глубинному государству», принято решение США «сливать» по образцу и подобию Советского Союза. Тогда, разумеется, будет вноситься разлад в армейскую среду, чтобы предотвратить ее консолидацию и подъем в «час X» на защиту государственности. В своей стране мы это все уже проходили и, в отличие от наивных американских генералов, нам, в России, это не в диковинку.

Сс) Gage Skidmore Джо Байден

Впрочем, имеется и третий вариант. Генералы и адмиралы из числа критиков администрации Байдена — это, кстати, их ошибка — пишут о том, что дело идет к формированию в США однопартийной системы власти Демократической партии, которую собираются узаконить путем ряда законодательных решений. Это чистая правда, и сам Байден на первой пресс-конференции намекал, что Республиканская партия к следующим выборам может и не сохраниться; однако когда об этом пишут военные, компетенция которых сосредоточена в сфере национальной безопасности и не распространяется на партийную борьбу и другие внутриполитические процессы, да еще если они включают в свои рассуждения пункты о гуманитарных кризисах, свободе информации, верховенстве закона в условиях массовых беспорядков — это очень сильно отдает демагогией в стиле «волки за вегетарианство». Как говорил в свое время Александр Лебедь, «генерал-демократ — все равно, что еврей-оленевод». Тот же пункт о недопустимости открытия мексиканской границы, если уж на то пошло, можно было снабдить по-настоящему военной аргументацией: «угрожает национальной безопасности разрушением системы мобилизационных мероприятий и формирует в стране пятую колонну», например. И т. д.

Почему это ошибка? Потому, что все рассуждения сопровождаются противопоставлениями с правлением Дональда Трампа и тем самым нивелируются с государственной точки зрения, превращая подписантов в инструмент нынешней и будущей борьбы за власть. Персонификация в политике — вещь опасная. По сути генералы и адмиралы просто соединяют свою судьбу с судьбой Трампа, и если в предстоящие до начала новой президентской кампании два с половиной года его «погасят», то и подписанты окажутся уничтоженными в политическом смысле вместе с ним. Тем более что ими поднимается и вопрос о выборных фальсификациях кампании 2020 года, который если и поднимать военным, то делать это было нужно на завершающем этапе самой предвыборной борьбы, по сути пугая окружение Байдена перспективой военного переворота. Или как минимум вмешательства в подведение итогов голосования. Хотя бы как в 2012 году. Глядишь, и действующих военных на критику этих обвинений «нагнуть» было бы куда труднее в условиях, когда «еще непонятно, чья возьмет». А после драки кулаками не машут, в том числе это касается и обвинения власти в использовании военнослужащих для защиты Конгресса после его январского штурма. Тезис о недопустимости «патрулирования заборов для защиты от несуществующей угрозы» по большому счету беспредметен, ибо прошло четыре месяца. Другой же тезис — о «расовой политкорректности», угрожающей национальной безопасности США ввиду негативного влияния на боеспособность армии», сотрясая воздух, провоцирует новый всплеск истерики со стороны BLM и Antifa. И подвигает движущийся в фарватере этих маргиналов Белый дом на кадровые чистки в среде армейского командования; судорожное отмежевание «нагнутых», действующих против своих старших товарищей, как раз и говорит о реальности такой угрозы. Изнутри всегда виднее.

Ну а, «по гамбургскому счету», всё, о чем пишут американские военачальники, настолько широко и подробно обсуждалось в СМИ тогда, когда это было сверхактуально — в ноябре, декабре и январе, — что авторы послания к общественности выглядят только что проснувшимися пассажирами поезда. Которые проспали и проехали свою станцию и теперь винят в этом окружающих.

Теперь о двух самых важных вещах, которые не позволяют отмахнуться от обращений отставников, требуя серьезного отношения к связанным с этим процессам как в США и Франции, так и в других странах. Первое. В отличие от французских коллег, благоразумно удержавшихся от развешивания дешевых пропагандистских ярлыков, американские отставники, продемонстрировав удивительную несамостоятельность мышления, всей «мощью» своего армейского интеллекта, как будто, когда учились уму-разуму, им его преподавал бесноватый Джо Маккарти, обрушились на «марксизм и социализм». Не на коммунизм, заметим, что говорит о том, что ни в теории, ни в практике всего того, что связано с этим учением, они ничего не смыслят. От слова совсем. Эта формулировка — «марксизм и социализм» — на двух страницах в ругательном смысле повторяется четырежды, в том числе в начале и в конце текста, чтобы получше запомнилось, и во всех случаях применительно к Демпартии США. И еще один раз она упоминается в контексте критики «величайшей внешней угрозы для Америки» — политики Китая и перспектив «установления отношений с КПК».

Маккарти получает награду DFC и воздушную медаль от полковника Джона Р. Ланигана

Глупость несусветная! Упомянутые BLM и Antifa, с которыми генералы и адмиралы связывают претензии руководства экстремистами со стороны команды Байдена, похожи на социалистов и коммунистов-государственников не больше, чем привокзальный бомж, живущий в мусорном контейнере, на квалифицированного рабочего с крупного оборонного предприятия. Социальная база марксизма — промышленный пролетариат, которого в США, кстати, по мере выведения рабочих мест в страны третьего мира и разрушения собственных заводов (пример Детройта) осталось мало. Что же касается боссов и идеологов Демпартии, то оперируя «передовыми» разработками Франкфуртской «неомарксистской» школы и их последователей в лице, скажем, социологической теории Гая Стэндинга, они обращаются к некоему «прекариату» — сумме деклассированных, маргинальных элементов, низшему уровню социальной иерархии, в которой, кстати, «прекариат» предусмотрительно отделен от традиционного, «старого» рабочего класса. Разрозненные группки черных, цветных, голубых, зеленых и прочих меньшинств, в отличие от традиционного ранее для промышленных стран сплоченного пролетариата, способного под руководством компартии вести организованную борьбу за свои права и классовые интересы, к такой борьбе неспособны. Только к информационному шуму, заказанному и оплаченному теми, кто и нанимает эту публику для участия в беспорядках. «Если идеи становятся материальной силой, овладевая массами, то задача состоит в создании масс, неспособных к восприятию никаких идей», — с этой сентенцией Джона Рокфеллера-II, пытающегося полемизировать с В. И. Лениным, которую следует постоянно повторять, чтобы кое у кого раскрылись глаза, авторов письма, видимо, не знакомили. Ни на одном из этапов их блестящей профессиональной карьеры. Не в этом беда — понятное дело. А в том, что, не зная этих вещей, они кого-то берутся поучать, и если что и обнаруживают, то только собственное дремучее неведение. Что им ответят люди знающие — понятно: «Мы же не лезем в специфику планирования и осуществления военных операций, которую не знаем, ну и вы, мягко говоря, не позорьтесь…». Все сказанное авторами письма в общественном сознании против них же и работает.

Словом, неведомо американским военачальникам, что с обвинениями «марксизма и социализма» они ломятся в открытую дверь. И что, будь сегодня живы В. И. Ленин и И. В. Сталин, их симпатии в американской внутриполитической борьбе однозначно оказались бы на стороне Трампа и республиканцев. А не Байдена и демократов, идеологическую и смысловую связь с которыми коммунистам приписывают малограмотные в политике генералы и адмиралы. Ведь и Карл Маркс, которого военачальники упоминают всуе, характеризуя причины и ход Гражданской войны в США, не только встал на сторону Авраама Линкольна, но и дал тому ряд дельных советов, включая идею о тыловом рейде по южным штатам. Которую генерал Уильям Шерман в дальнейшем реализовал с катастрофическими для Конфедерации последствиями. И если «высокие погоны» и об этом не в курсе, то это уже по-настоящему тяжелый случай.

И вторая вещь. Тенденция выступления военных, пусть и отставных, против действующих правительств — очень интересная и важная, далеко выходящая за рамки рядовых событий, ибо расшатыванию подвергаются самые устои. Возможно, конечно, но очень сомнительно, чтобы это происходило сугубо стихийно. Как в известном ленинском воззвании 1918 года «Социалистическое Отечество в опасности!» за каждой строчкой просматривается твердая генеральская рука, так и в выступлениях американских и французских военных из-за текстов, похоже, торчат уши «глубинного государства». Однако почему же тогда так резко разнятся эти документы, практически синхронно появившиеся по разные берега Атлантики? Государственнические стиль и содержание французов демонстративно контрастируют с поверхностностью американцев, которых еще и дополнительно унизили тем, что комментировать их послание отправили не генерала, а полковника Джеффри Маккосланда. А он заявил в СМИ, что послание стало «очень плохим примером эрозии отношений между армией и обществом, которые всегда являлись краеугольным камнем демократии».

Цитата из видео из YouTube Джеффри Маккосланд

Авторская версия ответа на эту дилемму такая. Определенные силы, стоящие за рассматриваемыми действиями, начинают новый раунд «Большой игры». И если Европе в этой игре отводится перспектива консолидации, на которую и работает обращение французских военных, то американскую сторону от нее нужно отделить, обособив за океаном. Если вообще не развалить. Эта игра, возможно, следующий значительный шаг после Brexit; не случайно отделение англосаксов от континента, как бы символическое «расширение Ла-Манша», в последние дни дополнительно усугублено британо-французским столкновением вокруг находящегося в проливе острова Джерси. К чему готовят Европу, формально разрывая ее связи с морским геополитическим центром коллективного Запада, надеюсь, понятно. Мы в истории это уже не раз проходили, и урок, надо думать, усвоили надежно: очень дорого всякий раз нам обходились и сами западные авантюры, и преодоление их последствий. Гораздо более сложным является вопрос, какого развития события следует ожидать в США, учитывая, что расовый вопрос для этой страны является намного более автохтонным, чем для европейской Франции, где переселенцы с арабского Востока остаются инородным телом. То есть угроза гражданской войны, о которой отставные генералы пишут Эммануэлю Макрону, а действующие военные их поддерживают, прямо намекая на то, что в случае продолжения бездействия властей армия может покинуть казармы, превратившись в ключевой фактор внутренней политики, намного более актуальна для США. Но вместо этого американский генералитет, в патриотизме которого сомнений, оговоримся, нет, продолжает муссировать мифологическую «марксистскую угрозу». Кому это выгодно? Чья это работа использовать генералов и адмиралом в качестве, выражаясь их собственным языком, «политических пешек»?

Вот на эти вопросы следует поискать ответы и российскому экспертному сообществу. Памятуя о том, что пресловутый «европейский проект», уходящий корнями в сотрудничество определенных элитных групп в позднем СССР с Европой, в надежде выжить оттуда американцев, «площадкой» для которого стал Римский клуб, никуда не исчез. Конечно, его адепты ослабли — «иных уж нет, а те далече», да и политика Запада, включая европейские страны, вкупе с разрушением в интересах этих амбиций СССР, сильно их дискредитировали. Однако возврата к этому, включая возможное ретуширование под современность, особенно в условиях нынешнего фронтального наступления глобализма, исключать нельзя. И это главный вывод из западных генеральских демаршей.