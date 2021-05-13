12 мая адвокаты бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань сообщили, что Порошенко ждёт опровержения информации, ранее опубликованной журналистом Дмитрием Гордоном. По их словам, Гордон в эфире ток-шоу обвинил Порошенко в «сговоре» с президентом России Владимиром Путиным в 2014 году, в результате которого экс-президент Украины якобы «приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии оставить Мариуполь».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Новость о предстоящей судебной тяжбе обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Что-то я не понял. Допустим, Порошенко сдал (Мариуполь, как ранее утверждал Гордон. — М. Р.), но кто вернул? Неужели, как злые языки говорили, Ахметов перекупил в последний момент?» — спрашивает Удалённый аккаунт.

«Гордон это то, которое говорило, что ЧМ по футболу в России не будет и что Крымский мост — это фантазии?» — задается вопросом Сбейс пепелs.

«Как хорошо сказано: «Болеем за обе стороны». Пусть эти гадюки покусаются», — добавил Figaro.

«Патриотизм Петра Лексеича не мешает ему полным ходомпользоваться услугами московского адвоката. Так Россия агрессор чи не агрессор?» — спрашивает Sidna.

«У него (Дмитрия Гордона. — М. Р.) куча интересных интервью, где очень крутой материал, в основном из-за знаменитых гостей. Гордон-то днище полное с одним и тем же набором шаблонных вопросов, постоянным киванием башки, дежурной улыбкой. А вот гости рассказывают много неординарных историй, и все они разные. Вся эта хроника — достояние культуры, конечно, но заслуга Гордона там как организатора и договороспособного г****ка. Этого у него не отнять. И это я пишу как ярый хейтер беспринципного ублюдка Гордона», — ответил ТЕХНО одному из читателей.

President.gov.by Дмитрий Гордон

«Предлагаю рассмотреть данный спор в Басманном районном суде города Москвы, так как этот суд невозможно обвинить в предвзятости к одной из сторон, а наши судьи, как известно, сплошь одни коррупционеры. Главные свидетели — Путин и Янукович. В зале суда будет аншлаг», — иронизирует Михаил М.

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Позже украинский журналист Гордон в своём видеообращении выразил готовность судиться с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Журналист также предположил, что истинной причиной судебных разбирательств являются не его высказывания, а выпуск конфет «Гордон в шоколаде». Таким образом, он якобы наносит удар по кондитерскому бизнесу Порошенко.

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Заявление украинского журналиста обсудили читатели телеграм-каналов «Инсайдер UA», «Украина 24/7», «Шептун». Многие сошлись на том, что украинский журналист пытается привлечь к себе внимание. Некоторые указали на масштаб кондитерского бизнеса Петра Порошенко.

«Конфеты Гордона — это мем, «Рошен» — это всемирно известная компания. Гордон уже вообще мозги потерял в лесу под березой… Как по мне: Гордон — это дешевый пиарщик своей хари», — написал Даниил В.

«На этот дешевый «пиар» ещё кто-то ведётся? Может, хватит комиков и актеров?» — спрашивает Aleksii M.

«Мда… Гордон уже не знает, как пропиариться… То есть миллионы украинцев едят «г**но в шоколаде»? Он хоть сам понял, что он сказал?» — спросил Олег П., подразумевая то, что Гордон назвал конфеты производства фабрики Roshen «г***м».

"Это уровень Петьмана (Петра Порошенко. — М. Р.) судиться со всякими Гордонами», — написала Ирина.

«Лучше бы они стрелялись на дуэли», — иронизирует Andrej А.

«Очередное шоу, главное отвлечь от войны, тарифов, продажи всего, что ещё осталось!» — добавила Мила.

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«Они отбирают зрителей у «95 квартала». Туда скоро вообще никто ходить не будет», — считает Сергей.

«Они друг друга стоят», — смеется Oleg G.

«Оооо, ну это Петру не дебаты с Вовой (с Владимиром Зеленским. — М. Р.), тут будет жарко», — отреагировал Danial.

«Надеюсь, после этой ситуации уже всем будет понятно, кто Петро такой на самом деле», — отметил Franz Ferdinand.

«Интересненько понаблюдать», — пишет Dramur.

«Кто-нибудь видел в продаже «Гордон в шоколаде»? «Г**но в шоколаде» (продукцию компании Roshen. — М. Р.) продают на каждом углу. У… [Порошенко] бабок больше, потому исход этой тяжбы предсказуем», — считает Ejen.