Проплутавший три дня по лесу министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вызвал у общественности повышенный интерес к своей персоне. Особенно обсуждаемой была личность человека, с которым высокопоставленный чиновник отправился на отдых. ИА REGNUM проанализировало бизнес-активы Андрея Козачука, выяснив, что одной лишь Омской областью интересы его семьи не ограничиваются, доходя до Севастополя. Впрочем, и от госконтрактов фирмы семьи Козачук не отказываются.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871 (фрагмент)

После громкого уголовного дела в Пензенской области, фигурантами которого стали теперь уже бывший губернатор Иван Белозерцев и глава крупного фармацевтического холдинга Борис Шпигель, общество с пристальным интересом следит за тем, кому и как распределяются госконтракты в сфере медицины.

Зачистка: кого ещё потянет за собой «фармацевтический король» Шпигель?

Напомним, 7 мая 2021 года омский министр здравоохранения Александр Мураховский, назначенный на этот пост в ноябре 2020 года, будучи на отдыхе, перестал выходить на связь. Он заблудился в районе охотбазы в Большеуковском районе. Были организованы масштабные поиски, к которым подключились волонтёры. Министр блуждал по лесу почти трое суток — 10 мая он вышел к селу Баслы самостоятельно.

Omskportal.ru Александр Мураховский

В комментариях СМИ Андрей Козачук, в компании с которым отдыхал министр, рассказывал подробности поиска. Так стало известно, с кем отдыхает глава регионального минздрава. Кто же такой Андрей Козачук?

Друг-бизнесмен и госконтракты

В ЕГРЮЛ Андрей Козачук числится индивидуальным предпринимателем, руководителем крупной аптечной сети, принадлежащей членам семьи Козачук, а также учредителем ряда крупных торговых фармацевтических акционерных компаний. Часть активов «прописаны» в Большеуковском районе, в котором бизнесмен как раз и отдыхал с министром.

В качестве ИП Козачук был оформлен в апреле 2014 года и до сих пор ведёт консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Помимо этого, он числится соучредителем и руководителем некоммерческого партнёрства содействия деятельности по охране окружающей среды «Уртяг», которое по основному виду деятельности работает в сфере охоты, отлова и отстрела диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Руководителем Козачук стал в декабре 2020 года, а партнёрство существует с мая 2004 года. Среди соучредителей отметились Пётр Порошин, Василий Борисович Мишкин (соучредитель общества любителей охоты «Таёжное»), Александр Шиленков.

Данные Василия Мишкина схожи с данными сына бывшего министра природных ресурсов и экологии Омской области Бориса Мишкина, назначенного на пост в 2011 году и до этого возглавлявшего управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.

Пост министра Мишкин покинул в 2012 году, а в 2018 году министерство природных ресурсов и экологии Омской области при проверке «Уртяга» обнаружило ряд нарушений. В частности, не были «представлены трудовые договоры с физическими лицами на выполнение последними трудовых обязанностей по ведению охотничьего хозяйства, в то время как в представленной схеме использования и охраны охотничьего угодья «Уртяг» на странице 26 сказано, что «для проведения всех работ имеется штатный состав, который включает четырех человек: директор хозяйства и 3 егеря». Помимо этого, охотпользователем не были представлены карточки учета численности медведя за 2017 год, карточки по учёту водоплавающей дичи и перепела за 2018−2017 годы, карточки учета норки за 2015 и 2017 годы.

mtorben Охотник

Охотничьи угодья «Уртяга» расположены именно в Большеуковском районе, где отдыхали министр Мураховский и бизнесмен Козачук.

В активе Козачука также на сегодня участие в создании двух акционерных обществ — «Фармальянс» и медицинская компания «Фармальянс». Обе фирмы работают в сфере оптовой торговли фармацевтической продукцией.

Медицинская компания «Фармальянс» была учреждена Шиленковым и Козачуком в 2006 году. Прописана с 2019 года она в селе Большие Уки. Уставный капитал — 12 тыс. рублей, директор с ноября 2020 года — Андрей Федоров. По открытым данным, данная компания за годы работы была поставщиком более 7 тыс. госконтрактов на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Контракты с компанией продолжали заключать и в 2021 году. Например, в апреле был подписан договор на поставку лекарств в Областную клиническую больницу (Омск). Или вот, в мае 2020 года федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» подписало с компанией контракт на 12 млн рублей на поставку медицинского оборудования. Напрямую с омским минздравом у АО «Медицинская компания «Фармальянс» было 26 госконтрактов, последний был подписан в апреле 2020 года. При этом с подведомственными министерству медучреждениями контракты заключались и уже после назначения Мураховского министром. Также МК «Фармальянс» фигурирует в материалах суда от июля 2020 года, где ответчиком было одно из медучреждений Омска. В материалах дела уточняется, что «между истцом и ответчиком в 2019 году заключены государственные контракты и договоры поставки лекарственных препаратов без проведения торгов, а также по итогам проведения электронного аукциона».

ЗАО «Фармальянс» (второй актив) было создано в июле 2004 года. Учредителями числятся Инесса Козачук (она же и директор), Андрей Козачук и всё тот же Александр Шиленков.

В августе 2020 года данное ЗАО судилось с мэрией Омска за право собственности на здание склада площадью 700,6 кв. м, расположенное по ул. 22-го Партсъезда, 97 в Омске. Иск фирма выиграла. Примечательно: в 2019 году по схожему иску суд отказал в удовлетворении требований ЗАО.

Андрей Козачук, помимо перечисленных активов, числится директором ООО «Сибирский аптекарь». Фирма учреждена в октябре 2007 года для оптовой торговли фармпродукцией. Владельцем 33,3% является Шиленков, а оставшиеся доли у Инессы Козачук и Григория Козачука, который владеет 33,3% с 2018 года. Этим же составом они владели ООО «Медактив», работавшим в 2015 году и в нём же ликвидированным, и ООО «Медрм», которое работало с марта 2015 года и ликвидировано в марте 2020 года. За годы работы «Медрм» побывало поставщиком почти 150 госконтрактов на общую сумму более 100 млн рублей.

В активе Григория Козачука других фирм не числится, чего не скажешь об Инессе Козачук. В Омской области она работает также как ИП в сфере оптовой торговли отдельными видами товаров, а в Севастополе владеет ООО «Правомед», созданным для оптовой торговли фармпродукцией в октябре 2014 года. Директор фирмы с апреля 2021 года — Ирина Гашка. По открытым данным, ООО «Правомед» было поставщиком почти 70 госконтрактов на общую сумму более 55 млн рублей.

Minzdrav.gov.ru Медицинские закупки

В марте 2020 года также была ликвидирована компания «Технодез Омск», где Инессе Козачук принадлежало 25%. Директором был Андрей Козачук. Фирма работала в сфере оптовой торговли химическими продуктами и также была поставщиком почти 500 госконтрактов на общую сумму более 281 млн рублей. Заказчиками были в том числе медучреждения Омской области.

Напомним, до Мураховского пост главы областного минздрава занимала Ирина Солдатова. Она проходит фигурантом уголовного дела, возбуждённого по факту закупки медоборудования у аффилированных фирм по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения денег, выделенных региону на борьбу с коронавирусом. Ущерб оценивается в 105 млн рублей.